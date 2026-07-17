Ezt jobb, ha tudja Magyar Péter: nagyon sokba fog kerülni, ha el akarja tiltani Szijjártó Pétert a BYD-tól – kőkeményen meg kell fizetni az árát

A volt külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter BYD-s kinevezése után jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy olyan jogszabályozás előkészítését kezdeményezi, amely megakadályozná, hogy korábbi tárcavezetők, államtitkárok vagy más magas rangú állami vezetők azoknál a vállalatoknál vállaljanak munkát, amelyekkel hivatali idejük alatt szoros kapcsolatban álltak vagy állami támogatásban részesítették őket.

Szijjártó Péter BYD-s kinevezése miatt akar jogszabályt módosítani Magyar Péter miniszterelnök / Fotó: Xinhua via AFP

A felvetés egyszerre érinti a munkajog, az alkotmányosság és az összeférhetetlenség kérdését. Mészáros Melinda munkajogász a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a magyar jogrendszer ma is ismer hasonló korlátozásokat, ugyanakkor ezek alkalmazásának világos feltételei vannak.

A visszamenőleges jogalkotás jelenti az első akadályt

A munkajogász szerint alapelv, hogy a hatálybalépés előtti időre a jogszabály nem állapíthat meg kötelezettséget, nem teheti a korábbiakat terhesebbé, és nem vonhat el vagy korlátozhat jogokat, azaz ebben a körben a már létrejött jogviszonyt nem lehet felülírni.

Mint fogalmazott, a visszamenőleges hatályú jogalkotás ezen korlátja a jogállamiság egyik legfontosabb tilalma, amelyet minden joghallgató már az egyetemen megtanul. Hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar jogalkotás történetében akadtak olyan kivételek, amelyek komoly vitákat váltottak ki.

Példaként a szolgálati nyugdíjak átalakítását említette, amikor már megállapított és folyósított juttatásokat csökkentett és minősített át a jogalkotó és vezetett be jogkorlátozásokat.

Ez azonban szerinte nem változtat azon, hogy általános szabályként egy már létrejött jogviszony utólagos felülírása rendkívül problematikus.

A munkajog már most is ismer korlátozásokat

Mészáros Melinda hangsúlyozta, hogy önmagában az elhelyezkedési korlátozás nem ismeretlen a magyar munkajogban.

A Munka törvénykönyve lehetővé teszi a versenytilalmi megállapodást, amely alapján a munkavállaló a jogviszony megszűnése után legfeljebb két évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amely korábbi munkáltatója jogos gazdasági érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti. A jogász szerint ennek azonban több feltétele is van:

A korlátozás kizárólag írásbeli megállapodással alkalmazható, időben legfeljebb két évre szólhat, és kötelező ellenérték jár érte.

A törvény még azt is meghatározza, hogy ez az összeg nem lehet kevesebb az azonos időszakra járó alapbér egyharmadánál.

A munkajogász ezt egy hétköznapi példával is szemléltette: hasonló versenytilalmi megállapodás akár egy újságíró esetében is előfordulhat, amikor a munkáltató meghatározott ideig nem szeretné, hogy a dolgozó egy konkurens laphoz igazoljon. Ebben az esetben azonban szintén fizetni kell a korlátozásért. Mint fogalmazott,

a jogalkotó nem hozhatja olyan helyzetbe a munkavállalót, hogy gyakorlatilag ellehetetlenüljön az elhelyezkedése.

A kormánytisztviselőknél már ma is léteznek hasonló szabályok

Mészáros Melinda arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszférában több olyan jogállási törvény létezik, amely már most is lehetőséget ad meghatározott elhelyezkedési korlátozásokra.