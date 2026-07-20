Fellélegezhetnek a Revolut ügyfelei – a fintech-szolgáltató végre meglépte azt, amit mindenki várt tőle

Hiánypótló biztonsági funkció került be a Revolutba, immár nem csak havi, hanem napi szinten is szabályozható a kártyás költés. Korábban jogosan merült fel a felhasználók részéről, hogy a Revolut kártya beállításainál csak havi költési limit állítható be, amely a tulajdonosát akár korlátozhatja is, azonban a visszaélések és csalások megakadályozására már kevésbé hatékony megoldás.

Hiánypótló limiteket vezetett be a Revolut a számlákra / Fotó: Cristi Dangeorge / Shutterstock

A Revb fintech blog cikke szerint a fenti beállítási lehetőség nem változott, azaz kártyánként külön-külön továbbra is havi költési limit érhető el, ugyanakkor számla szinten beállítható lett a 24 órás fizetési limit is. A napi kártyás fizetések maximuma nem naptári napra számol, hanem 24 órás ciklusokra.

Az alapértelmezett beállított napi kártyás limit 3 000 000 forint a felhasználóknál, és 4 500 000 forintos maximum állítható be. Ezzel egyébként felső korlátot is kapott a Revolut kártyás fizetési lehetősége. Érdekesség, hogy a beállítás nem egy-egy kártyát korlátoz, hanem az összesre, összevonva érvényes.

A cikk kieelte, hogy a készpénzfelvételhez is új limit érkezett. Korábban 24 óránként 3000 brit font, vagyis nagyjából 1 278 000 forint mértékéig engedett készpénzfelvételt a Revolut, ez viszont most megváltozott, és már legfeljebb 1 400 000 forint mértékéig növelhető a készpénzfelvétel 24 óránként. Ennél magasabb limitet azonban nem lehet beállítani.

Elérhető egy havi készpénzfelvételi limit is, ez alapértelmezetten 4 000 000 forint. Ennek növelésére is van lehetőség, viszont ehhez egy űrlapot kell kitölteni, több kérdést is feltesz a Revolut, arra vonatkozóan is, hogy mi indokolja a nagyobb készpénzfelvételt. Az így megemelt limitet 31 vagy 90 napra lehet aktiválni. Ez utóbbit valószínűleg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénynek való megfelelés okozza, azaz szeretne a bank megfelelő információval rendelkezni arra vonatkozóan, miért van szüksége a szokásosnál sokkal több készpénzre a felhasználónak.

Az átutalásokra 5 000 000 forintos napi (24 órás) limit lett beállítva alapértelmezetten. Ezt legfeljebb 500 000 000 forintig lehet megnövelni.