Felmentették a Steindl Imre Programiroda vezetőjét, átalakítják a Várkapitányságot
Vitézy Dávid felmentette a Steindl Imre Programiroda eddigi vezetőjét, Szinay Attilát, a Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át – ezt a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap délután jelentette be Facebook bejegyzésében.
A miniszter azt írta: a két szervezet közös vezetésének célja, hogy egyesítsék és jelentősen továbbfejlesszék az állam magasépítési és városfejlesztési tudását, egy professzionálisabb, eredményorientált keretet hozzanak létre a jelentősebb állami beruházások előkészítésére és megvalósítására.
„Óriási feladatok állnak előttünk, bérlakásépítési program, rozsdaövezetek rehabilitációja, a budai Vár elindult fejlesztéseinek új funkciókkal való megtöltése és befejezése, kiemelt kulturális beruházások és múzeumok fejlesztése. Ebben számítok az új vezetés és az új intézményi struktúra munkájára" – fogalmazott Vitézy Dávid.
Ismertette, hogy Ambrus Györggyel közösen dolgozott a Budapest Fejlesztési Központban (BFK), ahol vezető szerepet vállalt a Diákváros mesterterv előkészítésében, korábban pedig többek közt a MOME Campus, vagy a nyilvános futópályája révén méltán népszerű atlétikai központ megvalósítását is irányította. Az elmúlt években saját projektmenedzsment cégében ingatlan- és városfejlesztési szakértőként dolgozott.
Szervezeti struktúra
A két szervezet feladatkörei élesen elválnak egymástól, más-más kiemelt kormányzati helyszínekért felelnek:
- Várkapitányság – Kifejezetten a budai Várnegyed és a Budavári Palotanegyed megújításáért, valamint a Nemzeti Hauszmann Program koordinálásáért felelős.
- Steindl Imre Programiroda – A pesti oldalon, elsősorban a Kossuth tér és az ott található történelmi épületek (például a Parlamenttel szemközti Igazságügyi Palota) rekonstrukciós és beruházói feladatait látja el.
Vitézy Dávid a június 25-i kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt, a kormány felülvizsgálja a budai Vár fejlesztését célzó Hauszmann-programot, amire az Orbán-kormány 200 milliárd forintot költött. Nagyon átfogó munkát kell végezniük: átvilágítják a folyamatban lévő szerződéseket, olyan döntéseket hoznak, hogy ne maradjon torzó, és megtalálják az épületek jövőbeni funkcióját. Nyílt szakmai és társadalmi vita kell a Vár jövőképéről, ezt az előző kormány elmulasztotta – emlékeztetett. Közölte, a Honvéd Főparancsnokság épületének külső homlokzatát befejezik, majd új funkciót kell keresni az épületnek.