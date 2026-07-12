Használt gumiabroncs-feldolgozó épülne egy faluban, ahol kínaiak is beruháznának – megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz

Egyeken tartott lakossági fórumot Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, a térség országgyűlési képviselője. A eseményen szóba került az ipari parkban megvalósuló beruházás ügye.

Használt gumiabroncs-feldolgozó épülne egy faluban, ahol kínaiak is beruháznának – megszólalt Ruszin-Szendi RomuluszFotó: Krizsán Csaba

A miniszter a Facebook posztjában emlékeztetett rá, hogy Egyek határában 550 millió forintos kormányzati támogatásból ipari park épült, ami komoly lehetőség lehet a település fejlődése szempontjából, de legalább ekkora felelősséget is jelent.

"Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy kínai befektetők is érdeklődnek az ipari park iránt, és korábban az is felmerült, hogy egy használt gumiabroncsok feldolgozásával foglalkozó beruházás valósulhatna meg a területen."

Ha valóban egy ilyen beruházás előkészítése zajlik, akkor a helyieknek joguk van tudni, hogy pontosan miről van szó

– hangsúlyozta a miniszter, aki szerint joguk van választ kapni többek között arra, hogy:

milyen technológiát alkalmazna az üzem;

milyen környezeti hatásai lehetnek;

hogyan érintené a település levegőjét, a Válykos-tó környékét és az itt élők életminőségét;

milyen garanciák védik Egyeket és az itt élő családokat.

Legalább ennyire fontos kérdés, hogy egy ekkora jelentőségű beruházás előtt megtörtént-e a helyiek érdemi tájékoztatása és véleményének megismerése. Egy település jövőjéről szóló döntéseket a lakosság bevonásával, nyíltan és átláthatóan kell meghozni.

"Én hiszek abban, hogy a fejlődés és a munkahelyteremtés fontos cél. De csak olyan beruházás támogatható, amely biztonságos, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, és amelyről az itt élők időben, őszinte tájékoztatást kapnak" – mondta.

Leszögezte, hogy az egyekiek nem elszenvedői, hanem alakítói kell hogy legyenek településük jövőjének.