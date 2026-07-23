A hétvégén jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj, a taxishiénák már lesben állnak: akár tízszeres fuvardíjat is elkérhetnek egyetlen fuvarért

Hosszú évek óta problémát jelentenek a Hungaroring környékén az engedély nélkül vagy szabálytalanul dolgozó szolgáltatók, akik elsősorban a külföldi látogatókat próbálják megkárosítani. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Világgazdaság megkeresésére elmondta: a taxishiénák száma folyamatosan emelkedik.

Érdemes ezért a rendezvény hivatalos taxiszolgáltatójával utazni mind a Hungaroringre vezető úton / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Sajnos hosszú évek óta jellemző, hogy jelen vannak, méghozzá egyre nagyobb számban olyan szolgáltatók, akik kihasználják a megnövekedett keresletet, és a hivatalos árak akár tízszeresét is felszámolják a külföldi látogatóknak

– hívta fel a figyelmet az érdekképviseleti vezető.

Fix árat mondanak, vagy egy számjeggyel többet ütnek be

A túlszámlázás egyik leggyakoribb módszere, hogy a sofőr előre bemond egy fix árat, majd a taxióra használata nélkül teljesíti a fuvart. A bankkártyával fizető utasok sincsenek feltétlenül biztonságban:

előfordulhat, hogy a terminálba a tényleges összegnél egy számjeggyel többet írnak be.

Metál Zoltán szerint akkor érezheti magát a legnagyobb biztonságban az utas, ha olyan szolgáltatót választ, amelyet a fuvar után is egyértelműen azonosítani tud. Érdemes ezért a rendezvény hivatalos taxiszolgáltatójával utazni mind a Hungaroringre vezető úton, mind a visszaindulásnál. A pályánál kialakított taxiállomáson ellenőrzött körülmények között lehet autóba szállni.

A Országos Taxis Szövetség elnöke arra is figyelmeztetett, hogy a bizonylat megőrzése kulcsfontosságú. Ha az utas nyugtával, számlával vagy más, utólag ellenőrizhető dokumentummal rendelkezik, van esélye arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság, a fuvarszervező vagy a budapesti közlekedésszervező kivizsgálja a panaszát. A tapasztalatok szerint azonban a károsultak többségénél semmilyen bizonylat nem marad, ebben az esetben

a szolgáltató azonosítása

és a történtek bizonyítása

is rendkívül nehézzé válik, az utas pedig jó eséllyel búcsút mondhat a kártalanításnak.

Erősebb hatósági fellépésre lenne szükség a taxishiénák ellen

A hatóságok az elmúlt évek Magyar Nagydíjai alatt rendszeresen ellenőrizték a pálya környékén dolgozó szolgáltatókat, és minden évben sikerült lefülelniük néhány ügyeskedőt. Metál Zoltán szerint ugyanakkor

ennél szélesebb körű és határozottabb fellépésre lenne szükség, elsősorban a fogyasztók védelmében.

Az Országos Taxis Szövetség elnökének szavai alapján a probléma nem néhány elszigetelt esetre korlátozódik. A jelentős kereslet, a nagyszámú külföldi vendég, valamint a verseny után egyszerre útnak induló tömeg olyan helyzetet teremt, amelyet a tisztességtelen szolgáltatók is igyekeznek kihasználni.