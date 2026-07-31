Razzia a szegedi BYD-nál: megszólalt az autógyártó a vendégmunkásokról, pontról pontra tisztázták a számokat – „ez nem az, aminek látszik!"

A társaság közölte, hogy jelenleg mintegy 800 magyar dolgozót alkalmaz a szegedi BYD-üzemben. A termelés fokozatos felfutásával és a tervezett kapacitás elérésével párhuzamosan tovább bővítené a helyi munkaerő állományát. Ennek érdekében toborzási és szakmai képzési programokat indított, valamint a jövőben is együtt kíván működni a magyar kormánnyal és az érintett szervezetekkel a megfelelően képzett munkaerő biztosítása érdekében.

A szegedi BYD-gyár kapcsán tisztázta a cég a munkavállalók körül felmerült kérdéseket

Fotó: Gémes Sándor

A szegedi BYD-gyár még nem használta ki a létszámkeretet

A vállalat közleménye a közelmúltban a TISZA-kormány által a harmadik országokból érkező munkavállalókkal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozik. A BYD kitért arra is, hogy a közelmúltban említett, harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó engedélyek nem az aktuálisan Magyarországon dolgozó alkalmazottak számát tükrözik. A vállalat szerint ezek a beruházás előkészítési és kivitelezési szakaszára kiadott csoportos keretengedélyhez kapcsolódó munkavállalási és tartózkodási engedélyek, amelyeket a BYD és kivitelező partnerei a hatályos jogszabályoknak megfelelően szereztek meg.

A közlemény hangsúlyozza, hogy

a keretengedélyben szereplő létszám egy maximálisan felhasználható összesített keretet jelent, nem pedig a ténylegesen foglalkoztatott külföldi munkavállalók számát, és nem azonos a gyár végleges működése során kialakuló foglalkoztatotti létszámmal.

A vállalat szerint a teljes létszámkeretet egyetlen időpontban sem használták ki.

A BYD azt is közölte, hogy a beruházás során valamennyi külföldi munkavállaló foglalkoztatása a magyar és az európai uniós jogszabályoknak megfelelően történik. A cég szerint az érintett dolgozókat nyilvántartásba vették, munkavégzésüket a magyar idegenrendészeti hatóság felügyeli, tartózkodásuk és az ahhoz kapcsolódó eljárások pedig megfelelnek a hatályos előírásoknak.

A vállalat szerint a szegedi beruházás célja hosszú távon versenyképes munkahelyek létrehozása, a jogszabályi előírások – köztük a környezetvédelmi szabályok – betartása, valamint a régió gazdasági fejlődésének támogatása.