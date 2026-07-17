Deviza
EUR/HUF363,77 +0,44% USD/HUF318,37 +0,6% GBP/HUF427,53 +0,26% CHF/HUF394,01 +0,67% PLN/HUF83,69 +0,05% RON/HUF69,42 +0,41% CZK/HUF15,02 +0,38% EUR/HUF363,77 +0,44% USD/HUF318,37 +0,6% GBP/HUF427,53 +0,26% CHF/HUF394,01 +0,67% PLN/HUF83,69 +0,05% RON/HUF69,42 +0,41% CZK/HUF15,02 +0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 588,98 -1,04% MTELEKOM2 614 -0,61% MOL4 158 -0,1% OTP44 320 -1,96% RICHTER12 010 -0,5% OPUS370 +0,41% ANY7 080 -1,41% AUTOWALLIS144,5 +1,73% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 321,24 -0,31% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 013,62 -1,26% BUX140 588,98 -1,04% MTELEKOM2 614 -0,61% MOL4 158 -0,1% OTP44 320 -1,96% RICHTER12 010 -0,5% OPUS370 +0,41% ANY7 080 -1,41% AUTOWALLIS144,5 +1,73% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 321,24 -0,31% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 013,62 -1,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
összeférhetetlenség
Szijjártó Péter
Magyar Péter
jogállamiság

Hirtelen elkezdett szivárogtatni az Európai Bizottság: „elrejthették" benne Szijjártó Péter ügyét – nem véletlen az időzítés, ezért erősködhet Magyar Péter

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szijjártó Péter bejelentése a BYD-s kinevezésről és Magyar Péter miniszterelnök azonnali lecsapása rá a magyar közélet meghatározó eseménye a napokban – hogy, s hogy nem pont most érkezik egy európai uniós szintű dokumentum, amely egybeesik egyikük, és szembe a másikuk szándékaival.
Pető Sándor
2026.07.17, 14:53

Figyeljük az időzítéseket: 15-én, szerdán Szijjártó Péter, a leköszönt Fidesz-kormány külügyminisztere bejelenti, hogy csúcsmenedzseri állást kap a kínai BYD-nál. Ugyanezen a napon lett volna esedékes az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentése az unió tagjairól, de a közzétételt elhalasztják. Magyar Péter kormányfő azonnali reakciójában még csak kvázi lehazaárulózta a volt politikai ellenfelet, a bomba a csütörtöki kormányinfón robbant, ahol a miniszterelnök kijelentette: kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul Szijjártó Péter számára.

Szijjártó Péter a BYD -nál Komáromban tavaly nyáron – aligha gondolta, hogy egy évvel később a vállalatnál dolgozna és Magyar Péter tiltaná meg neki
Szijjártó Péter a BYD -nál Komáromban tavaly nyáron – aligha gondolta, hogy egy évvel később a vállalatnál dolgozna és Magyar Péter tiltaná meg neki Fotó: Xinhua via AFP

A személyre szabott jogalkotás vádja rendre előbukkan a kétharmados törvényhozási többségre szert tett Tisza Párttal szemben itthon – lásd a köztársasági eltávolításának módját –, ezért aztán nagyon nem mindegy, miképp foglal állást ezekben a vitákban az Európai Bizottság, amely jogállamisági aggályokat hangoztatva évek óta pénzeket tart vissza Magyarországtól, a kormányváltás hírére azonban menten ígéretet tett az eurómilliárdok kifizetésére.

A köztársasági elnök és mások eltávolításával szemben Brüsszel eleddig nem hangoztatott új jogállamisági aggályokat: a minden évben júliusban közzétett éves jogállamisági jelentés az állásfoglalásra kiváló alkalmat biztosított volna.

Szijjártó Péter állása: Magyar Péter Budapesten nyíltan kimondta, Brüsszelben meg valahogy kiszivárgott  

A magyar jogállamiság állapota felett kirobbant magyar vitába nyíltan nem szólt bele tehát eleddig Brüsszel – a jelentés nem jelent meg szerdán –, de hát mindig léteznek egyéb csatornák is. Hogy, s hogy nem, miközben Magyar Péter épp Szijjártó Péter munkába állásának megregulázásáról beszélt, ugyanezekben az órákban valahogy kiszivárgott a bizottsági jelentés tartalma. No nem az egész, csak az a része, ami az adott ügyben releváns.

A brüsszelita Politico exkluzív információi szerint a jelentés közzététele péntekre várható, és a dokumentumban a bizottság azt sürgeti, hogy Spanyolország és Magyarország gyorsítsa fel reformjait, erősítve igazságszolgáltatási, átláthatósági és korrupcióellenes biztosítékait.

A portál maga írja, hogy magát a jelentést nem mutatták meg nekik. Vagyis arról írtak, amiről a kiszivárogtató értesítette őket saját szándéka szerint. Ténylegesen az történt tehát, hogy Brüsszel nem foglalt állást a magyar politikai és alkotmányos vitában, valójában azonban mégis, előre ráirányítva a figyelmet egy még publikálatlan, hosszadalmas jelentés kiemelt részleteit kiszivárogtatva. 

Egyetlen "konspirációs elmélet" sem nélkülözhet némi bonyolultságot: a Politico sztorija sem Magyarországgal indít, hanem egy másik nagy nemzetközi figyelmet kiváltó fejleménnyel, ami szintén pont a jogállamisági jelentés várt közzétételének a küszöbén történt.

