Ingyenességet ajánl több millió magyarnak az élelmiszer-kiskereskedő, az egyik legkelendőbb frissítő árát drasztikusan csökkenti

Az ország nagy részére kiadott hőségriasztás idejére a Kifli.hu a teljes szolgáltatási területén elengedi a kiszállítási díjat. A közel 3,6 millió ember számára elérhető kedvezmény július 31. és augusztus 2. között vehető igénybe – írja az online szupermarket lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatójában a nyári hőhullámok jelentette komoly egészségügyi kockázat kapcsán. A cég szerint a hőhullámban az otthonok is nagyobb terhelésnek vannak kitéve, a klímaberendezések és ventilátorok a nap nagy részében működnek, a hosszabb sütési és főzési folyamatok pedig tovább növelik a lakás hőmérsékletét és a háztartások energiafelhasználását.

Az online szupermarket a hőségriadó kapcsán több napon át kínál ingyenes házhozszállítási lehetőséget (illusztráció)

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Energiafogyasztási adatokkal érvel az online szupermarket

Az internetes élelmiszer-kiskereskedő azzal érvel, hogy a hőség miatt érdemes tisztában lenni azzal, hogy egy hagyományos, sütőben készülő étel elkészítése átlagosan 1,2–2 kilowattóra villamos energiát és több konyhában töltött órát igényel, egy készétel felmelegítése a mikróban ennek csupán töredékével, jellemzően 0,04–0,05 kilowattóra energia felhasználásával megoldható, de még egy átlagos forrólevegős sütő (air fryer) 10 perces használata is kevés energiát igényel.

Az ingyenes házhozszállítással a Kifli.hu azoknak is szeretne segítséget nyújtani, akik a legmelegebb órákban inkább elkerülnék a boltokat, a sorban állást és a nehéz bevásárlószatyrok cipelését.

A szolgáltatás arra is lehetőséget kínál, hogy a vásárlók távolabb élő családtagjaikról vagy idős rokonaikról gondoskodjanak: a rendeléseket más címre is leadhatják, és akár a fizetést is intézhetik helyettük.

Az online szupermarket futárai a nagyobb és nehezebb csomagokat is házhoz szállítják, akár magasabb emeletekre vagy lift nélküli épületekbe is. A házhozszállítás környezeti szempontból is előnyös lehet, egy Kifli-autó egyszerre akár 15 címre is kiszállít, így csökkentheti az egyéni bevásárlások miatt útnak induló autók számát.

Az elmúlt üzleti évben a legtöbb fontos mutatójában kétszámjegyű növekedést ért el a Kifli.hu. Szabó Dániel ügyvezető és kereskedelmi igazgató egy néhány hete zajlott háttérbeszélgetésén ismertette a 2025–2026-os pénzügyi év eredményeit, amelyek szerint a rendelések száma 27 százalékkal, a nettó árbevétel pedig közel 25 százalékkal emelkedett az előző évhez képest – részleteket a Világgazdaság oldalán, ebben a cikkben talál.

A cég azt is közölte, hogy kedvezménnyel kínálják az egyik ásványvízmárka hatos kiszereléseit annak kapcsán, hogy kánikula idején a szakemberek általában napi 2,5–3 liter folyadék fogyasztását javasolják, nagyobb fizikai terhelés vagy tartós szabadban tartózkodás esetén pedig ennél többre is szükség lehet.