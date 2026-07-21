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Tej Terméktanács
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mezőgazdaság
sajt
Istvánfalvi Miklós
válság

Senki nem figyelt rá, tejválság robbant ki Magyarországon: ömlik be a német import, a forint már a külföldieknek dolgozik – a Tisza-kormány mással van elfoglalva

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Válságba került a magyar tejágazat: a zuhanó felvásárlási árak, az olcsó import és az aszály miatt egyre több gazdaság működése kerülhet veszélybe. A tejpiaci visszásságok miatt a termelők többször is kormányzati segítséget kértek, ám eddig nem született érdemi intézkedés. A kialakult helyzetről Istvánfalvi Miklós a Tej Terméktanács tejtermelő társelnöke adott részletes tájékoztatást a Világgazdaságnak.
Dénes Zoltán
2026.07.21, 06:00
Frissítve: 2026.07.21, 06:31

Az elmúlt év végétől kibontakozó európai és hazai tejtermelési többlet, a tejtermék-export lehetőségeinek beszűkülése, a forint erősödése, a késztermék- és spotárak meredek zuhanása, a bűvölő import és az aszály együttesen elhúzódó piaci válsághelyzetet idéznek elő – közölte a Világgazdaság megkeresésére Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács tejtermelő társelnöke. A világ nagy tej- és tejtermékexportőr régióiban, országaiban a tejkínálat továbbra sem csökken szignifikánsan. Európában a még májusban több tejet felvásárló cseh, német, lengyel és szlovák kínálat okoz további komoly fejfájást. A magyar felvásárlás gyakorlatilag visszaesett a tavalyi szintre, mindez pedig tejpiaci válsághoz vezetett.

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Válságban a tejpiac redkívül nehéz helyzetbe kerülthek a termekők és a feldolgozók Fotó: Havrán Zoltán

Beszakadtak az árak, tejpiaci válság alakult ki

Istvánfalvi Miklós beszámolója szeirnt, az EU-27 átlagtejár tavaly szeptemberi 53,4 eurocentes szintről folyamatosan csökkent: decemberben 47,98, februárban 43,92, júniusban pedig – az EU Bizottság becslése alapján – 42.34 eurocent volt nyerstej kilogrammonként. Az EU-s átlagárnál jobban csökkent a magyar ár, a júniusra vonatkozó becslés szerint 37,81 eurocentre. A veronai és a milánói havi spot átlagárakban némi javulás mutatkozik, de a szerződéses struktúrák miatt sajnos hónapokba telhet, mire utóbbi árváltozás pozitív hatása elér a hazai szerződött tejárakba – vázolta fel a jelenlegi helyzetet Istvánfalvi Miklós. 

Emlékeztetett arra, hogy tavaly a hazai nyerstej átlagára kilogramonként 200 forint volt, amely a 2024. évinél 16 százalékkal volt magasabb. Ezzel szemben az idei júniusi ár már csak 129 forint volt, míg a nyerstej kiviteli ára májusban hónapban jóval 100 forint alá esett, majd júniusban 105 forintra emelkedett. Vagyis az átlagár 70, a kiviteli ár 100 forint körüli mértékben csökkent 12 hónap alatt.

Jelentős tejtermék-import is nyomja a hazai piacot

A válságot mélyíti, hogy jelentős importbővülés is bekövetkezett: a legfrissebb, öthavi import adatokat nézve azt látjuk, hogy a savanyított tejtermék (+5%), a vaj (+31%), a sajt és túró (+11%), illetve ezen belül kiemelten a Gouda sajt (+41%) és az Edámi sajt (+24%) behozatala is számottevően emelkedett. Az összes dobozostej behozatal viszont mintegy nyolc százalékkal visszaesett. 

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Fotó: Havran Zoltán

Az elmúlt félév talán legnagyobb vesztese a magyar sajtpiac: 3 év alatt 30 százalékkal nőtt az import. A tejfeldolgozók jelenleg szinte tehetetlenek az országba áramló leginkább német félkemény sajtok árletörő hatásával szemben: a Gouda és Edami német nagykereskedelmi ára 3,4 euró, míg a trappisták hazai feldolgozói átlag átadói árai az AKI PÁIR szerint 1900-2000 forint körül vannak, amely jelen árfolyamon 5,5 EUR/kg. "Nincs az a hazaszeretet és nincs az a marketing, amely ellensúlyozni tudna ekkora árkülönbséget" – mutatott rá Istvánfalvi Miklós.

Istvánfalvi szerint, nem lehet figyelmen kívül hagyni az árfolyam alakulását sem, az erős forint több szinten hat a piacra: egy 40 eurocentes spot árú tej ma 140 forintot ér, míg egy évvel korábban ez 160 forint lett volna. Ezen az árfolyamon az import késztermékek is olcsóbban érkeznek. 

Segítséget kértek a kormánytól, eddig nem történ érdemi intézkedés

Az ágazat felelős szakmaközi szervezete több alkalommal átfogó, kompromisszumos javaslatcsomagot dolgozott ki és juttatott el a kormányzat részére a termelők, a feldolgozók és a kiskereskedelmi szereplők közös érdekeinek figyelembevételével. A tejtermelők megítélése szerint ezekből a javaslatokból mindeddig érdemi intézkedés nem valósult meg.

