A Semcorp-botrány lehetett az utolsó csepp a pohárban – a kormány új környezetvédelmi csúcshatóságot hoz létre

Új, országos hatáskörű környezetvédelmi felügyelet létrehozását készíti elő a kormány, amely kiemelt jogosítványokat kapna a jelentős környezeti kockázatot jelentő ipari üzemek ellenőrzésére és szankcionálására. Célja, hogy szigorúbb szabályozással és jóval erősebb hatósági fellépéssel alakítsa át az elmúlt években szélsebesen növekvő akkumulátoripari szektort – írja a Reuters. A Semcorp debreceni üzemében történt alumíniumszennyezés szemmel láthatóan felgyorsította az eseményeket.

Fotó: Semcorp Hungary

A Semcorp-ügy kipattanása után jött a kormányzati javaslat a környezetvédelmi szuperhatóság felállítására

A magyar akkumulátoripar 2021-től látványos növekedésnek indult, ugyanis az Orbán-kormány mintegy 26 milliárd euró értékű külföldi beruházást vonzott az országba, elsősorban dél-koreai és kínai vállalatoktól, aminek eredményeként Magyarország az európai akkumulátorgyártás egyik meghatározó központjává vált.

A beruházásokkal párhuzamosan azonban egyre több környezetvédelmi, egészségügyi és munkabiztonsági aggály merült fel. Ezek a problémák az idei országgyűlési választási kampány egyik meghatározó témájává váltak. Az áprilisi országgyűlési választásokon győztes párt vezetője, Magyar Péter korábban megígérte,

a jövőben lényegesen szigorúbb ellenőrzés vár az akkumulátorgyárakra.

Gajdos László környezetvédelmi miniszter a napokban egy Facebook-posztban jelezte, hogy azok az üzemek, amelyek nem tartják be a környezetvédelmi előírásokat, működési engedélyüket is elveszíthetik.

Tarkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) parlamenti államtitkára bejelentette: az Országgyűlés

új csúcshatóságot hoz létre,

amely ellenőrzni fogja a jelentős szennyezőket,

és hatékony szankciókat fog alkalmazni velük szemben.

A tiszás politikus szerint az új szervezet már szeptemberben megkezdheti működését, és rendkívül szigorú követelményrendszer alapján jár majd el.

A bejelentés közvetlen előzménye, hogy június 24-én a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a kínai Semcorp debreceni üzemének termelési engedélyét. A döntést azután hozták meg, hogy a gyár környezetében végzett vízminták jelentős alumíniumszennyezést mutattak ki. Tarkányi Zsolt szerint az üzem hosszabb ideig biztosan zárva marad.