Lassan szabadul a pestis szorításából, de ettől még nem lélegezhet fel a magyar sertéságazat

Jelentős járványügyi előrelépés történt a magyar sertéságazat szempontjából: a kedvező vizsgálati eredmények és az újabb fertőzések elmaradása után az állategészségügyi hatóság megszüntette a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei afrikai sertéspestis-kitörés miatt kijelölt védő-, majd megfigyelési körzetet.

Enyhültek a sertéspestis miatti korlátozások, de ez még édes kevés ahhoz, hogy az ágazat fellélegezzen Fotó: Zantleitner Ingrid

A döntést azzal indokolták, hogy a június elején észlelt fertőzést sikerült lokalizálni, a vírus nem terjedt tovább a környező házisertés-állományokra. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a kitöréshez kapcsolódóan mintegy 700 sertésből származó mintát vizsgált meg, és valamennyi eredmény negatív lett. A körzetben található állományokat, a kontaktgazdaságokat, valamint a fertőzött teleppel kapcsolatba került vágóhidakat is ellenőrizték.

A járványügyi siker azonban egyelőre csak részben enyhíti az ágazatra nehezedő gazdasági nyomást. A magyar sertéstartók ugyanis egyszerre küzdenek az állategészségügyi kockázatokkal, a külkereskedelmi korlátozásokkal, az európai túlkínálattal és a felvásárlási árak drámai visszaesésével.

Sertéspestis: az uniós korlátozás még nem szűnt meg

A védő- és megfigyelési körzet feloldása nem jelenti automatikusan azt, hogy az érintett térség visszakapta teljes kereskedelmi szabadságát. Az Európai Unió szabályai alapján a házisertés-állományban megállapított afrikai sertéspestis (ASP) kitörés után a terület III. típusú korlátozás alatt marad, és szerepel az emiatt korlátozott uniós térségek jegyzékében.

A magyar országos főállatorvos legkorábban az előzetes fertőtlenítés befejezése és a megfigyelési körzet megszüntetése után három hónappal kezdeményezheti a korlátozás feloldását. Erre várhatóan szeptemberben kerülhet sor, a végső döntést pedig az Európai Bizottság tagállami szakértőkből álló PAFF Bizottsága hozza meg.

Ez gazdasági szempontból lényeges különbség. A belföldi járványügyi intézkedések megszüntetése megkönnyíti ugyan az állatok és termékek térségen belüli mozgatását, de az uniós besorolás fennmaradásáig a külpiaci lehetőségek továbbra is korlátozottak lehetnek.