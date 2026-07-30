Eljött az idő, így sötétül el Magyarország: bemutatjuk a Rotációs Kikapcsolási Rendet – ebben a sorrendben kapcsolják le az áramot végszükség esetén
A magyar villamosenergia-rendszerben csak végső eszközként vezetnék be a rotációs kikapcsolási rendet, amely nem az ország egyidejű teljes leállását jelentené. A rendszer lényege éppen az, hogy az egyes fogyasztói területeket előre meghatározott sorrendben, korlátozott időre kapcsolják le, majd az áramellátás helyreállítása után egy másik körzet következik − írta meg a Tudásfája.
Nyomás alatt a magyar villamosenergia-hálózat
A probléma többtényezős. A Paksi Atomerőmű négy blokkja megközelítőleg 2000 megawatt teljesítményt képes leadni, azonban a rekordalacsony dunai vízállás miatt július 27-én már 254 megawattal csökkentették az 1. blokk teljesítményét, majd később a 3. blokkot teljesen leterhelték és hamarosan teljes leállás jöhet.
A kormányfő mindemellett a Dunamenti Erőmű egyik egységének 400 megawattos kieséséről, valamint az extrém hőség miatt megugró fogyasztásról számolt be.
A hőség miatt pedig az esti rendszerterhelés 6000 megawattról akár 7200 megawattra emelkedhet, miközben 17 és 22 óra között már visszaesik a naperőművek termelése is.
Jöhet a rotációs kikapcsolási rend
Magyar Péter szerdán számolt be arról, hogy megkezdi működését az energiaellátási műveleti egység, amelynek fő feladata, hogy minden lehetséges forgatókönyvre előre felkészüljön. Ennek részeként készült el
a rotációs krízisterv is, amely rögzíti, hogy mely nagyfogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átütemezni vagy csökkenteni a villamosenergia-felhasználásukat.
Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások természetesen nem szerepelnek, nem szerepelhetnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között − hangsúlyozta korábban a kormányfő.
Nyilvános, településekre, utcákra és időpontokra lebontott kikapcsolási lista egyelőre nincs, ezért a közösségi médiában terjedő menetrendeket nem szabad hivatalos tájékoztatásként kezelni.
Amennyiben a helyzet lehetővé teszi, a lakosság előzetes tájékoztatása alapvető érdek, de egy hirtelen kialakuló üzemzavar esetén előfordulhat, hogy az idő túl rövid a figyelmeztetésre. A rotációs rendszer éppen azt a célt szolgálja, hogy egy összeomlást követően a szükséges lekapcsolások egy meghatározott terv szerint történhessenek.
Ki rendelheti el?
A rotációs kikapcsolás rend alkalmazását a MAVIR rendelheti el, a szükséges kapcsolásokat pedig a területileg illetékes áramszolgáltatók hajtják végre.
A szabályozás szerint az alapvető felhasználók kivételével az országos terhelést 18, hozzávetőleg azonos nagyságú csoportra osztják.
Ezek nem feltétlenül településekhez vagy vármegyékhez igazodnak, hanem az elosztóhálózat műszaki szerkezetéhez, ezért akár egymás mellett fekvő utcák is eltérő csoportba kerülhetnek. Az egyes kikapcsolási időszakok legfeljebb három órán át tarthatnak, majd szükség esetén más területek következnek.
A kormány takarékosságra kéri a lakosságot
A kormány arra kérte a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között lehetőleg mellőzze a mosást, a szárítást, a mosogatógépek használatát és az elektromos autók töltését.
Érdemes feltölteni a telefonokat és a power bankokat, előkészíteni egy elemlámpát, néhány órára elegendő ivóvizet, valamint ellenőrizni az elektromos orvosi eszközök tartalék áramellátását.
Áramkimaradáskor a liftek, az elektromos kapuk, a routerek és egyes vízszivattyúk is leállhatnak, ezért erre is figyelni kell. A hűtőt és a fagyasztót érdemes zárva tartani, az érzékeny elektronikai eszközöket pedig lecsatlakoztatni a hálózatról.
Az ellátás visszatérése után a nagy teljesítményű berendezéseket − például klímát, villanybojlert, sütőt − fokozatosan célszerű újraindítani.
Fennakadások lehetnek a távközlésben
A mobiltelefon-bázisállomások és a távközlési központok egy része tartalék akkumulátorral vagy generátorral is rendelkezik, ezért rövidebb áramszünet idején a hálózat működése biztosított.
Ha azonban egyszerre nagyobb terület marad áram nélkül, vagy a kimaradások ismétlődnek, a tartalék energiaforrások idővel kimerülhetnek.
Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy egy hosszabb áramszünet esetén a távközlési hálózatok túlterheltté válhatnak, ezért akadozhat vagy akár meg is szűnhet a szolgáltatás.
Nem jár automatikus kártérítés
Egy hatósági vagy rendszerbiztonsági okból elrendelt korlátozás jogi megítélése eltérhet egy szolgáltatói hibából eredő áramszünettől.
Nem lehet automatikusan kijelenteni, hogy a megromlott élelmiszerek, kieső munka vagy készülékhiba után kártérítés jár.
A jogosultság függhet a korlátozás jogalapjától, a szolgáltatói üzletszabályzattól, a tájékoztatás módjától, a káresemény körülményeitől és attól, bizonyítható-e az okozati összefüggés.
Érdemes dokumentálni:
- az áramszünet kezdetét és végét,
- az esetleges szolgáltatói értesítést,
- a károsodott készüléket vagy élelmiszert,
- a javítási számlákat,
- a túlfeszültségre utaló körülményeket.
Kár esetén először az illetékes hálózati elosztónál kell érdeklődni. A kárigény elbírálása minden esetben egyedi vizsgálat alapján történik, ezért fontos minden rendelkezésre álló bizonyítékot megőrizni.