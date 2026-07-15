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növényvédőszer maradék
szamóca
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
mezőgazdaság

Súlyos vád érte a magyar szamócát, azonnal reagált a hatóság: kiderült, mennyire biztonságos a fogyasztása – itt a vizsgálatok eredménye

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A PAN Europe mindössze három magyar minta alapján vizsgálta a szamóca növényvédőszer-maradékait, a Nébih szerint azonban ebből nem lehet a teljes hazai ágazatra következtetni. A hatóság közel kétszáz szamóca minta eredményeire hivatkozva hangsúlyozta: a magyar szamóca biztonsággal fogyasztható.
Dénes Zoltán
2026.07.15, 21:36

Az alma után újabb gyümölcs, ezúttal a szamóca növényvédőszer-maradék tartalmát vizsgálta a A Pesticid Action Network Europe (PAN Europe). A szervezet azonban mindössze három magyar minta alapján vont le következtetéseket, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy indokolatlan aggodalmat keltsenek a fogyasztókban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) álláspontja szerint az ilyen, reprezentatív mintaszámra nem épülő eredmények nem megfelelőek arra, hogy egy teljes ágazatról megalapozott képet adjanak. 

szamóca, eper, Nébih
A Nébih vizsgálati eredményei szeirnt, a magyar szamóca biztonsággal fogyasztható. Fotó: Szakony Attila

A Nébih és a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek folyamatosan felügyelik és magas mintaszámmal ellenőrzik a gyümölcsök növényvédőszer-maradék tartalmát. A hivatal közlése szerint, az elmúlt három évben vizsgált szamóca minták 93,3 százaléka megfelelt az előírásoknak. A Nébih laboratóriumi vizsgálatainak eredményei alapján kijelenthető, hogy biztonsággal fogyaszthatóak a hazai termesztésű szamócák.

Szamóca a vizsgálatok kereszttűzében

A Nébih 2023 és 2026 júniusának vége között 194 szamócamintában összesen több mint 96 500 laboratóriumi paramétert vizsgált. Az ellenőrzött minták 93,3 százaléka (181 minta) minden jogszabályi előírásnak megfelelt. A kifogásolt 13 minta közül mindössze két esetben fordult elő az uniós határértéket meghaladó növényvédőszer-maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.

A fennmaradó 11 esetben ugyan nem történt határérték-túllépés, azonban a Nébih a szamócában nem engedélyezett növényvédő szer használatát tárta fel, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket.

A napokban megjelent PAN Europe kutatás több európai országból származó szamócaminták növényvédőszer-maradékait vizsgálta. A rendelkezésre álló laboratóriumi eredmények alapján a Magyarországról származó minták egyikében sem történt a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó maximális megengedett határérték (MRL) túllépése, és a vizsgálatok nem állapítottak meg elfogadhatatlan fogyasztói kockázatot. 

Mivel a kutatásban Magyarországról mindössze három minta szerepelt, az eredmények nem tekinthetők reprezentatívnak, ezért nem alkalmasak arra, hogy egy ország teljes szamócatermeléséről megalapozott következtetéseket vonjanak le

– mutatott rá a hivatal. A Nébih több éves, nagy mintaszámú hatósági vizsgálatai ezzel szemben azt mutatják, hogy a hazai szamócákban kimutatható növényvédőszer-maradékok előfordulásának gyakorisága megközelítőleg fele a felmérésben közölt értéknek.

Mint írták, a szamóca a kereskedelemben az év minden időszakában fellelhető, friss és fagyasztott formában egyaránt. Az intenzíven kezelt kultúrák közé tartozik, termesztése során gyakran szükség van növényvédelmi kezelésekre. Ennek okán a Nébih és a vármegyei élelmiszerlánc-felügyelők folyamatosan, magas mintaszámmal vizsgálják. Az éves ellenőrzési terv – a kereskedelmi kínálat vizsgálata mellett – a termelők technológiai ellenőrzését, valamint az importált termékek vizsgálatát is magában foglalja.

Amennyiben egy növényi termékben a megengedettnél magasabb növényvédőszer-maradékot vagy más egészségügyi kockázatot jelentő anyagot mutatnak ki, a hatóság haladéktalanul intézkedik a fogyasztók védelme érdekében. A Nébih a növényvédelmi szabálytalanságokat az előállítás és a forgalomba hozatal során egyaránt szigorúan szankcionálja. 

Ilyen intézkedésre 2 szamóca minta esetében került sor az elmúlt 3 évben.

A hatósági vizsgálatok eredményei alapján kijelenthető, hogy a legális termelőtől, legális értékesítési csatornán beszerzett magyar szamóca biztonsággal fogyasztható.

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