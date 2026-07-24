Tovább zuhan a sertés ára, egyre nagyobb veszteséget termelnek a gazdaságok

Újabb jelentős árcsökkenést jelzett az európai sertéspiacon az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának 29. heti jelentése . Az S és E minőségi kategóriába sorolt vágósertések súlyozott uniós átlagára 155,7 euró volt száz kilogramm hasított súlyra vetítve. Ez egy hét alatt 1,4, négy hét alatt 2,6, az előző év azonos időszakához képest pedig 25,9 százalékos visszaesést jelentett. Az ár már a 2021–2025-ös időszak megfelelő heti átlagánál is 24,8 százalékkal alacsonyabb. Ez arra utal, hogy nem pusztán a tavalyi magas bázis magyarázza az árzuhanást: az európai sertéspiac többéves összevetésben is rendkívül alacsony árszintre került.

Beszakadta a sertéspiac, a gazdálkodók szenvedik meg elsőként az uniós politika következményeit Fotó: Bozsó Katalin

Az S kategóriás vágósertések uniós átlagára 158,5 euró volt száz kilogrammonként, 25,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az E kategóriában 150,3 eurós árat mértek, ami éves összevetésben 26,2 százalékos visszaesés.

Sertéspiac: beszakadt a malac ára

A legnagyobb visszaesés továbbra is a malacpiacon látható. Az uniós átlagár a 29. héten 40,1 euró volt darabonként, ami egyetlen hét alatt 5 százalékos csökkenést jelentett. Négy hét alatt 16,4, éves összevetésben pedig 38,6 százalékkal zuhant a malacok ára.

A jelenlegi jegyzés a 2021–2025-ös átlagot is 36,2 százalékkal múlja alul. A malacárak gyors esése azt mutatja, hogy a piaci szereplők a következő hónapokban sem számítanak jelentős keresletélénkülésre. Ha a hizlalók alacsony készállatárakra és bizonytalan értékesítésre készülnek, kisebb árat hajlandók fizetni az utánpótlásért, szélsőséges esetben pedig az állomány feltöltését is visszafoghatják.

A Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy a legutóbbi hétre több tagállamból – köztük Magyarországról – nem érkezett be minden szükséges árközlés. Az uniós átlag ezért elsősorban az általános európai trendet mutatja, a hazai helyzet megítéléséhez az AKI adatai adnak pontosabb támpontot.

Magyarországon még nagyobb volt az áresés

A magyar sertéstartók már júniusban az uniós átlagnál is súlyosabb visszaeséssel szembesültek. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára kilogrammonként 522 forint volt hasított meleg súlyban, áfa és szállítási költség nélkül. Ez 37,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.