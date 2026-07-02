Deviza
EUR/HUF353,86 -0,42% USD/HUF309,12 -1,05% GBP/HUF413,05 -0,41% CHF/HUF385,36 -0,15% PLN/HUF82,58 -0,26% RON/HUF67,64 -0,53% CZK/HUF14,63 -0,26% EUR/HUF353,86 -0,42% USD/HUF309,12 -1,05% GBP/HUF413,05 -0,41% CHF/HUF385,36 -0,15% PLN/HUF82,58 -0,26% RON/HUF67,64 -0,53% CZK/HUF14,63 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 741,65 +1,63% MTELEKOM2 660 +1,29% MOL3 800 +3,6% OTP46 710 +1,61% RICHTER12 110 -0,08% OPUS365 +2,82% ANY7 800 +1,17% AUTOWALLIS143 +0,35% WABERERS4 950 +7,61% BUMIX9 315,04 +1,59% CETOP4 717,54 +1,62% CETOP NTR3 017,85 +1,63% BUX141 741,65 +1,63% MTELEKOM2 660 +1,29% MOL3 800 +3,6% OTP46 710 +1,61% RICHTER12 110 -0,08% OPUS365 +2,82% ANY7 800 +1,17% AUTOWALLIS143 +0,35% WABERERS4 950 +7,61% BUMIX9 315,04 +1,59% CETOP4 717,54 +1,62% CETOP NTR3 017,85 +1,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
megújuló energia
szélerőmű
elszámolás
uniós támogatás
okosmérő

Darabokra szedtük Magyar Péter bejelentését: erről szól a Tisza-kormány energetikai reformja – óriási megtakarítás és kockázat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A megfizethető lakossági energiaellátás fenntartását, ezzel összefüggésben a megújuló alapú energiatermelés ösztönzését segíti a mai kormányülésen született néhány döntés. Könnyebben lehet például majd szélerőművet telepíteni. Hazahozható lesz közel 900 milliárd uniós támogatás.
VG
2026.07.02, 17:28
Frissítve: 2026.07.02, 17:31

A kormány négy energetikai törvényről döntött a kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint. A cél az, hogy Magyarország teljesíthesse az energetikai vállalásait, és hozzáférjen a kapcsolódó uniós forrásokhoz. A módosítások összesen 868 milliárd forint uniós támogatás hazahozatalát teszik lehetővé.

szélerőmű
Magasabbak lehet a szélerőművek és ellephetik az országot/Fotó: Németh András Péter

Az intézkedések ezenfelül segítik a megújuló, ezen belül főleg a szélenergia-termelés elterjedését is. Ez csökkenti Magyarország függését az energiaimporttól. (A szóvivőin valójában az energiafüggetlenség növelése hangzott el, de Magyarország esetében energiafüggetlenségről még nem lehet beszélni.)

Lazultak a szélerőművek telepítésének szabályai

Az első változtatás pontosítja a szárazföldi szélerőművek létesítésére alkalmas, úgynevezett könnyített térségek kijelölésének szabályait. Eszerint a széltornyok eddigi 130 méteres magassági korlátját 199 méteres váltja fel.  Ezáltal a kormány nemcsak védi, de fenntarthatóbbá is teszi a rezsicsökkentést, mert minél több energiát termelünk belföldön, annál stabilabb az ellátás.

Magyarországon a megszigorított szabályok miatt a Fidesz-kormány éveiben gyakorlatilag nem lehetett szélerőművet építeni, mert például a lakott települések 12 kilométeres közelségében elveve nem kaphatott engedélyt szélerőmű. Tizenhat éve még az akkor zárult, eredményes szélenergia tender eredményét sem hirdették ki. Az elmúlt években azonban enyhültek a követelmények, most pedig kifejezetten kedvezővé váltak. 

Például módosult az említett magassághatár, a védőtávolság a beépítésre szánt területek határától számítva 700 méterre csökkent, és megjelent a könnyített térségek fogalma: az átlagosnál kedvezőbb széljárású területeken a hatóság gyorsított eljárásban és enyhébb feltételekkel adhat engedélyt a beruházóknak. Természetesen a szélerőművek nem zavarhatják a honvédség radarjait. Ha a turbinalapátjuk átnyúlik egy szomszédos ingatlan légterébe, akkor a beruházónak használati megállapodást kell kötnie a szomszédos telek tulajdonosával. Továbbra is szükséges például a környezetvédelmi hatóság hozzájárulása.

