Szijjártó Pétertől hangos a kínai sajtó, különös összefüggésbe hozták a BYD-s kinevezését – "Így futott be a volt külügyminiszter a világ egyik legnagyobb autógyártójához"

Vang Ji futócipő-ajándéka lehetett az előzmény? A volt magyar külügyminiszter „befutott” a BYD-hoz – ilyen és más címekkel záporoznak a kínia nyelvű médiában a beszámolók Szijjártó Pétert történelmi jelentőségű kinevezéésről a világ egyik legnagyobb autógyártójához.

Fotó: KKM

Szijjártó Péter volt magyar külügyminiszter helyi idő szerint 15-én bejelentette, hogy lemond parlamenti képviselői mandátumáról, és csatlakozik a kínai elektromos járműgyártó óriáshoz, a BYD-hoz. Külügyminiszteri hivatali ideje alatt Szijjártó erőteljesen ösztönözte a Kínával való együttműködést. Vang Ji kínai külügyminiszter korábban megajándékozta őt egy pár kínai hazai gyártású futócipővel, Szijjártó pedig azonnal „kitette a képet” a közösségi médiában, hogy kifejezze köszönetét.

A Kínai Cshiaovang (Zhongguo Qiaowang), a szárazföldi Huanqiu Shibao (Global Times) és a Csimu Hszinvon (Jimu News) beszámolóit összegezve, a most 47 éves Szijjártó a Facebookon bejelentette, hogy távozik a parlamentből, mivel a világ egyik vezető vállalatától, a BYD-tól kapott rendkívül rangos felkérést egy nemzetközi pozíció betöltésére.

Azt írta: „A BYD az autóipar egyik legsikeresebb vállalata az elmúlt 20 évben, és a világ vezető újenergia-járműgyártója. A mai naptól a cégcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős felsővezetőként fogok dolgozni.”

Ismeretes, hogy a BYD 2024-ben kezdte meg első európai elektromosautó-gyárának építését a dél-magyarországi Szeged városában, regionális vállalati és K+F (kutatás-fejlesztési) központját pedig Hollandiából Budapestre helyezte át.

A beszámolók szerint Szijjártó 2002 óta volt a Magyar Országgyűlés tagja, 2014-től pedig Magyarország külügyminisztereként tevékenykedett idén májusig. Külügyminiszteri hivatali ideje alatt erőteljesen ösztönözte a Kínával való együttműködést.

Érdemes megemlíteni, hogy Szijjártó tavaly szeptemberben Kínába látogatott, hogy részt vegyen „A kínai nép japán ellenes ellenállási háborúja és a globális antifasiszta háború győzelmének 80. évfordulója” alkalmából rendezett ünnepségen. Ekkor Vang Ji egy pár hazai gyártású futócipőt ajándékozott Szijjártónak, aki azt le sem akarta tenni, kifejezte köszönetét, és azonnal közzé is tette a fotót a közösségi médiában.