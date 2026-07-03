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Semcorp Csoport
Tárkányi Zsolt
Papp László

A Semcorp-botrány lehetett az utolsó csepp a pohárban – a kormány új környezetvédelmi csúcshatóságot hoz létre

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A Semcorp Hungary Kft. debreceni gyárának bezárása jelentheti a fordulópontot a magyar akkumulátoripar szabályozás átalakításában. Noha Magyar Péter többször ígéretet tett a kampányban arra, hogy szigorítani fogják a nagy környezeti terheléssel járó tevékenységek szabályozását, mégis a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal döntése után jelentették be egy országos hatáskörű új környezetvédelmi csúcshatóság felállítását. Bár a Semcorpot már most is nagyítóval vizsgálják a hatóságok az alumíniumszennyezés miatt, az ígéretek szerint a jövőben jóval szigorúbb bírságok és ellenőrzések jöhetnek a hasonló tevékenységet folytató üzemeknél.
Lehoczky Milán
2026.07.03, 10:24

Új, országos hatáskörű környezetvédelmi felügyelet létrehozását készíti elő a kormány, amely kiemelt jogosítványokat kapna a jelentős környezeti kockázatot jelentő ipari üzemek ellenőrzésére és szankcionálására. Célja, hogy szigorúbb szabályozással és jóval erősebb hatósági fellépéssel alakítsa át az elmúlt években szélsebesen növekvő akkumulátoripari szektort – írja a Reuters. A Semcorp debreceni üzemében történt alumíniumszennyezés szemmel láthatóan felgyorsította az eseményeket.

Semcorp Hungary, Debrecen, akkumulátor
Fotó: Semcorp Hungary

A Semcorp-ügy kipattanása után jött a kormányzati javaslat a környezetvédelmi szuperhatóság felállítására

A magyar akkumulátoripar 2021-től látványos növekedésnek indult, ugyanis az Orbán-kormány mintegy 26 milliárd euró értékű külföldi beruházást vonzott az országba, elsősorban dél-koreai és kínai vállalatoktól, aminek eredményeként Magyarország az európai akkumulátorgyártás egyik meghatározó központjává vált.

A beruházásokkal párhuzamosan azonban egyre több környezetvédelmi, egészségügyi és munkabiztonsági aggály merült fel. Ezek a problémák az idei országgyűlési választási kampány egyik meghatározó témájává váltak. Az áprilisi országgyűlési választásokon győztes párt vezetője, Magyar Péter korábban megígérte, 

a jövőben lényegesen szigorúbb ellenőrzés vár az akkumulátorgyárakra.

Gajdos László környezetvédelmi miniszter a napokban egy Facebook-posztban jelezte, hogy azok az üzemek, amelyek nem tartják be a környezetvédelmi előírásokat, működési engedélyüket is elveszíthetik.

Tarkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) parlamenti államtitkára bejelentette: az Országgyűlés 

  • új csúcshatóságot hoz létre, 
  • amely ellenőrzni fogja a jelentős szennyezőket, 
  • és hatékony szankciókat fog alkalmazni velük szemben. 

A tiszás politikus szerint az új szervezet már szeptemberben megkezdheti működését, és rendkívül szigorú követelményrendszer alapján jár majd el.

A bejelentés közvetlen előzménye, hogy június 24-én a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a kínai Semcorp debreceni üzemének termelési engedélyét. A döntést azután hozták meg, hogy a gyár környezetében végzett vízminták jelentős alumíniumszennyezést mutattak ki. Tarkányi Zsolt szerint az üzem hosszabb ideig biztosan zárva marad. 

Azonnali távozásra szólította fel a polgármester a Semcorpot

A Semcorp az MTI-vel az ügy kapcsán azt közölte, hogy független szakértők bevonásával teljes körű belső vizsgálatot indított a szennyezés okainak feltárására. Ugyanakkor Papp László debreceni polgármester már a vizsgálatok lezárulta előtt arra szólította fel a céget, hogy távozzon a városból.

A Tisza Párt a bírságolási rendszer átalakítását is kezdeményezi, javaslatuk szerint a környezetvédelmi büntetések összege a vállalatok árbevételéhez igazodna, így a szankciók visszatartó ereje jelentősen nőhetne.

Példaként a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárát említették, amelyet 2022 és 2023 között több alkalommal is megbírságoltak a kibocsátási határértékek túllépése miatt. A rendőrség 2023 óta négy büntetőeljárást indított a vállalat különböző ügyeiben, köztük környezetkárosítás, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hulladékgazdálkodási szabálytalanságok gyanúja miatt. A Samsung a választások előtt azt közölte, hogy magyarországi gyára minden környezetvédelmi és biztonsági előírást betart.

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