Kapcsolódó

Magyarország beépített szélenergia-kapacitása

  • mintegy 330 megawatt,
  • ez 37 helyszínen
  • 172 szélturbinát takar.

A terv ennek már rövidebb távon is a megkétszerezése Kapitány István gazdasági és energiaminiszter korábbi közlése szerint.

Saját kézbe vehetjük a számlánkat

Az okosmérővel rendelkező háztartások és a mikrovállalkozások önkéntes alapon dinamikus árazású áramvásárlási szerződést köthetnek. Az ilyen szerződés lehetővé teszi a vásárló számára, hogy az általa fizetett ár kövesse a piaci árak, a gyakorlatban a HUPX jegyzéseit. Ez egyszerre kínál komoly megtakarítási lehetőséget, de rejt kockázatot is. Mindazonáltal, ha a vevő a felhasználása nagyobb részét a napi országos csúcsfogyasztáson kívüli órákra tereli, akkor jó eséllyel olcsóbban vásárol.

A hazai lakosság okosmérővel való ellátottsága azonban alacsony. A rezsicsökkentés mellett keveseknek érdemes napon belül figyelniük az áramfelhasználásukat. Akkor  remélhetnek majd érdemi számlacsökkentést, ha a nap más-más időszakaiban más-más tarifával számolja el a szolgáltató a fogyasztásukat. Éppen erről szólna a mostani kormánydöntésben szereplő dinamikus tarifák megjelenése.

Jelenleg mintegy 650-700 ezer hazai háztartásban van okosmérő. Ebből mintegy 450 ezer az E.ON és 250 ezer az MVM ellátási területén. A 2030-as cél 950 ezer új mérő, ezt egy nemrég indított, 54 milliárd forintos uniós támogatású prgram segítené.

Megnyugodhatnak a napelemesek

A kormány ezzel egy időben vizsgálja a háztartások és a kisebb termelők által a hálózatba visszatáplált villamos energia átvételi ára, valamint a fogyasztói oldalon fizetett villamos energia ára közötti, jelentős különbséget is. A cél egy méltányos, a saját energiatermelést ösztönző elszámolás bevezetése.

Jön az Alaptörvény-módosítás, több ezer milliárdos a hiány, nem csendesedik a SEMCORP-ügy – ez történt a kormányzati tájékoztatón

Az iskolakezdési támogatás bevezetésének július 1-jei bejelentését követően Magyar Péter, a TISZA-kormány miniszterelnöke csütörtökön videós bejegyzésében hozta nyilvánosságra a korábban már kormányhatározattal már megalapozott támogatás részleteit, de az előzetesen jelzettektől eltérően más kormányzati döntésről a videóban nem esett szó. Ezzel párhuzamosan a kormány 14 óra 30 perc kezdettel kormányszóvivői tájékoztatót hirdetett, melyben az előzetes várakozás szerint a kormánydöntéseket ismertetik majd. A tájékoztatón a kormányszóvivők mellett Magyar Péter miniszterelnök adott számot a kormányzati döntésekről. A tájékoztatót folyamatosan frissülő cikkünkben követtük. Bővebben>>>

A kormányszóvivőin nem nevezték meg, de ez a vizsgálat elsősorban a háztartási méretű kiserőművek (HMKE), jellemzően a napelemtulajdonosok számára lesz fontos. A hazai lakosság tömege telepített ugyanis állami támogatással úgy napelemet, hogy utána csak a hálózatra táplált és az arról vételezett áram mennyisége közötti különbözetet árát kellett kifizetnie, azt is rezsicsökkentett áron. Ezt ezt a megoldást, azaz a szaldóelszámolást felváltó bruttó elszámolás esetében azonban ez az előny elvész, lényegében gazdaságtalanná válik a háztáji napelem üzemeltetése. Most a kormány e téren keres egy mindenkinek kedvező megoldást. 

Az ellátásbiztonság a prioritás

Úgy kell igazságosabb szabályokat kialakítani, hogy közben a villamosenergia-hálózat (VER) fenntartásnak, fejlesztésének és az ellátásbiztonság feltételeinek a költségei is rendelkezésre álljanak. E szándék összefügg az előzővel, vagyis azzal, hogy VER költségeit a villamos energia felhasználóinak meg kell fizetniük. 

Elhangzott továbbá, hogy az eddigi, pusztán miniszter jogkörből kiveszik az akkumulátoripart érintő döntés jogát, legyen szó újrahasznosításról vagy telepítésről. A továbbiakban a döntés egyszerre lesz miniszteri és hatósági. 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
497 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu