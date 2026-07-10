Döntött a kormány: azonnal lépniük kellett, hogy megmaradjon a rezsicsökkentés – 26 milliárdos pénzpumpáról posztolt Kapitány István

26 milliárd forinttal tölti fel a kormány a távhőkasszát, hogy továbbra is fennmaradhassanak a rezsicsökkentett távhődíjak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a döntés mintegy másfél millió távfűtéses fogyasztó biztonságát szolgálja.

Kapitány István szerint a kormány jelentős forrásokat fog biztosítani ahhoz, hogy a lakosság továbbra is rezsicsökkentett áron juthasson fűtéshez / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Újabb 26 milliárd forintot fizet be a kormány a távhőkasszába, ezzel biztosítva, hogy a mintegy másfél millió távfűtéses fogyasztó továbbra is rezsicsökkentett áron jusson fűtéshez

– jelentette be csütörtökön Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A miniszter hangsúlyozta: a környezetbarát távfűtés magyar családok százezreinek jelent mindennapi biztonságot, ezért a kabinet továbbra is fenntartja a rezsicsökkentett díjakat.

A kormány csütörtöki tájékoztatóján ismertették: a rögzített lakossági díjak miatt a távhőszolgáltatók jelenleg költségeiknek csupán mintegy 40 százalékát tudják a bevételeikből fedezni. A fennmaradó részt állami támogatás nélkül nem tudnák biztosítani, ezért a kabinet több mint 25 milliárd forintos többletforrás biztosításáról határozott.

Nem ér véget a rezsicsökkentés

A most bejelentett 26 milliárd forintos befizetés ezt a döntést hajtja végre, és a távhőszolgáltatás pénzügyi stabilitását erősíti. A támogatás célja, hogy a szolgáltatók a növekvő működési költségek mellett is zavartalanul működhessenek, miközben a lakossági fogyasztók számára változatlanok maradnak a rezsicsökkentett díjak.

A távhő Magyarországon közel másfél millió ember fűtését és melegvíz-ellátását biztosítja, ezért a rendszer finanszírozása az energiaellátás biztonságának is fontos eleme. A kormány álláspontja szerint az állami hozzájárulás nélkül a jelenlegi díjszint hosszú távon nem lenne fenntartható.