Ma vizsgázik a Tisza-kormány Ursula von der Leyenék előtt: rendkívüli nap vár Magyarországra az EU-ban, egyedül maradt – mindenki őt győzködi Ukrajnáról

Fontos nap vár ma Magyarországra az Európai Unióban, bizonyos szempontból egyfajta utolsó esélyként is értelmezhető. A Tisza-kormány az egyedüli ugyanis, amely továbbra is blokkol egy kulcsfontosságú mozzanatot Ukrajna uniós csatalkozásában. Egyszer már sikerült megtörnie az uniónak az ellenállást és most ismét ezzel a céllal ülnek asztalhoz.

Ma vizsgázik a Tisza-kormány Ursula von der Leyenék előtt: rendkívüli nap vár Magyarországra az EU-ban / Fotó: Anadolu via AFP

Amennyiben ezúttal elmarad az áttörés és Magyarország nem enged, az jelentősebb csúszást jelent Kijev számára a társulási folyamatban.

Ezt mindenki nagyon szeretné elkerülni, ezért az EU-nagykövetek újabb kísérletet tesznek arra, hogy meggyőzzék Magyarországot két csatlakozási tárgyalási fejezetcsoport (klaszter) megnyitásáról Ukrajna számára.

Ma vizsgázik a Tisza-kormány Ursula von der Leyenék előtt: rendkívüli nap vár Magyarországra

Egészen pontosan arról van szó, hogy a Bővítési és Csatlakozási Tárgyalásokat Folytató Országokkal Foglalkozó Munkacsoport (COELA) július 22-én, szerdán tartja második megbeszélését Magyarországgal az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó 2. és 3. tárgyalási fejezetcsoport (klaszter) átvilágítási (screening) eredményeinek jóváhagyásáról

Ez a lépés elengedhetetlen Ukrajna és Moldova uniós csatlakozásához, illetve kifejezetten a klaszterek megnyitására irányuló eljárás megkezdéséhez.

A július 22-i ülés lesz a második kísérlet arra, hogy meggyőzzék Magyarországot és adjon zöld utat az Ukrajnára vonatkozó 2. és 3. klaszter megnyitásához szükséges technikai előkészületeknek.

Az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeiről szóló napirendi pontok ismét felkerültek a COELA napirendjére. Az ír elnökség és az EU-tagállamok második kísérletet tesznek arra, hogy meggyőzzék Magyarország képviselőjét, hogy támogassa az átvilágítási eredmények jóváhagyását, Csak ezt követően lehet hivatalos levelet küldeni mindkét országnak, amelyben felkérik őket a tárgyalási álláspontjuk benyújtására a két klaszter kapcsán – értékelte a kialakult helyzetet az ukrán Evropejszka Pravda egyik forrása.

Ő arra is felhívta a figyelmet, hogy a levelek kiküldése hivatalosan a klaszterek megnyitására szolgáló eljárás kezdetét jelenti. Az újság értesülései szerint Írország, amely jelenleg az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét tölti be, azt reméli, hogy a nyári szünet előtt elindíthatja a következő klaszterek – vagy legalább egy klaszter – megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova számára, így már szeptemberben megtarthatóvá válna a kormányközi konferencia.