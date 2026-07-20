Mélypontra zuhant a tej ára, súlyos válságban a termelők – de késleltetve jelent meg a fogyasztói árakban

Tovább esett a magyarországi nyerstej termelői ára: júniusban már kilogrammonként alig több mint 129 forintot fizettek érte, ami több mint harmadával maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a tej országos termelői átlagára 129,12 forint volt kilogrammonként 2026 júniusában. Ez májushoz képest további 3,5 százalékos, az előző év azonos hónapjához viszonyítva pedig 35,2 százalékos visszaesést jelent.

A tej ára a mélyben, a költségek pedig tovább emelkedte. Súlyos válságba kerültek a tejtermelők Fotó: Havran Zoltán

Az ácsökkenés mértékét jól mutatja, hogy 2025 júniusában még 199,30 forintos kilogrammonkénti átlagárat mértek. A nyerstej alapára egy év alatt 191,07 forintról 127,78 forintra, vagyis 33,1 százalékkal zuhant. Az előző hónaphoz képest az alapár 2,05 százalékkal mérséklődött.

Az átlagár havi csökkenésében a beltartalmi értékek romlása is szerepet játszott. A felvásárolt nyerstej zsírtartalma a májusi 3,82 százalékról júniusra 3,73 százalékra, fehérjetartalma pedig 3,37 százalékról 3,31 százalékra csökkent. Ez 0,09, illetve 0,06 százalékpontos visszaesést jelentett.

A tej mennyisége nem, csak az ára csökkent

Az árzuhanás egyelőre nem járt együtt a felvásárolt mennyiség számottevő éves visszaesésével. Júniusban 104 812 tonna nyerstejet vásároltak fel Magyarországon, ami 5,4 százalékkal kevesebb a májusi 110 825 tonnánál, ugyanakkor csaknem pontosan megegyezik a 2025 júniusában mért 104 694 tonnával.

Ez azt jelzi, hogy a kínálat egyelőre nem alkalmazkodott érdemben az alacsonyabb árszinthez. A termelők számára ez különösen nehéz helyzetet teremthet, mivel a bevételek jelentősen csökkennek, miközben a tejtermelés számos költsége – a takarmányozás, az energia, az állategészségügyi kiadások és a munkaerőköltség – ennél jóval lassabban igazodhat lefelé.

Az árnyomás nem kizárólag magyar jelenség. Az uniós nyerstejár 2026 májusában átlagosan 42,63 euró volt 100 kilogrammonként, 19,6 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Magyarországon ugyanekkor 37,36 euró/100 kilogrammos árat regisztráltak, ami 24,9 százalékos éves visszaesésnek felelt meg.