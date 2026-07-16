Megtörte a csendet a magyar Tesco a kivonulásról, először szólalt meg a vezére – a Tisza államtitkára világos üzenetet küldött: „Nem akarunk többé személytelen multikat látni"

„Az elmúlt 26 év során a budaörsi Tesco áruház nem csupán bevásárlóhelyként szolgálta a vásárlókat, hanem a vállalat hazai történetének egyik meghatározó és kiemelt jelentőségű zászlóshajójává is vált. A hipermarket most új fejezethez érkezett: teljes átalakítás után, brit mintára megújult innovációkkal és dizájnnal nyitja meg újra kapuit" – ez szerepelt a Tesco Magyarország meghívójában az átalakított budaörsi hipermarket átadására, és a rendezvényen látott bemutatott áruházi fejlesztések alapján kevesen fogadnának arra, hogy lehet alapja a tekintélyes gazdasági lapban, a Financial Times-ban megjelent értesülésnek a Tesco közép-európai kivonulásáról . Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója a Világgazdaságnak elmondta: piaci pletykákat ez alkalommal sem kommentálnak, azt viszont látják, hogy az infláció a jegybank és egyes elemzőműhelyek által jelzett szinten ragadhat, sőt, a sertéshúsnál az afrikai sertéspestisnek áttételesen átmeneti deflációs hatása is lehet.

Átadták a megújult budaörsi Tesco áruházat (b-j) – Pálinkás Zsolt vezérigazgató, Dr. Búza László államtitkár, Wittinghoff Tamás Budaörs polgármester, Hevesi Nóra, a vállalat kommuznikációs vezetője az átadáson

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A Tesco egyetlen valamirevaló külpiaca maradt a közép-európai régió – adott már fel piaci jelenlétet a brit óriás

A Tesco „legkisebbről” szóló reklámszlogenjével lényegében ellentétes volument képviselne az, ha egyszer teljesülne az egyébként évek óta rendszeresen hallott értesülés, és a brit óriás valóban hátat fordítana a régiónak. A vállalat jelenleg összesen 561 üzletet működtet Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában, összesen 22 000 alkalmazottal.

Az európai üzletág

a legutóbbi pénzügyi évben 4,5 milliárd angol font árbevételt ért el,

ámde mindösstze 115 millió fonttal járult hozzá a Tesco 3,2 milliárd fontos korrigált üzemi eredményéhez úgy, hogy az elmúlt évek márkaértékesítései után jobbára a régió maradt a legnagyobb piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül.

Azt a brit Tescónál is látják, hogy a diszkontprés a régióban is egyre nő.

A Tesco korábbi éves jelentésében arról számolt be, hogy a régiós ág nyereségessége a szlovákiai erősödő verseny, valamint a fokozódó szabályozói nyomás következtében csökkent, ami alatt vélhetően a kiskereskedelmi különadókat is értik.

A vállalat több mint egy évtizeddel ezelőtt már mérlegelte a divízió értékesítését, amikor eszközeladások sorozatával igyekezett stabilizálni pénzügyi helyzetét.