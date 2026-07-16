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Dupla kamat, lekötés nélkül 20 millió forintig: fogják a fejüket a haza bankok, olyan ajánlattal jött ki a Revolut – nem mindenkinek jár, mutatjuk, mi kell hozzá

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Az új magyarországi ügyfelek számára vezette be kedvező ajánlatát a bank. A több mint kétmillió magyarországi ügyféllel rendelkező Revolut nemrég indította el hazai fióktelepét.
VG
2026.07.16, 14:55

Bejelentette új megtakarítási konstrukcióját a Revolut. Az Európai Gazdasági Térségben több mint 55 millió, Magyarországon pedig több mint 2 millió ügyféllel rendelkező európai bank megemelt, évi 4,25 százalékos kamatot kínál az Azonnal Hozzáférhető Megtakarításokra.

Revolut
A Revolut megemelt, 4,25 százalékos kamatot kínáló megtakarítást indít új magyarországi ügyfelei számára / Fotó: Cristi Dangeorge / Shutterstock

A Revolut csütörtöki közleménye szerint a megemelt kamat célja, hogy segítse a fogyasztókat személyes pénzügyi céljaik gyorsabb elérésében. A naponta számított és jóváírt kamatnak köszönhetően a felhasználók valós időben követhetik nyomon tőkéjük növekedését, minimumbetét nélkül. A promóciós kamat azon új ügyfelek számára érhető el, akik július 14-től kezdődően megnyitják az Azonnal Hozzáférhető Megtakarítások számlát, és a számlanyitástól számított hat hónapos időszakra érvényes. Az ajánlat az összes Revolut-csomagban elérhető, és felhasználónként legfeljebb 20 millió forintos egyenlegig érvényes.

A bejelentést a Revolut magyarországi fióktelepének közelmúltbeli elindítása, valamint a több mint kétmillió ügyfél magyar bankszámlákra történő sikeres áthelyezésére előzte meg. Ezek a mérföldkövek együttesen megerősítik a pénzintézet azon törekvését, hogy az ügyfelek elsődleges banki partnerévé váljon, és még inkább lokalizált banki élményt nyújtson. Közleményükbenn kiemelték, hogy egyre több magyar használja a szolgáltatásaikat a pénzügyei intézésére, a megtakarítási betétek 146 százalékos növekedést értek el 2025-ben.

„Magyarországi fióktelepünk elindítása jelentős mérföldkő volt a helyi piac iránti elkötelezettségünkben. Most erre a lendületre építve az új ügyfelek számára elérhető egyik legversenyképesebb megtakarítási ajánlatot kínáljuk. Függetlenül attól, hogy ügyfeleink vészhelyzeti alapot képeznek, otthonteremtésre takarítanak meg, vagy a következő nagy céljukra készülnek, megkönnyítjük számukra a pénzük gyarapítását anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötniük a rugalmasság terén” – foglalta össze Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének Country Managere.

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Egyre több bank kínál már a látra szóló, azaz lekötés nélküli pénzekre is érdemi, akár az inflációnál jóval magasabb kamatot. Friss hír, hogy a Revolut éppen most emelte duplájára azt a kamatot, amit a legtöbb magyar ügyfele által használt csomag megtakarítási számláján lévő pénzre fizet – olvasható a Biztos Döntés összesítésében.

A Revolut Bank jelentősen módosította megtakarítási számlájának kondícióit; a díjmentes Standard csomagot használó ügyfelek kamata 1,25 százalékról 2,5 százalékra emelkedett, a Plus csomagban pedig szintén megduplázódott a kamat.

Az új ügyfelek számára külön akció is indult: aki a regisztrációt követő egy hónapon belül megtakarítási számlát nyit, hat hónapon keresztül évi 4,25 százalékos kamatot kap, függetlenül a választott csomagtól.

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