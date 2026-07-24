Tovább zuhan a sertés ára, egyre nagyobb veszteséget termelnek a gazdaságok
Újabb jelentős árcsökkenést jelzett az európai sertéspiacon az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának 29. heti jelentése . Az S és E minőségi kategóriába sorolt vágósertések súlyozott uniós átlagára 155,7 euró volt száz kilogramm hasított súlyra vetítve. Ez egy hét alatt 1,4, négy hét alatt 2,6, az előző év azonos időszakához képest pedig 25,9 százalékos visszaesést jelentett. Az ár már a 2021–2025-ös időszak megfelelő heti átlagánál is 24,8 százalékkal alacsonyabb. Ez arra utal, hogy nem pusztán a tavalyi magas bázis magyarázza az árzuhanást: az európai sertéspiac többéves összevetésben is rendkívül alacsony árszintre került.
Az S kategóriás vágósertések uniós átlagára 158,5 euró volt száz kilogrammonként, 25,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az E kategóriában 150,3 eurós árat mértek, ami éves összevetésben 26,2 százalékos visszaesés.
Sertéspiac: beszakadt a malac ára
A legnagyobb visszaesés továbbra is a malacpiacon látható. Az uniós átlagár a 29. héten 40,1 euró volt darabonként, ami egyetlen hét alatt 5 százalékos csökkenést jelentett. Négy hét alatt 16,4, éves összevetésben pedig 38,6 százalékkal zuhant a malacok ára.
A jelenlegi jegyzés a 2021–2025-ös átlagot is 36,2 százalékkal múlja alul. A malacárak gyors esése azt mutatja, hogy a piaci szereplők a következő hónapokban sem számítanak jelentős keresletélénkülésre. Ha a hizlalók alacsony készállatárakra és bizonytalan értékesítésre készülnek, kisebb árat hajlandók fizetni az utánpótlásért, szélsőséges esetben pedig az állomány feltöltését is visszafoghatják.
A Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy a legutóbbi hétre több tagállamból – köztük Magyarországról – nem érkezett be minden szükséges árközlés. Az uniós átlag ezért elsősorban az általános európai trendet mutatja, a hazai helyzet megítéléséhez az AKI adatai adnak pontosabb támpontot.
Magyarországon még nagyobb volt az áresés
A magyar sertéstartók már júniusban az uniós átlagnál is súlyosabb visszaeséssel szembesültek. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára kilogrammonként 522 forint volt hasított meleg súlyban, áfa és szállítási költség nélkül. Ez 37,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
Július elején sem következett be érdemi fordulat: a 27. héten a hazai vágósertések átlagára
- 518 forint körül alakult kilogrammonként,
- míg egy évvel korábban még 828 forintot fizettek.
Az egyhetes, megközelítőleg egyszázalékos emelkedés legfeljebb átmeneti korrekciónak bizonyult, amit az uniós árak következő hetekben mért újabb csökkenése is alátámaszt. A hazai folyamatokról korábban a Világgazdaság részletesen beszámolt.
A magyar árak szorosan követik a meghatározó európai jegyzéseket. Ennek oka, hogy a húsipari vállalatok és a kereskedők más uniós országokból is könnyen beszerezhetik az alapanyagot. Amennyiben Németországban, Hollandiában, Dániában vagy Spanyolországban olcsóbbá válik a sertéshús, az közvetlenül korlátozza a magyar termelők áremelési lehetőségét.
Az olcsó import árplafont húz a magyar piac fölé
A hazai ágazat számára különösen kedvezőtlen, hogy nem feltétlenül az importált sertéshús mennyisége nő drasztikusan, hanem annak egységára csökken. A sertéshúsimport volumene 2026 első négy hónapjában éves alapon mindössze 1 százalékkal, 44,4 ezer tonnára emelkedett, értéke viszont 16,3 százalékkal visszaesett.
Ez azt jelenti, hogy a külföldről érkező áru sokkal olcsóbbá vált, és árplafont képez a magyar termelők, illetve feldolgozók számára. Eközben a magyar sertéshúskivitel mennyisége 7,4 százalékkal, 52,4 ezer tonnára nőtt, értéke azonban 12,9 százalékkal csökkent. A húsipar tehát nagyobb mennyiséget értékesített külföldön, de lényegesen alacsonyabb átlagáron.
A helyzetet tovább nehezítik az európai sertéshús külpiaci értékesítését akadályozó kereskedelmi és állategészségügyi korlátozások. A kínai dömpingellenes intézkedések, valamint az afrikai sertéspestis miatt egyes országokra vagy régiókra vonatkozó importtilalmak következtében több áru marad az uniós belső piacon. Ez növeli a kínálatot és lefelé nyomja a sertésárakat.
Beadhatják a kulcsot a gazdálkodók
A vágósertés és a malac árának zuhanása rövid távon olcsóbb alapanyagot jelenthet a feldolgozóknak, és idővel a fogyasztói árakat is mérsékelheti. A teljes áresés azonban rendszerint nem azonnal és nem azonos mértékben jelenik meg az üzletekben, mivel a húsipar és a kereskedelem energia-, bér-, csomagolási és logisztikai költségei nem csökkentek hasonló ütemben.
A legsúlyosabb következmények ezért egyelőre a sertéstartóknál jelentkeznek. Bevételük éves összevetésben több mint harmadával csökkent, miközben a takarmányozás, az energia, a munkaerő és az állategészségügyi védekezés továbbra is jelentős kiadást jelent. Amennyiben az uniós árak tartósan a mostani szinten maradnak, egyre több gazdaság halaszthatja el beruházásait, csökkentheti állományát, vagy akár fel is hagyhat a termeléssel.