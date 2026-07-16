Súlyos szalmonella-járvány veszélyre figyelmeztetett a magyar hatóság - ezt a terméket ne egye meg!

Azonnali hatállyal visszahívja a forgalomból az összes Reeva márkájú, forró vízzel elkészíthető instant levest és tésztaételt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Az intézkedés valamennyi ízesítésre, kiszerelésre, tételazonosítóra és minőségmegőrzési időre vonatkozik. A Reeva egy Ukrajnában gyártott, prémium minőségű instant tészta és leves márka.

Az NKFH szerint Magyarországon is azonosítottak egy szalmonella-fertőzéses megbetegedést, amelyet a Reeva instant tésztatermékekkel összefüggő európai járvánnyal hozható kapcsolatba (illusztráció)Fotó: aileenchik

Az NKFH döntésének közvetlen előzménye, hogy Magyarországon is azonosítottak egy Salmonella-fertőzéses megbetegedést, amelyet a járványügyi és mikrobiológiai vizsgálatok alapján kapcsolatba hoztak a Reeva instant tésztatermékekkel összefüggő európai járvánnyal.

A hazai hatósági ellenőrzések tovább erősítették a gyanút. Több, különböző magyarországi kiskereskedelmi egységből származó Reeva termékmintában is szalmonella baktériumot mutattak ki. Ez arra utal, hogy a probléma nem feltétlenül egyetlen gyártási vagy forgalmazási tételre korlátozódik.

Több mint száz megbetegedést azonosítottak Európában

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ közös gyors kockázatértékelése szerint 2025 novembere és 2026 júniusa között 14 európai országban összesen 106 igazolt Salmonella Stanley-fertőzést regisztráltak.

A betegek csaknem fele kórházi ellátásra szorult, az érintettek között pedig nagy arányban voltak gyermekek és fiatal felnőttek. A nemzetközi vizsgálatok alapján a járvány legvalószínűbb forrásai az ugyanattól a gyártótól származó, ízesített instant tésztatermékek.

Németországban és Litvániában Reeva termékekből közvetlenül is kimutatták a járványt okozó Salmonella Stanley törzset. A gyártó más termékeiben további szalmonella-szerotípusokat is azonosítottak, ami az NKFH szerint azt jelezheti, hogy nem elszigetelt szennyeződésről van szó.

Hónapokig a háztartásokban maradhatnak a termékek

A hatóság külön kockázatként emelte ki az instant tészták hosszú minőségmegőrzési idejét. Emiatt az érintett termékek még hónapokig megtalálhatók lehetnek a fogyasztók otthonaiban, és további megbetegedéseket okozhatnak.