Kapitány István elintézte: megvan az első helyszín, itt épülhetnek szélerőművek Magyarországon – 16 település van a listán

Jogerős építési engedélyt kapott a Green Energy Investhor Zrt. első szélerőműparkja, amely négy korszerű, összesen 28,8 MW teljesítményű turbinából állhat Bana külterületén. A projekt egy közel 550 MW-os országos fejlesztési program első állomása, amely 16 települést és három vármegyét érint – írta a Magyar Építők.

Mérföldkőhöz érkezett a Green Energy Investhor több száz megawattos szélerőmű-fejlesztési terve / Fotó: Thorsten Schier / Shutterstock

Jelentős állomásához érkezett a hazai szélenergia-fejlesztés: a Green Energy Investhor Zrt. megszerezte első jogerős építési engedélyét, amely lehetővé teszi egy négy turbinából álló, összesen 28,8 megawatt teljesítményű szélerőműpark megépítését Bana külterületén, Komárom-Esztergom vármegyében.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal által kiadott engedély a vállalat nagyszabású fejlesztési programjának első kézzelfogható eredménye.

A beruházás egy több projektből álló, összesen közel 500+50 MW teljesítményű szélerőmű-fejlesztési program része, amely a következő években három vármegyében valósulhat meg.

A banai szélerőműparkban négy korszerű turbina épülhet. Mindegyik berendezés 7,2 MW névleges teljesítményű lesz, lapátátmérőjük eléri a 170 métert, teljes magasságuk pedig a 215 métert. Ezek a méretek jól mutatják, hogy a legmodernebb szélerőmű-technológiát alkalmaznák a beruházás során.

A most kiadott engedély kizárólag a szélerőművek felépítésére vonatkozik. A villamosenergia-hálózatra történő csatlakozást külön engedélyezési eljárásban kell jóváhagyni, így a kivitelezés csak a szükséges további hatósági feltételek teljesítése után kezdődhet meg.

Újabb lendületet kap a szélerőmű-forradalom

A Green Energy Investhor vezérigazgatója, Ritter Antal szerint a jogerős engedély valódi mérföldkő a társaság számára. Mint fogalmazott, ez az első kézzelfogható eredménye annak az előkészítő munkának, amelyen hosszú évek óta dolgoznak, és egyben az első konkrét lépés a teljes szélerőmű-fejlesztési program megvalósítása felé.

A beruházás előkészítése során kiemelt figyelmet fordítottak a természetvédelmi szempontokra is. A fejlesztési területeken több mint egy éven keresztül végeztek madár- és denevérvizsgálatokat, valamint részletes természetvédelmi felméréseket. Ezek eredményeit felhasználták a környezeti hatástanulmányok elkészítéséhez és a szükséges természetvédelmi intézkedések kidolgozásához.