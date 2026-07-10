RRF-pénzek: erre költhetik a 10 milliárd eurót Magyar Péterék – szorít a határidő, vannak nyertesek és nagy vesztesek is

Jóváhagyta az Európai Bizottság a Magyar-kormány által módosított tervet az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásainak elköltésére. Az RRF pénzek zárolásának feloldását követően a közlekedéstől az energetikán át a vállalkozásfejlesztésig és a kutatás-fejlesztésig több terület számíthat jelentős támogatásra, amint az uniós pénzek megérkeznek. Az augusztus végi felhasználási határidő miatt ugyanakkor elsősorban olyan beruházások jöhetnek szóba, amelyek előkészítése már megtörtént, vagy a kivitelezésük már megkezdődött.

Több terület nyertese lehet az RRF-forrásoknak, de az oktatásra és az egészségügyre szánt forrásokat erősen megnyírbálták. / Fotó: NorthfotoFotó: Jiri Hera / Northfoto

Az RRF-pénzek egyik legnagyobb nyertese a közösségi közlekedés lehet

A közlekedési fejlesztésekre összesen körülbelül 1,8 milliárd euró juthat. Ennek legnagyobb tétele az InterCity-flotta megújítása lehet: egymilliárd euróból hozzávetőleg 200 vasúti kocsit cserélhetnek le.

További 800 millió euró szolgálhatja a HÉV-hálózat korszerűsítését. A fejlesztések elsősorban a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalat érinthetik. A közlekedési beruházások között szerepelhet még mintegy 1,1 milliárd euró értékben CAF-villamosok beszerzése, valamint több korábban előkészített projekt finanszírozása is.

A tervek alapján 1,5 milliárd euró állhat rendelkezésre az energiahálózat bővítésére és korszerűsítésére, ugyanis a Tisza-kormány deklarált célja, hogy évente további 1000 megawattnyi nap- és szélenergia-kapacitás kapcsolódhasson a villamosenergia-rendszerhez, illetve a villamosenergia-hálózat ennek megfelelő korszerűsítése.

A tervek szerint kollégiumok és bérlakások épülhetnek ezekből a forrásokból több nagyvárosban, köztük

Budapesten,

Debrecenben

és Győrben.

Az elképzelések alapján a program jelentős részben magántőke bevonásával valósulna meg, az állami támogatási intenzitás csupán körülbelül 20 százalék lenne.

A források majdnem 60 százaléka a zöldátállásra és digitalizációra mehet el

Az RRF szabályai szerint a források legalább 37 százalékát a zöldátállás előmozdítására kell fordítani, emellett a Magyarország számára helyreállítási alapból elérhető források minimum 20 százalékát digitális fejlesztésekre kell elkölteni.