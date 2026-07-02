SEMCORP: nem ez az első ügy, fontos részleteket osztott meg a debreceni polgármester – így tette helyre a tiszásokat Papp László, vasszigor jön

Határozottan visszautasította Papp László debreceni polgármester közösségi oldalán a Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár és Tompa Enikő országgyűlési képviselő közleményében leírtakat, melyben lemondásra szólítják fel a tiszás politikusok a cívis város vezetőjét. A polgármester álláspontja szerint a bírálatok célja, hogy a Debrecenben működő ipari üzemek engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos felelősséget, mint például a Semcorp Hungary Kft. esetében, az önkormányzatra hárítsák.

Fotó: Semcorp Hungary

Közéleti vita helyett érdemi jogalkotási lépésekre lenne szükség a SEMCORP-éhoz hasonló ügyekben

A polgármester terjedelmes Facebook-bejegyzésében azt írta, a város vezetése kizárólag a saját hatáskörében meghozott döntésekért vállal felelősséget.

Hangsúlyozta, hogy

az ipari beruházások engedélyezése,

az iparbiztonsági és használatbavételi eljárások,

valamint azok ellenőrzése

a kormányhivatal és az állami hatóságok feladata. Megfogalmazása szerint ezekben az ügyekben sem az önkormányzatnak, sem a polgármesternek nincs döntési jogköre.

Papp László arra is kitért, hogy amennyiben a jelenlegi szabályozás módosításra szorul, azt a kormány és az Országgyűlés teheti meg. A TISZA Pártot arra szólította fel, hogy éljen a rendelkezésére álló törvényalkotási lehetőségekkel, és tegyen javaslatot a jogszabályok megváltoztatására.

A bejegyzés szerint a lemondását követelő politikusok részéről eddig nem érkezett parlamenti kezdeményezés iparbiztonsági vagy környezetvédelmi kérdésekben. Ezért a polgármester úgy véli, a közéleti vita helyett érdemi jogalkotási lépésekre lenne szükség.

Minden szabályszegéssel szemben határozott fellépést ígér a debreceni polgármester

Papp László összefüggést látott a bírálatok és a SEMCORP ügyében tett önkormányzati lépések között is. Felidézte, hogy a város vezetése korábban egy kínai vállalattal szemben is fellépett a sorozatos szabályszegések miatt. Emellett megemlítette, hogy Tárkányi Zsolt megválasztott országgyűlési képviselőként ellátogatott a CATL-hez, valamint idézte Magyar Péter korábbi nyilatkozatát, amelyben a Kínával való gazdasági együttműködés fontosságáról beszélt.