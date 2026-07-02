Kiesett egy vasúti támogatás: nyakunkon a drámai következmények – Vitézy Dávid hallgat, az utolsó pillanat közelében vagyunk

Az év első felében 50 százalékkal csökkent a körülbelül hétszáz hazai kkv, illetve stratégiai fontosságú vállalat által igénybe vett vasúti egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatás tonnában mért teljesítménye. A tevékenység állami támogatása ugyanis megszűnt, a szolgáltatás így gazdaságtalanná vált, a piacáról ezért a legtöbb vállalkozás kivonult. Az úgynevezett egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatás (vagy szórt küldemények továbbítása) alaphelyzetben azért veszteséges, mert csak extra munkaerővel, többletidőben, plusz energiafelhasználás mellett, összességében pedig nagyobb fajlagos költséggel végezhető.

Állami támogatásra van szükség az egyeskocsi-fuvarozás felszínen tartásához/Fotó: Gábos Balázs / RCH

A szolgáltatást nemzetgazdasági fontossága miatt 2021 és 2025 közötti a Vasúti Egyes Kocsi Teherfuvarozás (VEKT) állami támogatása tartotta a felszínen. A programban az érintett vasútvállalatok együtt évente 6,4 milliárd forint támogatáson osztozhattak. A VEKT támogatása bevált: a szolgáltatás fellendült, a területen kezdetben egyeduralkodó Rail Cargo Hungaria (RCH) mellett további, mintegy tíz vasútvállalat szállt be a szórt küldemények továbbításába.

Csakhogy a program folytatásáról annak ellenére nincs hír, hogy a vasúti szakmát képviselő Hungrail Magyar Vasúti Egyesület már a múlt évben érvelt mellette Lázár János miniszternél, most pedig utódjával, Vitézy Dáviddal keresi a kapcsolatot.

Ehhez, vagyis a VEKT-támogatás komplett leállásához képest kis súlyú, de megemlítendő probléma, hogy az egyébként sem óriási pályázható keretet, évi 6,4 milliárd forintot még a 2018-as működési környezet szerint határozták meg. Ennek jelenlegi értéke a Központi Statisztikai Hivatal inflációs adataival korrigálva több mint 10 milliárd forint lenne.

Pontosan milyen forgalom esett ki?

Az 50 százalékos forgalomcsökkenésből 26 százalék jutott az RCH-ra, bár valójában a társaság továbbítja egyelőre a szórt küldemények döntő részét. (Az RCH a múlt évi VEKT- támogatásból 3,9 milliárd forintot kapott.) „Az 50 százalékosnak kimutatott csökkenés háttérében az áll, hogy egyes vasúti társaságok olyan vasúti fuvarokat is elszámoltak az egyeskocsi-támogatás rendszerében, amelyek valójában nem voltak azok. Nálunk egyébként amiatt kisebb mértékű a csökkenés, mert az ügyfeleink egy részével sikerült olyan – átmeneti – megoldást találni, amely bizonyos egyeskocsi-fuvarozási szolgáltatás fenntartását jelentette 2026 első félévében, de amennyiben az állami támogatás újbóli bevezetésére nem kerül sor, úgy drasztikus és visszafordíthatatlan szolgáltatáscsökkenés várható e területen” – válaszolt a Világgazdaságnak az RCH vezérigazgatója.