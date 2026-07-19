Soha nem látott szélerőművekkel árasztja el az országot a Tisza-kormány: megmutatták a magyaroknak, mire lesznek képesek a turbinák – nagyon nem tetszett mindenkinek

Tizenöt év kihagyás után ismét épülhetnek új szélerőművek Magyarországon. Ezalatt a nemzetközi szélenergia-ipar jelentős technológiai és gazdasági átalakuláson ment keresztül: a modern szélerőművek turbinái nagyobb teljesítményre képesek, gyengébb szélben is termelnek, illetve a beruházási költségek is jelentősen csökkentek – állítja Facebook-bejegyzésében az Energiaklub.

Magyarországon jóval megemelik a szélerőművek engedélyezett magasságát, cserébe jobb hatásfokot, több energiát ígérnek. / Fotó: Németh András Péter

Újongva üdvözli az Energiaklub a brutális méretű szélerőműveket

Az Energiaklub – mely civil szervezet közvetlen támogatásokban részesült az osztrák Szövetségi Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Minisztériumtól –, összehasonlítása szerint jól látszik, mekkora fejlődés történt az elmúlt másfél évtizedben. Példaként a közel húsz éve épült csornai 0,8 megawattos szélturbinát, illetve a korábban csúcstechnológiának számító 3 megawattos sopronkövesdi erőműveket vetik össze a jövőre Ács térségében tervezett 7 megawattos turbinákkal.

A szervezet szerint az új berendezések egyenként több mint tízszer annyi villamos energiát állíthatnak elő évente, mint a csornai erőmű, és körülbelül háromszor akkora termelésre képesek, mint a sopronkövesdi turbinák. Közvetlen területigényük továbbra is kevesebb mint 0,1 hektár.

Megítélésük szerint a fejlődés nem kizárólag a névleges teljesítményben érhető tetten.

A magasabb tornyok,

a hosszabb lapátok,

az új anyagok és

a korszerű vezérlési rendszerek

révén a mai szélturbinák gyengébb szélviszonyok között is működésbe lépnek. Az Energiaklub szerint az éves kihasználtságuk mintegy 30 százalékkal javult az elmúlt tizenöt évben.

2010 és 2025 között a szélerőművek beruházási költsége egységnyi teljesítményre vetítve több mint felére csökkent, ezért a szélenergia ma már a legolcsóbb villamosenergia-termelési technológiák közé tartozik – véli a szervezet.

Az Energiaklub úgy látja, hogy a szélenergia jól kiegészíti a hazai naperőműveket, ugyanis a turbinák este, éjszaka, télen és borult időben is képesek termelni, amikor a napelemek kevesebbet vagy egyáltalán nem termelnek. Magyarországon a napenergia aránya az elmúlt években gyorsan nőtt, miközben a szélenergia részesedése továbbra is alacsony – sürgeti utóbbi elterjesztését a szervezet a bejegyzésben.