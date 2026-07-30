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energiakrízis
termelés
leállás
ipar

Itt a lista: ezeket a magyar óriásgyárakat csavarhatják le először az áramhiány és a paksi atomerőmű leállása miatt – tőlük várhatja el a Tisza-kormány, hogy fogják vissza a termelésüket

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Magyarországon is megtörtént, amitől Európa-szerte tartanak. A rendkívül forró és aszályos nyár következtében a Duna vízállása sorra dönti a negatív rekordokat, ezért a folyó vizét hűtésre használó atomerőművek megkezdték a leterhelést és a leállást. Magyar Péter csütörtöki bejelentése értelmében a Paksi Atomerőmű hamarosan teljesen kiesik a villamosenergia-termelésből, ez pedig a nagy ipari felhasználókat is hátrányosan érintheti.
VG
2026.07.30, 19:07
Frissítve: 2026.07.30, 19:57

A magyar kormányfő egy videóüzenetben jelentette be, hogy a Paksi Atomerőmű történetében először teljes következhet be a Duna rekordalacsony vízállása miatt. Magyar Péter a lakosság mellett az ipari szereplőket is arra kérte, hogy takarékoskodjanak az energiával, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben akár teljesen át kell majd ütemezni a termelést. A bejelentésből az is kiderült, hogy legrosszabb esetben akár a nagyfogyasztók kötelező, ütemezett lekapcsolása is megkezdődhet.

Több gyárban akár le is állhat a termelés
Több gyárban akár le is állhat a termelés / Fotó: Bartha Attila / DDC/ Facebook

Habár a kormány hivatalos listát nem tett közzé arról, hogy az esetleges intézkedés pontosan mely vállalatokat érintheti, azonban Magyar Péter beszédében nevesítette az akkumulátorgyárakat, autógyárakat, vegyi üzemeket és a cementgyárakat is.

Húzóágazatban eshet vissza, vagy akár állhat le a termelés

Az elmúlt években a magyar ipar jelentősen bővült és számos új gyártókapacitás jött létre az országban. A feldolgozóiparon belül különösen a járműgyártás, valamint a villamos berendezések – ezen belül az akkumulátorok – gyártása erősödött meg, és vált a magyar gazdaság meghatározó ágazatává. Mindemellett a vegyipar is jelentős gazdasági súlyt képvisel, a cementipar pedig kisebb mérete ellenére az egyik leginkább energiaintenzív iparág.

A feldolgozóipar 2025-ben a magyar gazdaság bruttó hozzáadott értékének 17,7 százalékát adta, míg az értékesítés 73,3 százaléka exportra ment.

A teljes magyar feldolgozóipari export mintegy 21 százalékát a járműgyártás adta 2025-ben és

az Audi, a Mercedes, a Suzuki, a BMW, valamint a komáromi BYD megközelítőleg 22 ezer embernek ad munkát.

Habár az autógyárak a munkarend átalakításával, műszakok megszüntetésével viszonylag gyorsan tudnak reagálni egy a jelenlegihez hasonló váratlan helyzetre, azonban érdemes megjegyezni, hogy ez a termelés és az export visszaeséséhez vezethet.

Az akkumulátorgyárak a legkézenfekvőbb célpontok

Sokan az akkumulátorgyárakat hibáztatják természetes vizeink apadása miatt, azonban leállításukra nem ezért lehet szükség. Ezeknek az üzemeknek egész egyszerűen nagy villamosenergia-igényük van, azonban a gyártás átütemezése nehezebb mint az járműgyárak esetében. A cellagyártás bizonyos szakaszait nem lehet veszteség nélkül leállítani, majd ismét elindítani, ezért itt inkább a termelési volumen csökkentése jöhet szóba.

A magyar akkumulátoripar súlyát jól szemlélteti, hogy 2021 óta megközelítőleg 26 milliárd eurónyi akkumulátoripari beruházás érkezett az országba, vagy került bejelentésre.

A Samsung gödi, az SK iváncsai, valamint a CATL debreceni üzemében megközelítőleg 7300 ember dolgozik, ezért egy esetleges termeléscsökkenés minden bizonnyal sokakat érintene.

Stratégiai kockázatok

Ugyan a cementipar foglalkoztatási súlya alacsony, azonban ellátási jelentősége annál nagyobb: néhány üzem leállása az egész magyar építőanyag-piacra hatással lenne. Amennyiben csupán átütemezésre kerülne sor, az talán nem okozna ellátási nehézségeket, de egy hosszabb leállásnak akár jelentős árfelhajtó hatása is lehetne.

Magyarországon három integrált cementgyárban összpontosul a termelés.

A Duna–Dráva Cement váci és beremendi gyára nagyjából 550 embert foglalkoztat, konszolidált árbevételük 2024-ben pedig meghaladta a 65 milliárd forintot.

A Holcim királyegyházi gyára és bükkösdi kőbányája pedig körülbelül 140 embernek ad munkát.

Nehezen szabályozható vegyipar

A Magyar Péter által felsorolt ágazatok közül a vegyipar szabályozható a legkevésbé. A klóralkáli-, olefin-, ammónia- vagy műtrágyaüzemek folyamatos technológiák, ezért egy kényszerű leállás kimagasló gazdasági károkat okozhat. Ennél sokkal valószínűbb és járhatóbb út a termelési volumen csökkentése.

A legnagyobb hazai szereplők a BorsodChem, a Mol Petrolkémia és a Nitrogénművek együttesen közel ötezer munkavállalót foglalkoztatnak.

A BorsodChem 2025-ben 789,8 milliárd, a Mol Petrolkémia 440,3 milliárd, a Nitrogénművek pedig 157 milliárd forintos nettó árbevételt ért el.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy amennyiben egy esetleges áramkimaradás következtében a Mol százhalombattai finomítójában leállna, vagy csökkenne a termelés, az negatívan hatna az egyébként is egyre magasabb üzemanyagárakra is.

Magas kockázat

A részleges leállások, valamint a termelés volumenének visszaesése közvetlen és azonnali hatást gyakorolna az érintett üzemekben dolgozókra, azonban a hosszú távú gazdasági hatások ennél is nagyobb problémát jelenthetnek.

A jármű- és akkumulátorgyárak lecsavarása rontaná az ipari termelést és az áruexportot, a vegyipari leállások technológiai kiesést okoznának, a cementipar korlátozása pedig ellátási nehézségeket okozhat az építőiparban.

Habár a nagyfogyasztók korlátozása ellátásbiztonsági szempontok alapján logikus döntés, de korántsem veszteségmentes lépés.

Energiaválság

Energiaválság
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