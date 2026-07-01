Üzenetet kapott a Revolut Kármán Andrástól, visszahozzák a kriptót?

Fordulat jöhet a magyar kriptopiacon, ugyanis – ahogy arról lapunk is beszámolt – a kormány eltörölné azt a validálási rendszert, melynek következtében tavaly év végén kivonult Magyarországról több szolgáltató. A parlament elé benyújtott törvényjavaslat alapján megszűnne a kötelező tranzakció-validálás, kikerülnének a Büntető Törvénykönyvből a kriptoeszközökkel kapcsolatos külön tényállások, és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elveszítené a területhez kapcsolódó felügyeleti jogköreit. A jelentős lazítás meghozhatja a kedvét a hazai piacra való visszatéréshez azon nemzetközi szereplőknek, amelyek tavaly szüntették be magyarországi tevékenységüket, köztük a Revolutnak is.

Egy jogszabály módosítás nyomán visszatérhet a magyar kriptopicra a Revolut. / Fotó: Shutterstock

Komoly gesztust tesz a Tisza-kormány a Revolutnak és társainak

A Tisza-kormány már június 11-én jelezte, hogy felszámolja a kriptoeszközök magyarországi túlszabályozását. A kabinet szerint a 2025 végén bevezetett rendszer 600-800 ezer magyar felhasználót érintett hátrányosan, illetve az Európai Unió is kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter akkor arról beszélt, hogy a cél egy, az európai normákhoz igazodó, arányos szabályozási környezet kialakítása.

A korábbi szabályozás egyik legvitatottabb eleme egy kötelező validátor beiktatása volt. A jogszabály előírta, hogy minden kriptoeszköz-átváltást egy engedéllyel rendelkező hitelesítőnek kell jóváhagynia. Enélkül sem kripto–kripto, sem kripto–fiat tranzakció nem valósulhatott volna meg.

A Büntető Törvénykönyv tavalyi módosításával büntethetővé tették a jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatások igénybevételét, valamint az engedély nélküli szolgáltatásnyújtást. Az ügylet értékétől függően akár többéves szabadságvesztés is kiszabhatóvá vált.

A végrehajtási rendeletben leírtak szerinti első és egyetlen engedélyt a Caduceus Zrt. kapta meg, amelynek tranzakciónként 5000 forintos díj mellett kellett volna biztosítania az ellenőrzést. A szolgáltatók szerint ez technikailag kivitelezhetetlen volt, üzletileg pedig fenntarthatatlan.