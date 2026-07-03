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semcorp
Debrecen
botrány

Ez ám a fordulat: megszólalt a Semcorp kínai akkugyártó a botrány után – nagyon úgy tűnik, hogy nem hagyja el Magyarországot

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Minden vizsgálatnak áll elébe a kínai akkugyártó vállalat. A Semcorp péntek este azok után adott ki közleményt, hogy a kormányhivatal közölte, a cég súlyosan megszegte a tűzvédelmi előírásokat, ezért a gyár bezárását elrendelte. Debrecen polgármestere, Papp László előző nap felszólította a céget, hogy hagyja el a várost.
VG
2026.07.03, 22:07
Frissítve: 2026.07.03, 22:15

A Semcorp Hungary Kft. tudomásul veszi a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályának Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztálya által a mai napon meghozott határozatot, amely a debreceni szeparátorfólia-gyártó üzem tűzvédelmi rendszerével kapcsolatban feltárt hiányosságokat érinti − közölte egy közösségimédia-posztjában a kínai vállalat.

Megszólalt a Semcorp
Megszólalt a Semcorp / Forrás: Facebook, Semcorp Hungary

A Semcorp együttműködne

A kínai cég azt írta, hogy a már korábban végrehajtották, és folyamatosan fenntartják mindazon termelési és működési tevékenységek felfüggesztését, amelyek az érintett engedélyek hatálya alá tartoznak. Ezen túlmenően a társaság további korlátozásokat vezetett be azon épületekben folytatott tevékenységekre is, amelyeket az érintett tűzvédelmi rendszer szolgál ki. A társaság jelenleg is folyamatos szakmai egyeztetést folytat a kormányhivatallal annak érdekében, hogy meghatározásra kerüljenek azok a minimálisan szükséges intézkedések, amelyek ebben az időszakban biztosítják a létesítmény kritikus rendszereinek biztonságos és sértetlen működését − ismertette az aktualitásokat a vállalat, majd hangsúlyozta, hogy

a felső vezetők irányításával a társaság átfogó belső megfelelőségi vizsgálatot indított a vonatkozó folyamatok teljes körű felülvizsgálatára. 

A Semcorp közölte azt is, hogy a határozatban azonosított hiányosságok kiemelt prioritást élveznek a vizsgálat során. Ennek érdekében külön projektmunkacsoport alakult, amelynek feladata a kiváltó okok feltárása, valamint a szükséges intézkedések kidolgozása és végrehajtása független külső szakértők bevonásával.

A vállalat a közleményben úgy fogalmaz, hogy a helyi közösség biztonsága továbbra is a legfontosabb szempont, a társaság pedig elfogadja a kormányhivatal és valamennyi érintett hatóság szigorú felügyeletét, és a közelmúlt intézkedéseit lehetőségként értékeli arra, hogy működését a biztonság, a jogszabályi megfelelés és az átláthatóság területén a lehető legmagasabb szintre emelje.

Tűzvédelmi hiányosságok vezettek a tiltáshoz

A környezetvédelmi hatóság június 24-én már felfüggesztette a gyár működését, miután súlyos szabálytalanságokat állapított meg a cég működésében. A sorozatatos botrányok után szerdán Papp László, Debrecen polgármestere felszólította a céget, hogy hagyja el a várost.

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