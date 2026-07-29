Deviza
EUR/HUF362,19 +0,43% USD/HUF318,07 +0,41% GBP/HUF422,65 +0,42% CHF/HUF388,35 +0,47% PLN/HUF83,68 +0,38% RON/HUF69,15 +0,28% CZK/HUF14,97 +0,32% EUR/HUF362,19 +0,43% USD/HUF318,07 +0,41% GBP/HUF422,65 +0,42% CHF/HUF388,35 +0,47% PLN/HUF83,68 +0,38% RON/HUF69,15 +0,28% CZK/HUF14,97 +0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 731,49 +1,01% MTELEKOM2 728 -0,81% MOL4 482 +2,41% OTP46 550 +1,1% RICHTER11 770 +0,76% OPUS360 -2,22% ANY6 650 -2,26% AUTOWALLIS142 -0,35% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 320,52 -0,27% CETOP4 846,35 -0,45% CETOP NTR3 118,72 +0,47% BUX145 731,49 +1,01% MTELEKOM2 728 -0,81% MOL4 482 +2,41% OTP46 550 +1,1% RICHTER11 770 +0,76% OPUS360 -2,22% ANY6 650 -2,26% AUTOWALLIS142 -0,35% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 320,52 -0,27% CETOP4 846,35 -0,45% CETOP NTR3 118,72 +0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stég
helyi önkormányzat
Balaton

Indul a bontási hullám a Balatonnál: több száz illegális stég tűnhet el a partól – főhet az ingatlantulajdonosok feje

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Évtizedes huzavona érhet véget a Balaton partján, ha a hatóságok valóban nekilátnak az elmúlt tíz évben illegálisan épített vízi vagy partmenti létesítmények felszámolásának. Ugyanakkor a tulajdonosok ellenállása szinte biztosan borítékolható, hiszen egy-egy lejáróstég jelentősen emelheti egy tóparti ingatlan értékét.
Lehoczky Milán
2026.07.29, 14:22

A Balatonnál évek óta húzódó vita végére tehet pontot, hogy a hatóságok újra nekiláthatnak az engedély nélkül épült stégbejárók felszámolásának. A Keszthelyi-öböltől több tóparti önkormányzat a napokban felszólítást kapott a közösségi stégek kijelölésére, ami az első lépés lehet az illegális létesítmények bontása előtt. 

stég
A Keszthelyi-öböltől kezdve több önkormányzat is hivatalos felszólítást kapott a közösségi stégek kijelölésére. / Fotó: https://boiliebalaton.hu/

Eddig kevés település vállalta fel az illegális stégek bontásával járó konfliktusokat

A Balaton partján korábban készült légifotós nádtérképezések több mint ezer szabálytalan stégbejárót azonosítottak. Az elmúlt években érdemi változás nem történt, a legtöbb engedély nélküli vagy az engedélytől eltérően megépített stég továbbra is használatban maradt. 

A Balatoni Vízügyi Kirendeltség többször próbált fellépni a szabálytalan építmények ellen, az akciók azonban rendre zátonyra futottak, így a helyiek körében visszatérő témává vált, hogy egyes bontások miért álltak le, és mely stégek maradhattak érintetlenek.

Noha a kirendeltség külön forrást nem kapott a feladatra, önkormányzatokkal és a vízi polgárőrséggel együttműködve több partszakaszon is megkezdődött a rendbetétel.

 A 44 balatoni település közül azonban csak kevés vállalta fel az ezzel járó helyi konfliktusokat.

A munka tavaly Balatonszárszónál megtorpant, most viszont ismét látható jelei vannak a folytatásnak. Ennek kapcsán Vella Ferenc Zsolt, Ábrahámhegy polgármestere a HírBalatonnak azt mondta, hogy a Keszthelyi-öböltől kezdve több önkormányzat is hivatalos felszólítást kapott a közösségi stégek kijelölésére. 

A dokumentumot a kormányhivatal mellett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és az Országos Vízügyi Főigazgatóság jegyzi.

Ábrahámhegy 2,2 kilométer hosszú partszakaszán jelenleg 105 illegális bejáróstég található. Ez azt jelenti, hogy helyenként 10–20 méterenként épült egy-egy lejáró az elmúlt évtizedek során.

A parti ingatlan értékét befolyásolja, hogy rendelkezik-e közvetlen lejárattal a Balatonhoz

A hatóság a településen várhatóan 10–12 közösségi stégbejáró kialakítását engedélyezi, azonban a többi létesítményt meg kell szüntetni. A polgármester szerint a közösségi lejárók kijelölését követően a vízügy megkezdheti az illegális stégek felszámolását, ami várhatóan komoly ellenállást fog kiváltani az érintettek részéről.

Sok tulajdonos és használó hosszú évek, esetenként évtizedek óta élvezte a stégek nyújtotta előnyöket, amelyek az érintett ingatlanok értékére is hatással voltak. Ám a hatályos jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy 

  • hol létesülhet vízi építmény, 
  • milyen engedélyek szükségesek hozzá, 
  • és mely esetekben kell mederbérleti vagy mederhasználati díjat fizetni.

Azok a stégek, amelyek nem rendelkeznek engedéllyel, és amelyek után nem fizetnek mederhasználati díjat, illegálisnak minősülnek. Ezen az sem változtat, ha az építmény még a jelenlegi szabályozás kialakulása előtt készült.

A rendezés várhatóan nem kizárólag a stégeket érinti. Ábrahámhegyen – ahogy korábban Vonyarcvashegyen és más balatoni településeken is – engedély nélkül épült tóparti építmények és horgásztanyák bontására is sor kerülhet a hatósági intézkedések részeként.

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu