Lottó-botrány: azonnal megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a tízmilliós bírság után – pontosan elmagyarázták, mi történt a sorsolásokon az április 12. utáni héten

Lezárult a rendkívüli vizsgálat, amelyet az áprilisi, 16. játékhéten tapasztalt szokatlan nyereményhullám miatt indítottak. A választást követő héten ugyanis a Skandináv lottón, a Hatoslottón, az Ötöslottón és a Jokeren is telitalálat született. Az ötös lottón ráadásul a játék történetének legnagyobb főnyereménye, csaknem 6,8 milliárd forint talált gazdára. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága végül szerencsejátékonként 2,5 millió, összesen tízmillió forintos közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re. A társaság most részletesen reagált a döntésre a Világgazdaság megkeresésére.

Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a tízmilliós bírság után / Fotó: Szrt

Nem történt csalás, négy különböző játékos nyert

A Szerencsejáték Zrt. lapunknak küldött válaszában azt közölte, hogy a saját belső vizsgálata kizárta az idegenkezűséget, ezt pedig álláspontja szerint az SZTFH ellenőrzése is megerősítette. A hatóság megállapítása alapján a lottósorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen történt. Az ellenőrzés során feltárt eltérés nem volt hatással a vizsgált sorsolások eredményére, és nem befolyásolta a kihúzott számokat sem.

A nemzeti lottótársaság ebből azt a következtetést vonta le, hogy a négy sorsoláson nem történt csalás. A telitalálatokat négy különböző játékos érte el, a nyeremények kifizetése pedig rendben megtörtént.

A 16. játékhéten a Skandináv lottó telitalálata több mint 290 millió forintot, a Hatoslottó főnyereménye csaknem 722 millió forintot ért. Az Ötöslottó nyertese 6,78 milliárd forinttal gazdagodott, míg a Joker telitalálata csaknem harmincmillió forintot fizetett. Korábban 2000-ben és 2018-ban is előfordult, hogy egyetlen héten valamennyi érintett lottójátékon elvitték a főnyereményt. A rendkívüli ellenőrzést maga a Szerencsejáték Zrt. kezdeményezte.

Szerencsejáték Zrt.: ezért jött mégis a tízmilliós bírság

A hatóság szerint a Szerencsejáték Zrt. az online zárás során eltért a négy játék jóváhagyott játéktervében meghatározott eljárásrendtől. Emiatt a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker esetében egyaránt 2,5 millió forintos bírságot állapítottak meg.

A társaság ugyanakkor úgy látja, hogy a büntetés hátterében a játéktervek egyik technikai jellegű rendelkezésének eltérő értelmezése áll.

A Szerencsejáték Zrt. és a hatóság ugyanis nem azonos módon értelmezi az online zárásra vonatkozó előírást. A lottótársaság kezdeményezi, hogy az SZTFH-val közösen tisztázzák ezt a rendelkezést. A hatóság egyúttal arra kötelezte a vállalatot, hogy a jövőben valamennyi sorsolásnál biztosítsa a jóváhagyott játéktervekben szereplő eljárásrend maradéktalan betartását. A nemzeti lottótársaság hangsúlyozta, hogy a bírság nem

a nyerőszámok

vagy a nyertes szelvények

manipulálása miatt született. A vizsgálat nem talált olyan körülményt, amely a sorsolások eredményét vagy a négy nyertesnek járó pénz kifizetését befolyásolta volna.