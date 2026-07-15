Nagy döntést hozott a Revolut a magyarok megtakarított pénzéről: feladta a leckét az OTP-nek és a többieknek – mostantól dupla kamatot fizet
Egyre több bank kínál már a látra szóló, azaz lekötés nélküli pénzekre is érdemi, akár az inflációnál jóval magasabb kamatot. Friss hír, hogy a Revolut éppen most emelte duplájára azt a kamatot, amit a legtöbb magyar ügyfele által használt csomag megtakarítási számláján lévő pénzre fizet – olvasható a Biztos Döntés összesítésében.
Rengeteg pénzt tartanak folyószámlán a magyarok – lépett a Revolut
Egyre több lehetőség közül választhatnak azok, akik szeretnék kamatoztatni a megtakarításukat, de nem akarják hosszabb időre lekötni a pénzüket. A bankok ismét nagyobb hangsúlyt helyeznek a megtakarítási számlákra, amelyek rugalmas hozzáférést biztosítanak, miközben a hagyományos folyószámláknál jóval magasabb kamatot kínálnak.
A legkedvezőbb ajánlatoknál már az évi 5 százalékot közelítő kamat is elérhető, ami a jelenlegi, 1,7 százalékos infláció mellett érdemi reálhozamot jelenthet.
A megtakarítási számlák iránti igényt az is erősíti, hogy a lakosság egyre nagyobb összeget tart lekötés nélkül. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint május végén a több mint 14 830 milliárd forintos lakossági betétállomány több mint 86 százaléka látra szóló betétként volt a bankszámlákon. Ez történelmi rekordnak számít.
Ugyanakkor több pénzintézet meghatározott számlacsomag használatához köti a kedvező kamatot, máshol egyéb feltételeket kell teljesíteni, amelyek sok esetben egyszerűen teljesíthetők.
A Revolut Bank jelentősen módosította megtakarítási számlájának kondícióit; a díjmentes Standard csomagot használó ügyfelek kamata 1,25 százalékról 2,5 százalékra emelkedett, a Plus csomagban pedig szintén megduplázódott a kamat.
Az új ügyfelek számára külön akció is indult: aki a regisztrációt követő egy hónapon belül megtakarítási számlát nyit, hat hónapon keresztül évi 4,25 százalékos kamatot kap, függetlenül a választott csomagtól.
A meglévő ügyfelek közül a magasabb díjú csomagokat használók szeptember 15-ig még a jelenlegi kamatok mellett takaríthatnak meg.
- Az Ultra csomag évi 4,75,
- a Metal 4,25,
- a Prémium pedig 3,25
százalékos kamatot fizet eddig az időpontig, ezt követően mérséklődnek a kamatszintek.
A hagyományos pénzintézetek is mozgolódnak
A Gránit Banknál szintén a számlacsomag határozza meg a kamat mértékét. A Prestige csomag jelenleg évi 4,5 százalékos kamatot kínál, míg a Hello, a Plusz és a Prémium csomagok 1,5 és 4,3 százalék közötti kamatot fizetnek. Emellett külön megtakarítási számla is elérhető, amely az egyenlegtől függően évi 2,0–2,5 százalékos kamatot biztosít.
A Magyar Cofidis Bank a Cofidis Takarékszámlán évi 4 százalékos kamatot fizet lekötés nélkül, miközben a számlanyitás, a számlavezetés és a megszüntetés is díjmentes.
Az OTP Bank Takarékszámláján az alapkamat mellett jutalomkamat is szerezhető a megtakarítás összegétől függően. A havi számlavezetési díjat azoknak nem kell megfizetniük, akik lakossági folyószámlával is rendelkeznek az OTP-nél.
A megtakarítási számlák így ismét vonzó alternatívát jelenthetnek azok számára, akik bármikor hozzá szeretnének férni a pénzükhöz, ám az átlagos folyószámlán elérhető kamatnál jóval kedvezőbb hozammal.