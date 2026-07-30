Jól jegyezze meg mindenki, kezdődik a káosz Ferihegyen augusztus 3-án: megváltozik az eddigi szabály, egy kilométerre a 2-es termináltól rakják ki az utasokat a taxik – „A kormány szólítsa fel a repülőteret”

„Tájékoztatjuk Budapest és Magyarország lakosságát, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. döntése értelmében 2026. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a területén lévő parkolókban, így a prémium parkolóban is, melynek területén található a 2-es terminál ki- és bejárata” – írta csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében a Fővárosi Taxi Egyesület.

Nagy a felháborodás a taxisok körében / Fotó: Shutterstock

A szervezet szerint ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy minden utas ki- és beszállás alkalmával parkolási díjra kötelezettek lennének a taxik.

„Tekintettel arra, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) állásfoglalása szerint a rögzített hatósági ár keretei között nem dönthet az utas a többlet költség megfizetése mellett, a budapesti taxi-rendelet pedig nem teszi kötelezhetővé a taxis szolgáltatót díjköteles útszakasz vagy terület használatára, a Budapest Airport Zrt. döntése következményeként a budapesti taxik jelentős része a terminál főépület bejáratától 1100 méter gyalogútra elhelyezkedő taxi parkolóban tudja elvégezni az utasok ki- és beszállítását. Szervezetünk jelezte az üzemeltető részére, hogy a módosítás azonnali végrehajtása jelentős utas élményvesztéssel és a szolgáltatási minőség nagy mértékű romlásával fog járni, erre hivatkozva kértük annak felfüggesztését addig, amíg nem sikerül a felek számára megfelelő megoldást kidolgozni” – írták a posztban.

Hozzátették azonban, hogy a Budapest Airport Zrt. válasza alapján más szempontok élveznek prioritást és elzárkózik a halasztástól.

„Sajnálattal fogadjuk a reakciót, hisz egy 80 százalékban a Magyar Állam által tulajdonolt kiemelt jelentőségű kiszolgáló intézmény működésében a legfontosabb szempont az utasok gördülékeny és minőségi kiszolgálása kell legyen. Bízva abban, hogy csak félreértések sorozata vezetett a kialakult helyzethez, ezúton javasoljuk Magyarország Kormányának, hogy a pihenni szándékozó emberek érdekében szólítsa fel a Repülőtér üzemeltetőjét a döntés végrehajtásának felfüggesztésére addig, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi, rendeleti és technikai módosítások az átálláshoz” – zárult a Fővárosi Taxi Egyesület közleménye.