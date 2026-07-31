Üzent a felháborodott taxisoknak a Budapest Airport: az utasok majd kifizetik a behajtási díjat, nem keletkezik extra költségük

Csütörtök óta forrnak az indulatok a fővárosi taxisok körében egy új repülőtéri szabályozás miatt. A Fővárosi Taxi Egyesület csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. döntése értelmében 2026. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a területén lévő parkolókban, így a prémium parkolóban is, melynek területén található a 2-es terminál ki- és bejárata. Hozzátették, hogy a budapesti taxik jelentős része a terminál főépület bejáratától 1100 méter gyalogútra elhelyezkedő taxi parkolóban tudja elvégezni az utasok ki- és beszállítását. Az ügy kapcsán megkerestük a repülőtér üzemeltetőjét is.

Változnak a taxizás szabályai a budapesti repülőtéren / Fotó: Shutterstock

„A Budapest Airport 2026 augusztusától egy olyan, számos nemzetközi repülőtéren már bevezetett gyakorlatot alkalmaz, amely az infrastruktúra-használat költségeinek átlátható és méltányos megosztását szolgálja. A kizárólag engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott terület használati feltételeinek egységesítésére a kapacitások optimalizálása, a forgalomirányítás javítása és az utasbiztonság növelése érdekében kerül sor” – írták a Világgazdaságnak küldött válaszukban.

Hozzátették, hogy az egységesítés kizárólag a Budapesten regisztrált taxik esetében jelent változást, minden más szolgáltató eddig is díjfizetés mellett hajthatott be az engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott területre, vagyis az augusztustól életbe lépő egységesítés valójában egy kivételt szüntetett meg, egyenlő feltételeket teremtve a szolgáltatók között. Kiemelték, hogy 2026 augusztusától az egységesítés eredményeképp ezen a területen minden behajtásra jogosult személyszállítást végző szolgáltatóra egységesen díjfizetési kötelezettség vonatkozik.

A repülőtér szerint a taxiknak nem keletkezik plusz költsége

A Budapest Airport válaszában hangsúlyozta, hogy az infrastruktúra-használati rendszer egységesítését már korábban előkészítette, ugyanakkor a Budapesten regisztrált taxikra vonatkozó kivétel megszüntetésével megvárta a fővárosi döntést az alaptarifa régóta várt emelésével kapcsolatban. A kivétel megszüntetésére ezt követően került sor, biztosítva, hogy a tarifaemelés kiegyensúlyozza a repülőtéri behajtási díjat tehát a taxisofőröknek a repülőtéri fuvarokkal nem keletkezik plusz költsége, ugyanakkor megvalósul a szolgáltatókra vonatkozó szabályozások egységessé tétele is.

Kiemelték, hogy ingyenes behajtásra a repülőtéri parkolókba napi egyszer továbbra is van lehetőség, 5 perc időtartamra. (Ez nem parkolónként, hanem az összes repülőtéri parkolóra vonatkozóan értendő, az engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott terület kivételével.)

„Az egységes rendszer hosszú távon is biztosítja a repülőtéri közlekedési infrastruktúra fenntartható működését. A repülőtér-üzemeltető július végén a taxitársaságok képviselőivel is egyeztetett, amelynek során rugalmas megoldásokat ajánlott fel a szolgáltatóknak. A jövőben a Budapest Airport nyitott arra, hogy a releváns tapasztalatok összegyűjtése után folytassa a párbeszédet a taxitársaságok képviselőivel az új rendszer finomhangolása érdekében” – írta a társaság.