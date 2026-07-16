Szalmonella miatt szedik le a magyar polcokról a REEVA minden termékét

Azonnali hatállyal visszahíta a forgalomból az összes REEVA márkájú, forró vízzel elkészíthető instant levest és tésztaételt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A ma bejelentett hatósági intézkedés valamennyi ízesítésre, kiszerelésre, tételazonosítóra és minőségmegőrzési időre vonatkozott. A Reeva egy Ukrajnában gyártott, prémium minőségű instant tészta és leves márka.

Szalmonella fertőzés gyanúja miatt, az összes REEVA terméket visszahívják a magyarországi boltokból Fotó: aileenchik

A hatósági közlés után, a White Lake Kft., a REEVA termékek hazai forgalmazója számolt be arról közleményében, hogy az NKFH-val együttműködve, azonnali hatállyal visszahívja a magyarországi piacról az összes REEVA márkanév alatt forgalmazott instant leves és tésztaleves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől.

A cég közleménye szerint, a külföldi gyártó által korábban megrendelt, független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét, a legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákban viszont azonosították a szalmonella baktériumot.

Hozzátették: bár a szennyeződés mértéke és pontos forrása még vizsgálat alatt áll, a hatóságokkal teljes egyetértésben és a legszigorúbb elővigyázatossági elveket követve a teljes termékcsalád visszahívása mellett döntöttek.

Arra kérték a fogyasztókat, hogy a már megvásárolt REEVA instant tésztákat és leveseket semmiképpen ne fogyasszák el!

Mivel az instant termékek elkészítése (forró vízzel történő leöntése) nem minősül olyan hőkezelésnek, amely minden esetben garantálja a baktériumok elpusztítását, a termékek otthoni fogyasztása kockázatot jelenthet.

Arra kérték a vásárlókat, hogy vigyék vissza a bontatlan vagy már felbontott termékeket a vásárlás helyére. A cég a kereskedelmi partnereivel egyeztetve gondoskodott arról, hogy a visszavitt termékek vételárát az üzletek blokk hiányában is hiánytalanul visszatérítsék.

A White Lake Kft. őszinte sajnálatát fejezi ki a kialakult helyzet és a vásárlóknak, valamint partnereinknek okozott kellemetlenségek miatt. Köszönjük a fogyasztók és a kereskedelmi hálózatok együttműködését a visszahívási folyamat gyors és sikeres lebonyolításában.