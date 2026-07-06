Nyomozás indult a debreceni Semcorp ellen – környezetkárosítás gyanúját vizsgálja a rendőrség

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a Semcorp debreceni szeparátorfólia-gyárának tevékenységével összefüggésben környezetkárosítás bűntettének gyanúja miatt nyomozás zajlik – írta a 24.hu. Az eljárást a bűnügyi igazgatóság folytatja, ugyanakkor a rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közölt részleteket az eddig elvégzett nyomozati cselekményekről.

Fotó: Semcorp Hungary

Debrecen is feljelentést tett

A büntetőfeljelentést korábban Papp László jelentette be. Az önkormányzat azt követően fordult a hatóságokhoz, hogy a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyező anyagok jelenlétét mutatták ki a Semcorp telephelye melletti vízfolyásban.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal saját vizsgálata is súlyos problémákat tárt fel. A mérések szerint egyes helyszíneken a talajvíz szennyezettsége többezerszeresen meghaladta a megengedett határértéket. A legsúlyosabb esetet egy illegálisan kialakított vízelvezetőnél rögzítették, ahol az alumínium koncentrációja a határérték 13 ezerszeresét érte el. A feltárt hiányosságok miatt a kormányhivatal előbb felfüggesztette a vállalat tevékenységét.

A teljes működést is megtiltották

Néhány nappal később, július 3-án a hatóság már a Semcorp teljes működését megtiltotta. A tűzvédelmi hatóság bejelentés nélküli ellenőrzése során ugyanis olyan eszközöket talált a gyárban, amelyek alkalmasak lehettek a szennyezési szintet mérő érzékelők működésének befolyásolására.

A vizsgálat szerint egy aceton-, valamint egy oxigénkoncentráció-érzékelő mellett szabálytalan térfogatszázalékos hígítást alakítottak ki. Emellett

üzemképtelen volt a beépített tűzoltó berendezés működését biztosító szivattyú,

és nem volt biztosított a bevonatoló épület habbal oltó sprinklerberendezésének folyamatos vízellátása sem.

A kormányhivatal szerint ezek a hiányosságok olyan mértékű kockázatot jelentettek, hogy a személy- és vagyonbiztonság nem volt garantálható. Ezért azonnali hatállyal megtiltotta a telephely teljes területén valamennyi tevékenységet, beleértve a gyártást, az üzemeltetést, a takarítást és a tárolást is. A vállalatra emellett hárommillió forintos tűzvédelmi bírságot is kiszabtak.