Kapitány István elintézte: megvan az első helyszín, itt épülhetnek szélerőművek Magyarországon – 16 település van a listán
Jogerős építési engedélyt kapott a Green Energy Investhor Zrt. első szélerőműparkja, amely négy korszerű, összesen 28,8 MW teljesítményű turbinából állhat Bana külterületén. A projekt egy közel 550 MW-os országos fejlesztési program első állomása, amely 16 települést és három vármegyét érint – írta a Magyar Építők.
Jelentős állomásához érkezett a hazai szélenergia-fejlesztés: a Green Energy Investhor Zrt. megszerezte első jogerős építési engedélyét, amely lehetővé teszi egy négy turbinából álló, összesen 28,8 megawatt teljesítményű szélerőműpark megépítését Bana külterületén, Komárom-Esztergom vármegyében.
A Fejér Vármegyei Kormányhivatal által kiadott engedély a vállalat nagyszabású fejlesztési programjának első kézzelfogható eredménye.
A beruházás egy több projektből álló, összesen közel 500+50 MW teljesítményű szélerőmű-fejlesztési program része, amely a következő években három vármegyében valósulhat meg.
A banai szélerőműparkban négy korszerű turbina épülhet. Mindegyik berendezés 7,2 MW névleges teljesítményű lesz, lapátátmérőjük eléri a 170 métert, teljes magasságuk pedig a 215 métert. Ezek a méretek jól mutatják, hogy a legmodernebb szélerőmű-technológiát alkalmaznák a beruházás során.
A most kiadott engedély kizárólag a szélerőművek felépítésére vonatkozik. A villamosenergia-hálózatra történő csatlakozást külön engedélyezési eljárásban kell jóváhagyni, így a kivitelezés csak a szükséges további hatósági feltételek teljesítése után kezdődhet meg.
Újabb lendületet kap a szélerőmű-forradalom
A Green Energy Investhor vezérigazgatója, Ritter Antal szerint a jogerős engedély valódi mérföldkő a társaság számára. Mint fogalmazott, ez az első kézzelfogható eredménye annak az előkészítő munkának, amelyen hosszú évek óta dolgoznak, és egyben az első konkrét lépés a teljes szélerőmű-fejlesztési program megvalósítása felé.
A beruházás előkészítése során kiemelt figyelmet fordítottak a természetvédelmi szempontokra is. A fejlesztési területeken több mint egy éven keresztül végeztek madár- és denevérvizsgálatokat, valamint részletes természetvédelmi felméréseket. Ezek eredményeit felhasználták a környezeti hatástanulmányok elkészítéséhez és a szükséges természetvédelmi intézkedések kidolgozásához.
Az építési engedély szigorú környezetvédelmi feltételeket is tartalmaz. A kivitelezés során biztosítani kell a védett állatfajok és élőhelyek védelmét, az üzembe helyezést követően pedig legalább öt éven át folyamatos madár- és denevérmonitoringot kell végezni.
A banai beruházás ugyanakkor csak az első eleme egy jóval nagyobb programnak.
A Green Energy Investhor tervei szerint Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas vármegyében összesen 16 településen épülhetnek új szélerőművek. A teljes fejlesztés 70 korszerű szélturbina telepítésével számol.
A vállalat becslése szerint ezek a létesítmények évente mintegy 1200 gigawattóra villamos energiát termelhetnek. Amennyiben a teljes program megvalósul, a jelenlegi magyarországi szélerőművi kapacitás közel háromszorosára növekedhet.
A társaság szerint a beruházás nemcsak a megújuló energia arányának növelését szolgálja, hanem hozzájárulhat Magyarország energiabiztonságának erősítéséhez és az importenergia-függőség csökkentéséhez is. Emellett a klímavédelmi célok teljesítésében is fontos szerepet tölthet be.
Kapitány Istán tízszeresére növelné néhány év alatt a szélerőmű-kapacitást Magyarországon
Valósággal eláraszhatják Magyarországot a szélerőművek, miután Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy több mint tízszeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását 2030-ig a kormány, amely összesen 4 gigawattnyi új beruházásra ír ki pályázatot. A programhoz közel 2,5 milliárd eurónyi fejlesztés kapcsolódik, beleértve a villamosenergia-hálózat korszerűsítését is.
A gazdasági és energetikai miniszter szerint a fejlesztés azért is jelentős, mert a hazai szélerőművi kapacitás 2016 óta gyakorlatilag változatlan, mintegy 330 megawattos szinten állt. Miközben az elmúlt években látványosan nőtt a megújuló energia részaránya Magyarországon, ennek döntő többségét a naperőművek adták.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátásának biztonsága érdekében nem elegendő egyetlen technológiára támaszkodni. Mint fogalmazott, a szél- és a napenergia ideálisan egészítik ki egymást. A naperőművek nappal és derült időben termelnek jelentős mennyiségű energiát, míg a szélerőművek borús időben, illetve az éjszakai órákban is képesek villamos energiát előállítani.
Már elő is készítették a szélerőmű-inváziót
A program első konkrét lépéseként augusztus 31-én legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakoztatására írnak ki pályázatot. Ez önmagában több mint kétszerese a jelenleg működő magyarországi szélerőművek összteljesítményének.
A miniszter szerint az első körös beruházások értéke megközelítheti az 1 milliárd eurót. A pályázati tervezetet már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják, hogy a szakmai szervezetek és az érintettek véleményt formálhassanak a feltételekről.
A hosszabb távú cél azonban ennél jóval ambiciózusabb. A kormány tervei szerint 2030-ig összesen 4 gigawattnyi új szélerőművi kapacitásra írnak ki pályázatokat. Ez több mint tízszerese a jelenlegi magyarországi szélenergia-termelő képességnek.
Hatalmas bejelentést tett Kapitány István, teljesen átalakítja a Tisza-kormány Magyarország energiarendszerét: jön a pályázat, tömegével épülnek a szélerőművek – ez a következő atomerőmű
Kapitány István szerint Magyarország energiafüggetlenségének erősítéséhez több lábon álló energiatermelésre van szükség. Ennek egyik legfontosabb eleme a hazai szélerőmű-park látványos bővítése lehet a következő években.