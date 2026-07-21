Kik járnak jól a magyarországi szélerőművek megépítésével? Ezek a nyugat-európai cégek készülhetnek – 2000 milliárd forint kerül ki az asztalra

A magyarországi vállalkozásoknak visszafogott esélyük van arra, hogy beszálljanak az új kormány által megcélzott szélerőmű-telepítésekbe, legalábbis Bencsik János fideszes országgyűlési képviselő szerint. A területen felhasználható RRF-források ezért az Európai Unió más országaiba áramolnak vissza.

Mérlegen a szélenergia-építések mérlege/Fotó: VG

A képviselő úgy számol, hogy a kormány által 2030-ig megcélzott 4000 megawattnyi szélkapacitás létesítése (ami mintegy 600 széltornyot jelent) 2000-2500 milliárd forintba kerülne. Ez már arra az 537 milliárd forintra rakódik, amekkora európai uniós forrásból korszerűsítenék a villamosenergia-hálózatot, javítanák a megújuló energiaforrások integrálásának feltételeit.

Bencsik János hiányolta ugyanakkor a magyarországi vállalkozásoknak a szélprojekthez való csatlakozási lehetőségét, meg is magyarázta, miért. Eszerint egy szélerőmű építési költségének

60-70 százalékát a turbina beszerzése viszi el, a hozzáféehető berendezések azonban jellemzően dán, német és spanyol gyártmányok.

10-15 százalékot tesz ki az alapozás költsége, ami svájci cementgyárnak hoz hasznot,

jut lehetőség magyaroknak is: beszállíthatnak sódert és folyami kavicsot,

továbbá a Siemens magyarországi üzemei is kaphatnak feladatot,

a logisztikai ágazat pedig néhány daru eladásában bízhat.

Érdemes azonban összevetni a technológiákat

Tény, hogy egy naperőmű jóval olcsóbban megépíthető, mint egy szélerőmű. Egy megawatt teljesítményű ipari naperőmű 0,85-1,2 millió dollárból hozható ki, míg szárazföldi szélerőmű esetében 1,3-1,7 millió dollárból a Lazards , az USA Energiaügyi Információs Hivatala (EIA) és a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) adatai alapján. (A különbség mintegy másfélszeres.) Egyébként a naperőműéhez mérhetően kedvező a gázerőmű építési költsége, viszont a tengeri szélerőműnél már duplázódnak az egységnyi kiadások, az atomerőműnél pedig kiemelkedően magasak.

A szélerőmű fajlagos adata (360 forintos dollárárfolyammal számolva) 470-610 millió forint. Ez, a 2030-ig a kormány által megcélzott 4000 megawatt esetén 1880-2440 milliárd forint. Közel ennyit közölt Bencsik János is. Hozzá kell azonban tenni, hogy a közölt adatok nemzetközi átlagok, amelyektől a magyarországi projektek költségei a hazai adottságok (helyi szabályozás, szeles napok száma és a szélerősség mértéke) alapján nyilván eltérnek.