A spanyoloktól nem vontak meg EU-pénzt, sőt agyonfizették őket

Még kedden, 14-én történt: Egy spanyol bíróság kimondta, hogy köztisztviselők tisztességtelen módon juttattak állami állást Pedro Sánchez miniszterelnök testvérének, tovább fokozva az ország igazságszolgáltatása és a kormányfő közötti, már eddig is fennálló feszültséget. 

A Politico cikke először a spanyolokhoz intézett bizottsági felszólítást elemzi, amely az ítélet nyomán érdeklődést vált ki, majd a magyarokra tér ki, ahol háttérként nem az elmérgesedett magyar alkotmányos-jogállami krízist említi meg, hanem azt, hogy "Magyar Péter hivatalba lépése után ígéretet tett a jogállamiság helyreállítására és Magyarország Európai Unióval megromlott kapcsolatának rendezésére".

BELGIUM-BRUSSELS-EU-COUNCIL-PRESS-CONFERENCE
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a decemberi EU-csúcson, amelyen Orbán Viktor magyar kormányfő megtagadta Ukrajna pénzelését Fotó: Hans Lucas via AFP

Nem említik meg Szijjártó Péter ügyét sem, holott a bizottsági sürgetés félreismerhetetlenül arról szól. A spanyoloktól – akiktől nem tartottak vissza pénzt, sőt ők kapták a legtöbbet a világjárvány miatt létrehozott alapból – a következőket bírálja Brüsszel:

  • Csak korlátozott előrelépést tettek a magas rangú köztisztviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok és vagyonnyilatkozati követelmények szigorításában.
  • Bár Madrid benyújtotta a közéleti integritásról szóló törvény tervezetét, és elfogadott egy állami korrupcióellenes tervet, a Bizottság szerint a meglévő szabályok „gyakorlati végrehajtása” nem javult – írja a Politico. Ezért határozottabb jogérvényesítést sürgetett, többek között egy olyan független felügyeleti szerv létrehozását, amely tényleges vizsgálati és szankcionálási jogkörökkel rendelkezik.

Most jönnek a magyarok és Szijjártó.

A magyarok előreléptek, de nem nagyon – a pénz mégis jön

Bár a Bizottság egyes területeken – köztük a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil társadalmat érintő intézkedésekben – előrelépést ismert el, úgy ítélte meg, hogy továbbra is jelentős hiányosságok állnak fenn, és sürgette az új kormányt, hogy folytassa az igazságügyi és korrupcióellenes reformokat – írja a portál, amely rendszeresen közölt az Orbán Viktor kormányait bíráló anyagokat az elmúlt évtizedekben.

A Bizottság szerint nem történt előrelépés az alsóbb fokú bíróságokon az ügyelosztás átláthatóbbá tételében, és további előrelépés sem abban, hogy a bírák, ügyészek és bírósági alkalmazottak béremelését rendezett, kiszámítható módon hajtsák végre – folytatják.

A testület azt is bírálta, hogy továbbra sem születtek új szabályok a lobbitevékenységre és a közszféra, illetve a magánszektor közötti úgynevezett forgóajtó-jelenségre, és átfogó jogszabályok elfogadására szólította fel Budapestet az integritási keretrendszer megerősítése érdekében.

Hova dugták ebben Szijjártó Pétert? A forgóajtóba.

Csak a magyarokról szivárgott ki

A magyaroknak tehát még sok dolga van a jelentés kiszivárgott része szerint, az azonban tény, hogy ha ez is a helyzet, Brüsszel a kormányváltás után mindjárt ígéretet tett a visszatartott eurómilliárdok kifizetésére. Emlékezhetünk a pénzvisszatartó gyakorlatot ért budapesti kritikákra: a Fidesz-kormány rendre azzal vádolta Brüsszelt, hogy aki bizonyos politikai kérdésekben "szalutál" a bizottságnak, az megkapja a pénzeket, aki pedig nem, az nem kapja meg, és mindennek vajmi kevés köze van valós jogállamisági aggályoknak.

A fékek és ellensúlyok rendszerének budapesti lebontása a Tisza-kormány alatt, ha a Politico-jelentésnek hihetünk, Brüsszelben nem a büntetendő, hanem kimondatlanul a pénzzel jutalmazandó kategóriába került. 

Ugyanakkor a kiszivárogtatás révén mégis csak sikerült a bizottságnak a jogállamisági jelentéssel egy forró magyar belpolitikai kérdésben állást foglalni: Szijjártó Péter esetében.

Az említett "forgóajtó-jelenség" ugyanis pontosan arra vonatkozik, milyen szabályokkal lehet a közszféra után a magánszektorba átmenni.

A történeti hűség kedvéért: ezt a felszólítást nem kifejezetten Szijjártó Péter kedvéért pecázták elő. Már a 2025-ös éves jogállamisági jelentésben is szerepelt. Ugyanakkor ugyanezért a bizottság több tagállamot bírált, mint Dánia, Belgium vagy Hollandia. Idén azonban csak a magyarok mulasztása szivárgott ki.

Ha majd megjelenik a jelentés, érdemes lesz kibogarászni, a tavalyihoz képest adtak-e hozzá részleteket, és milyeneket. Az máris látható, hogy a kommunikáció Budapesten és Brüsszelben mintha harmóniában vetné a hullámokat: ha a jogállam nem is javult meg, a kapcsolat igen.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu