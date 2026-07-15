Aggasztó fordulat: nagy a baj Magyarország új olajvezetékével, így sose fog megépülni – most a franciák kavartak be, megfúrták a közbeszerzést
Újabb akadályba ütközött a szerb-magyar olajvezeték megvalósítása. A szerb közbeszerzési jogorvoslati testület megsemmisítette a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender eredményét, ezért az eljárást meg kell ismételni.
A szerb Forbes értesülései alapján késik a Szerbia és Magyarország közötti új kőolajvezeték építésének megkezdése, miután a szerb közbeszerzési jogorvoslati bizottság megsemmisítette a beruházás műszaki felügyeletének kiválasztására kiírt tender eredményét.
A döntés nem érinti magát a kivitelezőt, azonban a beruházás csak akkor indulhat el, ha a műszaki felügyeletre vonatkozó közbeszerzést ismét lefolytatják és lezárják.
A pályázatot még 2025 decemberében írta ki a szerb állami Transnafta. A teljes projekt becsült értéke 15,4 milliárd szerb dinár áfa nélkül, ebből a műszaki felügyeleti szerződés csaknem 599 millió dinárt tesz ki.
A korábbi döntés alapján az SGS vezette konzorcium nyerte volna el a felügyeleti megbízást, azonban a francia hátterű Bureau Veritas vezette konzorcium jogorvoslati kérelmet nyújtott be. A társaság szerint a győztes ajánlattevő nem megfelelően igazolta többek között az adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítését, valamint a pénzügyi alkalmasságot. Emellett a projektben részt vevő mérnökök szakmai alkalmasságát is vitatta.
A jogorvoslati testület a kifogásoknak helyt adott, ezért elrendelte a közbeszerzési eljárás részleges megismétlését. Ez azt jelenti, hogy kizárólag a műszaki felügyelet kiválasztását kell újra lefolytatni.
A kivitelező személye ugyanakkor nem változik. A munkát az MVM Juzna Backa vezette konzorcium végezheti majd, amelyben több szerb vállalat is részt vesz. A konzorcium feladata lesz egyebek mellett az anyagbeszerzés, a mérnöki tervezés, az elektromos és automatizálási rendszerek kiépítése, valamint a gépészeti és építési munkák jelentős része.
A sokadik támadás a szerb-magyar olajvezeték ellen
Nem ez az első jogi vita a beruházás körül. Korábban a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzést is megtámadta a Millennium Team, azonban azt a jogorvoslati testület elutasította, így a kivitelező kiválasztása jogerőssé vált.
A mostani döntés ugyan nem veszélyezteti a projektet, de várhatóan tovább tolja a Magyarország energiaellátása szempontjából is stratégiai jelentőségű szerb-magyar kőolajvezeték kivitelezésének megkezdését.
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