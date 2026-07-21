Sztrájkot készítenek elő a BYD szomszédjában, a szakszervezet már döntött – több kifogással éltek a munkáltatói oldallal kapcsolatban

Az SzGSzA közleménye szerint a felek 2026 elején több fordulóban egyeztettek a bérekről, azonban a munkáltató márciusban jelezte, hogy a korábban felajánlottnál magasabb béremelést nem tud biztosítani. Miután nem született megállapodás, a vállalat április 1-jétől egyoldalúan vezette be a saját béremelési javaslatát. A szakszervezet azt állítja, ezt követően a munkáltató nem kezdeményezett újabb egyeztetést sem a bérekről, sem a juttatásokról.

A szakszervezet sztrájkot készít elő a Szegedi Gumigyárban (illusztráció)

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Jutalmat ígértek a dolgozóknak, de a szakszervezet szerint őket nem értesítették

A közlemény szerint a cég egy június végi dolgozói tájékoztatón arról beszélt, hogy jelentős megtakarítást ért el, amelyből bruttó 100 ezer forintos egyszeri jutalmat fizetne a munkavállalók többségének, amennyiben megszületik a bérmegállapodás. A szakszervezet kifogásolja, hogy állítása szerint erről előzetesen nem egyeztettek vele, és úgy véli, a munkáltató a dolgozók előtt kedvezőtlen színben tüntette fel a szervezetet.

A szakszervezet arra hivatkozik, hogy a nyilvánosan elérhető pénzügyi adatok alapján a vállalat az elmúlt években kiemelkedően nyereségesen működött. Közlésük szerint a társaság árbevétele nagyságrendileg 160 milliárd forint, adózott eredménye pedig megközelíti a 60 milliárd forintot, miközben az utóbbi három évben közel 100 milliárd forintnyi profit került a tulajdonosokhoz.

Álláspontjuk szerint ezek az eredmények lehetővé tennék mind egy egyszeri jutalom, mind pedig egy magasabb béremelés finanszírozását.

A közlemény arra is kitér, hogy a szakszervezet szerint a szegedi üzemben a bérek versenyképessége az elmúlt években jelentősen romlott, noha a gyár továbbra is magas hozzáadott értékű termelést folytat.

A sztrájkbizottság előkészítésével párhuzamosan a szakszervezet két fő követelést fogalmazott meg:

április 1-jéig visszamenőleges hatállyal további 2 százalékos béremelést az egyoldalúan bevezetett emelésen felül;

230 ezer forintos egyszeri bruttó jutalmat a vállalat által elért megtakarítás terhére.

A szervezet közölte, hogy amennyiben ezekben nem sikerül megállapodni a munkáltatóval, a dolgozókat sztrájkra hívhatják fel. A szakszervezet egyúttal kezdeményezte a munkáltatóval a sztrájk lebonyolításának szabályairól szóló előzetes megállapodás megkötését.