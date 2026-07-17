Hirtelen elkezdett szivárogtatni az Európai Bizottság: „elrejthették" benne Szijjártó Péter ügyét – nem véletlen az időzítés, ezért erősködhet Magyar Péter

Figyeljük az időzítéseket: 15-én, szerdán Szijjártó Péter, a leköszönt Fidesz-kormány külügyminisztere bejelenti, hogy csúcsmenedzseri állást kap a kínai BYD-nál. Ugyanezen a napon lett volna esedékes az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentése az unió tagjairól, de a közzétételt elhalasztják. Magyar Péter kormányfő azonnali reakciójában még csak kvázi lehazaárulózta a volt politikai ellenfelet, a bomba a csütörtöki kormányinfón robbant, ahol a miniszterelnök kijelentette: kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul Szijjártó Péter számára.

Szijjártó Péter a BYD -nál Komáromban tavaly nyáron – aligha gondolta, hogy egy évvel később a vállalatnál dolgozna és Magyar Péter tiltaná meg neki Fotó: Xinhua via AFP

A személyre szabott jogalkotás vádja rendre előbukkan a kétharmados törvényhozási többségre szert tett Tisza Párttal szemben itthon – lásd a köztársasági eltávolításának módját –, ezért aztán nagyon nem mindegy, miképp foglal állást ezekben a vitákban az Európai Bizottság, amely jogállamisági aggályokat hangoztatva évek óta pénzeket tart vissza Magyarországtól, a kormányváltás hírére azonban menten ígéretet tett az eurómilliárdok kifizetésére.

A köztársasági elnök és mások eltávolításával szemben Brüsszel eleddig nem hangoztatott új jogállamisági aggályokat: a minden évben júliusban közzétett éves jogállamisági jelentés az állásfoglalásra kiváló alkalmat biztosított volna.

Szijjártó Péter állása: Magyar Péter Budapesten nyíltan kimondta, Brüsszelben meg valahogy kiszivárgott

A magyar jogállamiság állapota felett kirobbant magyar vitába nyíltan nem szólt bele tehát eleddig Brüsszel – a jelentés nem jelent meg szerdán –, de hát mindig léteznek egyéb csatornák is. Hogy, s hogy nem, miközben Magyar Péter épp Szijjártó Péter munkába állásának megregulázásáról beszélt, ugyanezekben az órákban valahogy kiszivárgott a bizottsági jelentés tartalma. No nem az egész, csak az a része, ami az adott ügyben releváns.

A brüsszelita Politico exkluzív információi szerint a jelentés közzététele péntekre várható, és a dokumentumban a bizottság azt sürgeti, hogy Spanyolország és Magyarország gyorsítsa fel reformjait, erősítve igazságszolgáltatási, átláthatósági és korrupcióellenes biztosítékait.