Mintha két világ találkozna: öt óra alatt elérhető lett ez a különleges főváros Budapestről

Július elején újabb hosszú távú járatot köszöntöttek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: elindult a flynas közvetlen Budapest-Rijád járata. Ezzel egy teljesen új, különleges úti céllal gazdagodott a magyar fővárosból elérhető járathálózat.

Elindult a Budapest–Rijád járat/Fotó: Budapest Airport

Rijád a hagyomány és a modernitás különleges elegyét kínálja

A járat heti három alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik Szaúd-Arábia fővárosa és Budapest között a nyári szezonban, egészen szeptember 30-ig. A megközelítőleg öt órás repülést a légitársaság a legújabb Airbus A320neo modellekkel teljesíti, amely környezetkímélőbb és csendesebb utazást kínál.

Rijád a hagyomány és a modernitás különleges elegyét kínálja, amely egyszerre vonultat fel olyan történelmi kincseket, mint a 15. századi At-Turaif negyed, és felhőkarcolók uralta, már-már futurisztikus látképet. Első sorban azok számára ajánlott, akik szeretnék megtapasztalni a szaúdi kultúra vendégszeretetét, nyitottak a kulináris különlegességekre, valamint kíváncsiak egy modern, pezsgő nagyváros nyújtotta lehetőségekre akár egy rövid hétvégi kikapcsolódás során is.

A légi összeköttetés a várakozások szerint elsősorban beutazó forgalom tekintetében lesz hangsúlyosabb. Rijád mellett a szolgáltatás a flynas hálózatán keresztül további csatlakozási lehetőségeket biztosít az utasoknak, beleértve a Szaúd-Arábiában található úti célok elérését:

a rijádi, dzsiddai, dammami, abhai és kaszími csomópontokon keresztül,

valamint olyan nemzetközi célállomásokat is, mint India, Pakisztán és Etiópia.

Az új járat emellett a két ország gazdasági, beruházási, turisztikai és kulturális kapcsolatait is tovább erősítheti.