Ezen ki fognak akadni az autósok, megszólalt a legnagyobb magyarországi elektromos rolleres cég: ne a bukósisak legyen kötelező, az autók sebességét csökkentsék – Vitézy Dávidnak döntenie kell
Nem feltétlenül javítaná a közlekedésbiztonságot, ha általánosan kötelezővé tennék a fejvédő használatát a megosztott elektromos rollereken – ezt mondta a Világgazdaságnak Magyarország egyik legnagyobb rollermegosztó vállalata. A vállalat arra reagált, hogy a kormány közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetésében a kis teljesítményű elektromos rollerekre vonatkozó kérdés külön kivételként kezeli a bérelhető járműveket.
A kérdőívben arra várnak választ, hogy a saját használatú kis teljesítményű rollereken mindig, csak egy meghatározott sebesség felett, egy bizonyos életkor alatt vagy egyáltalán ne legyen kötelező a fejvédő. A megfogalmazás alapján azonban a bérelhető rollerek egyik kategóriába sem tartoznának bele.
A Lime minden utazásnál arra ösztönzi felhasználóit, hogy saját, megfelelően illeszkedő fejvédőt viseljenek
– emelte ki válaszában a vállalat. Az általános kötelezettség bevezetését ugyanakkor a cég szerint körültekintően kell mérlegelni.
A Lime szerint máshol kell keresni a balesetek okait
A vállalat a megosztott mikromobilitási szolgáltatókat képviselő Micromobility for Europe álláspontjára hivatkozva azt közölte: a kötelező fejvédő nem kezeli a balesetek valódi kiváltó okait. Ezek közé sorolták a motorizált közúti forgalmat és a nem megfelelő infrastruktúrát. A Lime arra is figyelmeztetett, hogy a kötelezettség visszafoghatja az elektromos rollerek használatát.
A vállalat szerint ez gyengíthetné az úgynevezett „safety in numbers” hatást, amelynek lényege, hogy minél többen használnak mikromobilitási eszközöket, annál inkább alkalmazkodik hozzájuk a közlekedés, így biztonságosabbá válhatnak az utak.
Ez az érv egyben magyarázatot adhat arra is, miért szerepelnek kivételként a bérelhető rollerek a kormány kérdésében.
Szerintük egy általános fejvédőhasználati kötelezettség a megosztott szolgáltatásoknál nehezebben lenne teljesíthető, hiszen a felhasználók jellemzően előzetes tervezés nélkül, rövid utakra veszik igénybe a járműveket.
Infrastrukturális változásokat sürgetnek
A Lime szerint az elektromos rollerek használói a kerékpárosokhoz és az elektromos kerékpárral közlekedőkhöz hasonlóan a forgalom sérülékeny résztvevői.
A társaság ezért a fejvédő-kötelezettség helyett szélesebb körű közlekedésbiztonsági intézkedéseket támogat. Ezek közé tartozna a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, a városi autós sebességhatárok csökkentése, valamint valamennyi közlekedő hatékonyabb oktatása.
A cég álláspontja szerint a szabályozás kialakításakor a biztonság mellett azt is figyelembe kell venni, hogy a bérelhető rollerek könnyen hozzáférhetők maradjanak.
Egyelőre ugyanakkor nem született végleges döntés arról, milyen fejvédőhasználati előírás kerülhet az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozásba. A társadalmi egyeztetés megfogalmazása mindenesetre arra utal, hogy a kormány eltérő szabályt alkalmazhat a saját és a bérelhető kis teljesítményű rollerekre.
Két kategóriába sorolná a rollereket a minisztérium
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tervei szerint az elektromos rollereket két kategóriába sorolnák:
- Kis teljesítményűnek az a jármű minősülne, amelynek névleges motorteljesítménye nem haladja meg az ezer wattot, és sík úton, önerejéből legfeljebb óránként 25 kilométeres sebességre képes. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznának.
- Az ezer wattnál erősebb vagy óránként 25 kilométernél gyorsabb rollereket nagy teljesítményűnek tekintenék, és a segédmotoros kerékpárokhoz hasonlóan szabályoznák.
A tárca a rollerekre vonatkozó előírásokat még a teljes KRESZ-reform lezárása előtt, soron kívül kihirdetné. A kérdőívben arra is választ várnak, hogy a kis teljesítményű, nem bérelhető rollereken mindig, csak egy meghatározott sebesség felett, egy bizonyos életkor alatt vagy egyáltalán ne legyen kötelező a fejvédő használata.
A minisztérium a szigorítást a balesetek számának emelkedésével indokolja. Tájékoztatása szerint 2025-ben a motoros rollerrel közlekedők okozták a személyi sérüléses közúti balesetek több mint négy százalékát, 2026 egyes hónapjaiban pedig részarányuk már a harmadik legmagasabb volt a személyautó-vezetők és a kerékpárosok után. A mintegy tizenöt perces, anonim kérdőív 2026. szeptember 9-ig tölthető ki a minisztérium társadalmi egyeztetési oldalán.
Nyugati példák alapján készül a KRESZ-szigorítására a kormány, de most mindenkit arra kérnek, hogy mondja el a véleményét
Minden felvetésünk arról szól, hogy hogyan tudjuk megvédeni azokat, akik szabályosan közlekednek az útjainkon – fogalamzott Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter múlt csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy társadalmi párbeszédet indít a kormány a közlekedésbiztonságról. Az online kérdőívben a közlekedők több kérdésben nyilváníthatnak véleményt, így a gyorshajtás visszaszorításáról, az utcai versenyzés elleni fellépésről, az elektromos rollerek szabályozásáról és a közúti ellenőrzések fejlesztéséről is.