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Liszt Ferenc-repülőtér
Rijád
repülés

Mintha két világ találkozna: öt óra alatt elérhető lett ez a különleges főváros Budapestről

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A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér újabb hosszú távú útvonallal bővítette kínálatát. A szaúdi flynas elindította közvetlen Budapest–Rijád járatát. A szeptember végéig heti háromszor közlekedő összeköttetés nemcsak Szaúd-Arábia fővárosát teszi közvetlenül elérhetővé, hanem a légitársaság hálózatán keresztül számos közel-keleti, ázsiai és afrikai úti cél felé is új csatlakozási lehetőségeket nyit.
VG
2026.07.01, 14:48
Frissítve: 2026.07.01, 14:48

Július elején újabb hosszú távú járatot köszöntöttek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: elindult a flynas közvetlen Budapest-Rijád járata. Ezzel egy teljesen új, különleges úti céllal gazdagodott a magyar fővárosból elérhető járathálózat.

Elindult a Budapest–Rijád járat
Elindult a Budapest–Rijád járat/Fotó: Budapest Airport

Rijád a hagyomány és a modernitás különleges elegyét kínálja

A járat heti három alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik Szaúd-Arábia fővárosa és Budapest között a nyári szezonban, egészen szeptember 30-ig. A megközelítőleg öt órás repülést a légitársaság a legújabb Airbus A320neo modellekkel teljesíti, amely környezetkímélőbb és csendesebb utazást kínál.

Rijád a hagyomány és a modernitás különleges elegyét kínálja, amely egyszerre vonultat fel olyan történelmi kincseket, mint a 15. századi At-Turaif negyed, és felhőkarcolók uralta, már-már futurisztikus látképet. Első sorban azok számára ajánlott, akik szeretnék megtapasztalni a szaúdi kultúra vendégszeretetét, nyitottak a kulináris különlegességekre, valamint kíváncsiak egy modern, pezsgő nagyváros nyújtotta lehetőségekre akár egy rövid hétvégi kikapcsolódás során is.

A légi összeköttetés a várakozások szerint elsősorban beutazó forgalom tekintetében lesz hangsúlyosabb. Rijád mellett a szolgáltatás a flynas hálózatán keresztül további csatlakozási lehetőségeket biztosít az utasoknak, beleértve a Szaúd-Arábiában található úti célok elérését: 

  • a rijádi, dzsiddai, dammami, abhai és kaszími csomópontokon keresztül, 
  • valamint olyan nemzetközi célállomásokat is, mint India, Pakisztán és Etiópia. 

Az új járat emellett a két ország gazdasági, beruházási, turisztikai és kulturális kapcsolatait is tovább erősítheti.

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