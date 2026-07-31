Razzia a szegedi BYD-nál: megszólalt az autógyártó a vendégmunkásokról, pontról pontra tisztázták a számokat – „ez nem az, aminek látszik!"
A társaság közölte, hogy jelenleg mintegy 800 magyar dolgozót alkalmaz a szegedi BYD-üzemben. A termelés fokozatos felfutásával és a tervezett kapacitás elérésével párhuzamosan tovább bővítené a helyi munkaerő állományát. Ennek érdekében toborzási és szakmai képzési programokat indított, valamint a jövőben is együtt kíván működni a magyar kormánnyal és az érintett szervezetekkel a megfelelően képzett munkaerő biztosítása érdekében.
A szegedi BYD-gyár még nem használta ki a létszámkeretet
A vállalat közleménye a közelmúltban a TISZA-kormány által a harmadik országokból érkező munkavállalókkal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozik. A BYD kitért arra is, hogy a közelmúltban említett, harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó engedélyek nem az aktuálisan Magyarországon dolgozó alkalmazottak számát tükrözik. A vállalat szerint ezek a beruházás előkészítési és kivitelezési szakaszára kiadott csoportos keretengedélyhez kapcsolódó munkavállalási és tartózkodási engedélyek, amelyeket a BYD és kivitelező partnerei a hatályos jogszabályoknak megfelelően szereztek meg.
A közlemény hangsúlyozza, hogy
a keretengedélyben szereplő létszám egy maximálisan felhasználható összesített keretet jelent, nem pedig a ténylegesen foglalkoztatott külföldi munkavállalók számát, és nem azonos a gyár végleges működése során kialakuló foglalkoztatotti létszámmal.
A vállalat szerint a teljes létszámkeretet egyetlen időpontban sem használták ki.
A BYD azt is közölte, hogy a beruházás során valamennyi külföldi munkavállaló foglalkoztatása a magyar és az európai uniós jogszabályoknak megfelelően történik. A cég szerint az érintett dolgozókat nyilvántartásba vették, munkavégzésüket a magyar idegenrendészeti hatóság felügyeli, tartózkodásuk és az ahhoz kapcsolódó eljárások pedig megfelelnek a hatályos előírásoknak.
A vállalat szerint a szegedi beruházás célja hosszú távon versenyképes munkahelyek létrehozása, a jogszabályi előírások – köztük a környezetvédelmi szabályok – betartása, valamint a régió gazdasági fejlődésének támogatása.
Kínában is írtak a magyar hatósági fellépésről
A vállalat által most kiadott közlemény előzménye – a Világgazdaság oldalán itt írtunk róla –, hogy néhány napja magyar hatósági ellenőrök jelentek meg a BYD épülő szegedi autógyáránál, ahol a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási dokumentumait és szerződéseit vizsgálták. Erről jelentős kínai sajtóorgánumok is beszámoltak.
A szegedi BYD-gyár ellenőrzése azt követően történt, hogy Magyar Péter miniszterelnök átfogó vizsgálatot jelentett be a beruházáshoz kapcsolódó korábbi állami döntésekről. A vizsgálat közvetlen előzménye volt, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, és a BYD külső kapcsolatokért, valamint új üzleti lehetőségekért felelős vezetőjeként folytatja pályafutását. A kinevezés összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel, miután korábbi miniszterként Szijjártó maga is részt vett a kínai vállalat magyarországi terjeszkedését megalapozó tárgyalásokban.