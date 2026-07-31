Milliárdos trendváltás a magyar Tescónál, a szemünk előtt zajlik a fordulat – a számok a Lidl-vezető szavait visszahangozzák, ebből nem lesz Kaufland se

A frissen közzétett adatok alapján érdemben javult a Tesco-Global Áruházak Zrt. eredményessége a 2026. február 28-án zárult üzleti évben: a magyarországi Tesco ugyan továbbra is veszteséges maradt, de a korábbi 30,4 milliárd forintos mínusz után 10,3 milliárd forintra mérsékelte adózott veszteségét. A javulás mögött elsősorban a magasabb árbevétel, a bruttó eredmény növekedése és a működési veszteség jelentős csökkenése áll. A magasabb árbevétel pedig azt is jelenti, hogy a cég elmozdult a stagnálás állapotából, vagyis bevétele az előzetes várakozásoktól eltérően nőtt.

Érdemben javult a Tesco Magyarország eredményessége a legutóbbi üzleti évben (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nőttek a költségek, de a bevétel is a Tesco Magyarországnál

A vállalat IFRS szerinti beszámolója alapján

az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel 686,8 milliárd forintról 730,2 milliárd forintra emelkedett egy év alatt, ami 6,3 százalékos növekedésnek felel meg.

A bérleti díjakból származó bevételek szintén bővültek: 10,3 milliárd forintról 11,2 milliárd forintra nőttek, ami 8,7 százalékos emelkedés.

A kereskedelmi tevékenység közvetlen költségei ugyanakkor 687,7 milliárd forintról 714,5 milliárd forintra emelkedtek, ami 3,9 százalékos növekedést jelent. A költségek lassabb emelkedése hozzájárult ahhoz, hogy az értékesítés bruttó eredménye jelentősen javuljon: a 2025-ös üzleti év 9,5 milliárd forintos szintjéről 26,9 milliárd forintra nőtt, ami több mint 183 százalékos bővülés.

Közel nullára csökkent a működési veszteség

A Tesco működési eredménye látványosan javult a vizsgált időszakban:

míg a társaság az előző üzleti évben 18,1 milliárd forintos üzemi veszteséget könyvelt el,

addig a legutóbbi évben már csak 870 millió forintos mínuszt mutatott ki.

Ez 95,2 százalékos veszteségcsökkenésnek felel meg, és bár önkényesen nem tekinthető elhanyagolhatónak az összeg, a vállalat egészének teljesítményéhez képest mégis szinte apróságnak tekinthető a mértéke miatt.

Az egyéb működési bevételek 6 milliárd forintról 4,8 milliárd forintra estek vissza, ami 20,3 százalékos csökkenés. Ezzel szemben az egyéb működési ráfordítások 2,1 milliárd forintról 1,3 milliárd forintra mérséklődtek, 35,9 százalékkal.