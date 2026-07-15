Nagy döntést hozott a Revolut a magyarok megtakarított pénzéről: feladta a leckét az OTP-nek és a többieknek – mostantól dupla kamatot fizet

Egyre több bank kínál már a látra szóló, azaz lekötés nélküli pénzekre is érdemi, akár az inflációnál jóval magasabb kamatot. Friss hír, hogy a Revolut éppen most emelte duplájára azt a kamatot, amit a legtöbb magyar ügyfele által használt csomag megtakarítási számláján lévő pénzre fizet – olvasható a Biztos Döntés összesítésében.

Nagy döntést hozott a Revolut. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Rengeteg pénzt tartanak folyószámlán a magyarok – lépett a Revolut

Egyre több lehetőség közül választhatnak azok, akik szeretnék kamatoztatni a megtakarításukat, de nem akarják hosszabb időre lekötni a pénzüket. A bankok ismét nagyobb hangsúlyt helyeznek a megtakarítási számlákra, amelyek rugalmas hozzáférést biztosítanak, miközben a hagyományos folyószámláknál jóval magasabb kamatot kínálnak.

A legkedvezőbb ajánlatoknál már az évi 5 százalékot közelítő kamat is elérhető, ami a jelenlegi, 1,7 százalékos infláció mellett érdemi reálhozamot jelenthet.

A megtakarítási számlák iránti igényt az is erősíti, hogy a lakosság egyre nagyobb összeget tart lekötés nélkül. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint május végén a több mint 14 830 milliárd forintos lakossági betétállomány több mint 86 százaléka látra szóló betétként volt a bankszámlákon. Ez történelmi rekordnak számít.

Ugyanakkor több pénzintézet meghatározott számlacsomag használatához köti a kedvező kamatot, máshol egyéb feltételeket kell teljesíteni, amelyek sok esetben egyszerűen teljesíthetők.

A Revolut Bank jelentősen módosította megtakarítási számlájának kondícióit; a díjmentes Standard csomagot használó ügyfelek kamata 1,25 százalékról 2,5 százalékra emelkedett, a Plus csomagban pedig szintén megduplázódott a kamat.

Az új ügyfelek számára külön akció is indult: aki a regisztrációt követő egy hónapon belül megtakarítási számlát nyit, hat hónapon keresztül évi 4,25 százalékos kamatot kap, függetlenül a választott csomagtól.

A meglévő ügyfelek közül a magasabb díjú csomagokat használók szeptember 15-ig még a jelenlegi kamatok mellett takaríthatnak meg.

Az Ultra csomag évi 4,75,

a Metal 4,25,

a Prémium pedig 3,25

százalékos kamatot fizet eddig az időpontig, ezt követően mérséklődnek a kamatszintek.