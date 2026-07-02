SEMCORP: nem ez az első ügy, fontos részleteket osztott meg a debreceni polgármester – így tette helyre a tiszásokat Papp László, vasszigor jön
Határozottan visszautasította Papp László debreceni polgármester közösségi oldalán a Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár és Tompa Enikő országgyűlési képviselő közleményében leírtakat, melyben lemondásra szólítják fel a tiszás politikusok a cívis város vezetőjét. A polgármester álláspontja szerint a bírálatok célja, hogy a Debrecenben működő ipari üzemek engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos felelősséget, mint például a Semcorp Hungary Kft. esetében, az önkormányzatra hárítsák.
Közéleti vita helyett érdemi jogalkotási lépésekre lenne szükség a SEMCORP-éhoz hasonló ügyekben
A polgármester terjedelmes Facebook-bejegyzésében azt írta, a város vezetése kizárólag a saját hatáskörében meghozott döntésekért vállal felelősséget.
Hangsúlyozta, hogy
- az ipari beruházások engedélyezése,
- az iparbiztonsági és használatbavételi eljárások,
- valamint azok ellenőrzése
a kormányhivatal és az állami hatóságok feladata. Megfogalmazása szerint ezekben az ügyekben sem az önkormányzatnak, sem a polgármesternek nincs döntési jogköre.
Papp László arra is kitért, hogy amennyiben a jelenlegi szabályozás módosításra szorul, azt a kormány és az Országgyűlés teheti meg. A TISZA Pártot arra szólította fel, hogy éljen a rendelkezésére álló törvényalkotási lehetőségekkel, és tegyen javaslatot a jogszabályok megváltoztatására.
A bejegyzés szerint a lemondását követelő politikusok részéről eddig nem érkezett parlamenti kezdeményezés iparbiztonsági vagy környezetvédelmi kérdésekben. Ezért a polgármester úgy véli, a közéleti vita helyett érdemi jogalkotási lépésekre lenne szükség.
Minden szabályszegéssel szemben határozott fellépést ígér a debreceni polgármester
Papp László összefüggést látott a bírálatok és a SEMCORP ügyében tett önkormányzati lépések között is. Felidézte, hogy a város vezetése korábban egy kínai vállalattal szemben is fellépett a sorozatos szabályszegések miatt. Emellett megemlítette, hogy Tárkányi Zsolt megválasztott országgyűlési képviselőként ellátogatott a CATL-hez, valamint idézte Magyar Péter korábbi nyilatkozatát, amelyben a Kínával való gazdasági együttműködés fontosságáról beszélt.
A polgármester ugyanakkor visszautasította azt az állítást is, hogy figyelmen kívül hagyná a debreceniek véleményét. Emlékeztetett arra, hogy a 2024-es önkormányzati választáson az akkumulátoripar központi kampánytéma volt, ennek ellenére ismét bizalmat kapott a választóktól, ami értékelése szerint azt jelenti, a város lakói ezzel megerősítették a munkáját.
Bejegyzése végén Papp László azt írta, a jövőben is Debrecen fejlődésén kíván dolgozni, miközben minden szabályszegéssel szemben határozott fellépést ígért. Hozzátette, hogy a Semcorp ügyéhez hasonló esetekben továbbra is együttműködést vár az illetékes hatóságoktól.
A cég tevékenységével környezetveszélyeztetést és szennyezést okozott
Korábban megírtuk, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal közzétette honlapján azt a részletes határozatot, ami alapján a hatóság június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette a debreceni Semcorp akkuipari üzemének tevékenységét. A határozat kimondta, hogy a kínai üzem az egységes környezethasználati engedélytől eltérően folytatott tevékenységével környezetveszélyeztetést és szennyezést okozott.
A Semcorp az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfóliát készít. Idén márciusban a Greenpeace és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közös mérései is kimutatták, hogy oldószereket és más, ipari eredetű vegyi anyagokat találtak a szeparátorfólia-gyár melletti vízfolyásban. Az ipartelep melletti esővíz-elvezető csatornából a Semcorp február 18-i balesete után vettek mintát.
Debrecen fideszes polgármestere korábban azt kérte a hatóságtól, hogy vizsgálják meg a Semcorp akkuipari üzem környezethasználati engedélyének visszavonását.