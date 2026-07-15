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Telekom

Betelt a pohár a Magyarországon jelenlévő német multinál: sztrájkba kezdtek szerdán a Telekom egyik cégének dolgozói

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Egy hónappal ezelőtt már négy helyszínen tartottak demonstrációt. A Deutsche Telekom ITTC Hungary dolgozói szerdán sztrájkolnak.
VG
2026.07.15, 13:24

Július 15-én munkabeszüntetést tartanak a Deutsche Telekom Business Solutions GmbH egyik magyarországi leányvállalata, a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozói. Mivel a Munkáltató és a Sztrájkbizottság közötti Kollektív Munkaügyi Vita eredménytelenül zárult, és a felek álláspontja az egyeztetések során nem közeledett, emiatt július 15-én, szerdán sztrájkot tart a dolgozók egy része – jelentette be a Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ).

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A Deutsche Telekom ITTC Hungary dolgozói szerdán sztrájkolnak / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A 24.hu arról számolt be, hogy korábban a munkavállalók egyszerű többsége támogatta a megmozdulást a petíció aláírásával, majd június 10-én ezen kollégák közül többen, személyesen is demonstrációt tartottak, munkaidőn kívül. Most pedig munkabeszüntetéssel adnak hangot véleményüknek. Ezt Villás Zsolt, az IKSZ elnökségi tagja is megerősítette a hírportálnak.

„A munkavállalói elvárás az érintett ágazatokban 6 százalékos és 7 százalékos béremelés volt. A tulajdonosok által meghatározott béremelés mértékét nem tudjuk közölni, de azok az előbbiektől alacsonyabbak” – emelte ki a szakszervezeti vezető. Hozzátette, hogy a sztrájkbizottság egyszeri kifizetésre is ajánlatot tett, a százalékos emelés helyett, a sztrájk feloldása érdekében. Ezt a javaslatot a munkáltató az egyeztetés során mérlegelte ugyan, de a megvalósításra nem lát lehetőséget.

Nem előzmény nélküli a sztrájk

Az esemény előzménye, hogy a múlt hónapban a vállalat nagyjából 2300 érintett dolgozója közül több mint 1200 dolgozó nem volt elégedett a cég által nyújtott béremeléssel – a munkáltató felé benyújtott petíciót ennyi fő támogatta aláírásával. Ők a cég három eltérő területén dolgoznak és 6 százalékos, illetve 7-7 százalékos béremelést kértek, ám átlagban ennél kevesebbet kaptak. Hogy pontosan mennyit, az nem nyilvános, ugyanakkor a béremelés differenciált volt, tehát volt olyan, aki semennyi emelést nem kapott, mások az átlagnál kevesebbet, megint mások többet. Emiatt június 10-én országosan négy helyszínen tartottak demonstrációt a dolgozók, Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden.

Villás Zsolt a 24.hu-nak hangsúlyozta, hogy a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. nincs közvetlen kapcsolatban a Magyar Telekommal, így a Magyar Telekomot semmilyen értelemben nem érintik az események. Ezen kívül a Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. sem érintett.

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