Itt a lista: ezeket a magyar óriásgyárakat csavarhatják le először az áramhiány és a paksi atomerőmű leállása miatt – tőlük várhatja el a Tisza-kormány, hogy fogják vissza a termelésüket

A magyar kormányfő egy videóüzenetben jelentette be, hogy a Paksi Atomerőmű történetében először teljes következhet be a Duna rekordalacsony vízállása miatt. Magyar Péter a lakosság mellett az ipari szereplőket is arra kérte, hogy takarékoskodjanak az energiával, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben akár teljesen át kell majd ütemezni a termelést. A bejelentésből az is kiderült, hogy legrosszabb esetben akár a nagyfogyasztók kötelező, ütemezett lekapcsolása is megkezdődhet.

Több gyárban akár le is állhat a termelés / Fotó: Bartha Attila / DDC/ Facebook

Habár a kormány hivatalos listát nem tett közzé arról, hogy az esetleges intézkedés pontosan mely vállalatokat érintheti, azonban Magyar Péter beszédében nevesítette az akkumulátorgyárakat, autógyárakat, vegyi üzemeket és a cementgyárakat is.

Húzóágazatban eshet vissza, vagy akár állhat le a termelés

Az elmúlt években a magyar ipar jelentősen bővült és számos új gyártókapacitás jött létre az országban. A feldolgozóiparon belül különösen a járműgyártás, valamint a villamos berendezések – ezen belül az akkumulátorok – gyártása erősödött meg, és vált a magyar gazdaság meghatározó ágazatává. Mindemellett a vegyipar is jelentős gazdasági súlyt képvisel, a cementipar pedig kisebb mérete ellenére az egyik leginkább energiaintenzív iparág.

A feldolgozóipar 2025-ben a magyar gazdaság bruttó hozzáadott értékének 17,7 százalékát adta, míg az értékesítés 73,3 százaléka exportra ment.

A teljes magyar feldolgozóipari export mintegy 21 százalékát a járműgyártás adta 2025-ben és

az Audi, a Mercedes, a Suzuki, a BMW, valamint a komáromi BYD megközelítőleg 22 ezer embernek ad munkát.

Habár az autógyárak a munkarend átalakításával, műszakok megszüntetésével viszonylag gyorsan tudnak reagálni egy a jelenlegihez hasonló váratlan helyzetre, azonban érdemes megjegyezni, hogy ez a termelés és az export visszaeséséhez vezethet.

Az akkumulátorgyárak a legkézenfekvőbb célpontok

Sokan az akkumulátorgyárakat hibáztatják természetes vizeink apadása miatt, azonban leállításukra nem ezért lehet szükség. Ezeknek az üzemeknek egész egyszerűen nagy villamosenergia-igényük van, azonban a gyártás átütemezése nehezebb mint az járműgyárak esetében. A cellagyártás bizonyos szakaszait nem lehet veszteség nélkül leállítani, majd ismét elindítani, ezért itt inkább a termelési volumen csökkentése jöhet szóba.

A magyar akkumulátoripar súlyát jól szemlélteti, hogy 2021 óta megközelítőleg 26 milliárd eurónyi akkumulátoripari beruházás érkezett az országba, vagy került bejelentésre.

A Samsung gödi, az SK iváncsai, valamint a CATL debreceni üzemében megközelítőleg 7300 ember dolgozik, ezért egy esetleges termeléscsökkenés minden bizonnyal sokakat érintene.