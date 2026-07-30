Durva változások a reptéri belépésnél, nem csak a taxisoknak lehet ez kellemetlen: mutatjuk, kik bukhatják még az „ötperces” kiskaput
A Budapest Airport 2026. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik ötperces díjmentes áthaladási lehetőségét a repülőtér területén lévő parkolókban, köztük a terminál ki- és bejáratánál található prémiumparkolóban.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett járműveknek már az utas rövid ki- vagy beszállítása után is parkolási díjat kellhet fizetniük. A taxisok azért tiltakoznak, mert a budapesti hatósági tarifa mellett ezt az összeget álláspontjuk szerint nem terhelhetik automatikusan az utasra, miközben a szolgáltató sem kötelezhető díjköteles terület használatára.
Nem csak a taxisokat érintik a szabályok
A változás azonban nem feltétlenül áll meg a taxiknál. A Budapest Airport engedéllyel rendelkező járművekről szóló tájékoztatása alapján az érkezési szint közúti előterét jelenleg kizárólag
- a BKK által üzemeltetett buszjáratok,
- a taxiszolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező társaságok és járműveik,
- az NT-engedéllyel rendelkező személyszállítók,
- a hatósági járművek,
- valamint a megfelelő igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozottak használhatják.
Ez azért lényeges, mert ezek a járművek ugyanahhoz az engedélyezett körhöz tartoznak a repülőtéri közúti előtér használatakor. Egyelőre nem világos, hogy augusztus 3-tól valamennyi kategória elveszíti-e az eddigi rövid díjmentes áthaladás lehetőségét, vagy lesznek külön mentességek.
Az NT-s transzferautók is bajba kerülhetnek
A taxisok mellett elsősorban az úgynevezett NT-engedéllyel közlekedő járművek kerülhetnek kellemetlen helyzetbe. Az NT jelzés személygépkocsis személyszállító engedélyt takar: ezek a járművek nem taxik, jellemzően előzetes megrendelés és szerződés alapján szállítanak utasokat.
Ebbe a körbe tartozhatnak többek között
- a repülőtéri transzfercégek autói,
- a szállodák vendégeit fuvarozó gépkocsik,
- céges személyszállítók,
- valamint egyes speciális, sofőrrel nyújtott szolgáltatások járművei.
Számuk Budapesten jóval alacsonyabb a taxikénál. A fővárosban a taxiengedéllyel rendelkező autók állománya jellemzően ötezer és hétezer között mozog, az NT-s járművek száma ennek csak a töredéke. Ezek ugyanakkor éppen az átlagosnál gyakrabban fordulhatnak meg a repülőtéren, hiszen a nagyobb transzfercégek és szállodák szolgáltatásainak fontos részét jelentik a ferihegyi fuvarok.
Számukra a fizetős behajtás közvetlen költségnövekedést jelenthet. A taxis tarifával ellentétben az NT-s szolgáltatások ára jellemzően szerződés vagy előzetes megállapodás alapján alakul, ezért a parkolási díj beépíthető lehet a szolgáltatás árába. Ettől azonban a repülőtéri transzfer még drágábbá válhat, különösen akkor, ha egy autó naponta többször fordul meg a terminálnál.
Mentőt vagy rendőrautót aligha fordítanak vissza
A Budapest Airport felsorolásában a hatósági járművek is szerepelnek. Ez alapján formálisan rájuk is az engedéllyel rendelkező járművek belépési és területhasználati szabályai vonatkoznak.
Ebből természetesen nem következik, hogy egy sürgős feladatot teljesítő mentőautót, rendőrségi vagy katasztrófavédelmi járművet a sorompónál visszafordítanának, esetleg a parkolási díj megfizetéséig feltartóztatnának. Egy ilyen helyzet nem lenne életszerű, a megkülönböztető jelzést használó járművek közlekedésére pedig külön szabályok vonatkoznak.
A kérdés inkább az, hogy a nem sürgősségi feladatot végző hatósági gépkocsik, illetve más engedélyes járművek kapnak-e automatikus mentességet az új parkolási rendszerben. Erről a repülőtér nyilvános tájékoztatása egyelőre nem ad részletes eligazítást.
A magánautósok öt perce külön kérdés
A változás nem feltétlenül jelenti azt sem, hogy minden autós elveszíti az ötperces ingyenes reptéri megállás lehetőségét. A külön engedéllyel nem rendelkező személygépkocsik számára korábban a termináltól egy-két perc sétára található Terminál Parkolóban alakítottak ki rövid idejű zónát, amelyet naponta egyszer öt percig díjmentesen lehetett használni.
A taxisok mostani tiltakozása ezzel szemben az engedéllyel rendelkező járművek, illetve a repülőtéri parkolókon való áthaladás díjmentességének megszüntetéséről szól. A pontos határvonal azonban csak akkor válik egyértelművé, ha a Budapest Airport részletesen közli, mely járműkategóriákra, mely területeken és milyen kivételekkel alkalmazza az augusztus 3-i módosítást.