Tudjuk, hogy az import sajtok előtt az országhatárt lezárni nem lehet. Abban azonban bízunk, hogy előbb-utóbb a magyar közétkeztetők is nyitottabbá válnak például a hazai tejtermékek (sajtok és tejek) iránt, például fenntartói és finanszírozói nyomásra – mondta a Terméktanács társelnöke. Szerinte, a közétkeztetésben a jelenleginél jóval nagyobb arányban kellene előnyben részesíteni a magyar eredetű tejet és tejtermékeket, különös tekintettel arra, hogy a rendszer részben vagy egészben közpénzből működik.

A hazai tejágazat versenyképességének megőrzése és az infláció mérséklése érdekében indokoltnak tartjuk a Kiterjesztett Gyártói Felelősség (EPR) és az egyszer használatos, kötelezően visszaváltási díjas (DRS) csökkentését, valamint a tejtermelést és tejfeldolgozást terhelő közüzemi díjak felülvizsgálatát és mérséklését

– közölte Istváfalvi Miklós. Az iskolatejprogram stratégiai jelentőségű, ezért a programban részt vevő gyermekek számának jelentős, akár kétszeres növelését is indokoltank tartják. Kérték a kormányt, hogy a tej- és tejtermékimporttal foglalkozó nagykereskedők esetében fokozott ellenőrzéssel vizsgálja az import-bejelentési kötelezettségek és a Terméktanács kiterjesztett intézkedéseinek betartását, és szükség esetén alkalmazzon hatékony szankciókat. 

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Fotó: Havran Zoltán

A tisztességes piaci verseny biztosítása érdekében indokoltnak nevezte a nyerstej-értékesítési szerződések hatósági vizsgálata is, mivel több termelő részéről merült fel aggály a feldolgozói erőfölénnyel való esetleges visszaélések kapcsán.

Az idei aszály az ország jelentős területén rendkívül súlyos károkat okoz, amelynek következtében a takarmánybázis jelentős része sérült vagy megsemmisült. Ez az állattenyésztő gazdaságok számára komoly többletköltségeket és ellátási kockázatokat vetít előre.

A Világgazdaság kérdésére kitért arra is, hogy a hőség hatására 2025-ben áprilistól augusztusra 2-3 százalékos mértékben esett a fehérje és zsírtartalom a nyerstejekben. A téli-tavaszi hónapokhoz képest a három nyári hónapra átlagban 4-6 százalékot is eshet a tejhozam Magyarországon. Ez azért fontos, mert ez a nyerstej árát is befolyásolja. Tájékoztatása szerint, idén még csak az április-májusi adatok ismertek, így szerinte korai a beltartalom csökkenésre számszerű következtetést levonni. 

Brutálisan visszaeset a terfeldolgozók eredményessége

Idehaza közzétették az előző évi pénzügyi beszámolókat. A 15 legnagyobb hazai tejfeldolgozót vizsgálva, 2024-ről 2025-re az árbevételek az alábbiak szerint változtak: 

  • összes értékesítés árbevétele +11%-ot nőtt, 
  • miközben az adózott eredmény az előző évi adat 60 százalékára esett.

A tavalyi kedvező év után idén jelentősen romlott a tejtermelők helyzete. A tartalékok nagyrészt elfogytak, a feldolgozói készletek továbbra is magasak, és ha a jelenlegi piaci helyzet még 1-2 hónapig fennmarad, több gazdaság működése is veszélybe kerülhet. Sok termelő nem látja a kilábalás lehetőségét, a tehénkivágások pedig már megkezdődtek. A széna- és szalmapiaci problémák mellett a termelők komoly finanszírozási gondokkal is küzdenek, és egyre nehezebben jutnak hitelhez.

Az ágazatban rendkívül negatív a hangulat, mivel a gazdák úgy érzik, hogy hosszú hónapok óta nem kaptak érdemi segítséget, miközben helyzetük folyamatosan romlik.

Bizarr kimondani, de tejpiaci bezuhanása rosszkor történt, mert az országgyűlési választásokra esett: „előtte” már nem ez az ágazat volt a legfontosabb, „utána” pedig még értelemszerűen lehetnek fontosabb rendezendő társadalmi/politikai ügyek is, mint a tejtermelők, vagy a tejágazat sorsa – vélekedett Istvánfalvi Miklós a kormányzati intézkedések elmaradásával kapcsolatban. 

Júniusról is drasztikus számok érkeztek

Júniusban már kilogrammonként alig több mint 129 forintot fizettek a tejért a termelőknek, ami több mint harmadával maradt el az egy évvel korábbi szinttől. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a tej országos termelői átlagára 129,12 forint volt kilogrammonként 2026 júniusában. Ez májushoz képest további 3,5 százalékos, az előző év azonos hónapjához viszonyítva pedig 35,2 százalékos visszaesést jelent.

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