Ma vizsgázik a Tisza-kormány Ursula von der Leyenék előtt: rendkívüli nap vár Magyarországra az EU-ban, egyedül maradt – mindenki őt győzködi Ukrajnáról
Fontos nap vár ma Magyarországra az Európai Unióban, bizonyos szempontból egyfajta utolsó esélyként is értelmezhető. A Tisza-kormány az egyedüli ugyanis, amely továbbra is blokkol egy kulcsfontosságú mozzanatot Ukrajna uniós csatalkozásában. Egyszer már sikerült megtörnie az uniónak az ellenállást és most ismét ezzel a céllal ülnek asztalhoz.
Amennyiben ezúttal elmarad az áttörés és Magyarország nem enged, az jelentősebb csúszást jelent Kijev számára a társulási folyamatban.
Ezt mindenki nagyon szeretné elkerülni, ezért az EU-nagykövetek újabb kísérletet tesznek arra, hogy meggyőzzék Magyarországot két csatlakozási tárgyalási fejezetcsoport (klaszter) megnyitásáról Ukrajna számára.
Ma vizsgázik a Tisza-kormány Ursula von der Leyenék előtt: rendkívüli nap vár Magyarországra
Egészen pontosan arról van szó, hogy a Bővítési és Csatlakozási Tárgyalásokat Folytató Országokkal Foglalkozó Munkacsoport (COELA) július 22-én, szerdán tartja második megbeszélését Magyarországgal az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó 2. és 3. tárgyalási fejezetcsoport (klaszter) átvilágítási (screening) eredményeinek jóváhagyásáról
Ez a lépés elengedhetetlen Ukrajna és Moldova uniós csatlakozásához, illetve kifejezetten a klaszterek megnyitására irányuló eljárás megkezdéséhez.
A július 22-i ülés lesz a második kísérlet arra, hogy meggyőzzék Magyarországot és adjon zöld utat az Ukrajnára vonatkozó 2. és 3. klaszter megnyitásához szükséges technikai előkészületeknek.
Az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeiről szóló napirendi pontok ismét felkerültek a COELA napirendjére. Az ír elnökség és az EU-tagállamok második kísérletet tesznek arra, hogy meggyőzzék Magyarország képviselőjét, hogy támogassa az átvilágítási eredmények jóváhagyását, Csak ezt követően lehet hivatalos levelet küldeni mindkét országnak, amelyben felkérik őket a tárgyalási álláspontjuk benyújtására a két klaszter kapcsán – értékelte a kialakult helyzetet az ukrán Evropejszka Pravda egyik forrása.
Ő arra is felhívta a figyelmet, hogy a levelek kiküldése hivatalosan a klaszterek megnyitására szolgáló eljárás kezdetét jelenti. Az újság értesülései szerint Írország, amely jelenleg az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét tölti be, azt reméli, hogy a nyári szünet előtt elindíthatja a következő klaszterek – vagy legalább egy klaszter – megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova számára, így már szeptemberben megtarthatóvá válna a kormányközi konferencia.
Az optimista forgatókönyv szerint az összes fennmaradó klasztert megnyitnák 2026 végéig, havonta egy-egy klaszter megnyitásával. A július 22-i ülés lesz a COELA utolsó tanácskozása a nyári szünet előtt.
A következő ülést az előzetes tervek szerint szeptember 1-jére tűzték ki.
Vagyis ha ma nem sikerül legyűrni a magyar ellenállást, Ukrajna és Moldova majdnem másfél hónapos csúszást kénytelen elszenvedni addig, amíg újra asztalra kerülhet az ügyük. Ennek bizonyosan sokan nem örülnének.
Az előjelek vegyesek. A COELA július 17-i ülésén Magyarország megtagadta az Ukrajnára vonatkozó 2. és 3. tárgyalási klaszter megnyitási folyamatának megkezdését, miközben beleegyezett a Moldovára vonatkozó 3. klaszter megnyitásába. Ez a javaslat azonban nem kapta meg az EU-tagállamok többségének támogatását, így semmilyen döntést nem fogadtak el.
A hatodik tárgyalási klasztert (Külkapcsolatok) viszont július 14-én úgy niytották meg Ukrajna számára Brüsszelben, hogy Magyarország korábban technikai szinten blokkolta a 2–6. klaszterek megnyitását, de később mégis beleegyezett abba, hogy feloldja vétóját a 6. klaszter esetében.
Ezek után Taras Kacska, az európai és euróatlanti integrációért felelős akkori miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy a fennmaradó négy klaszter megnyitását nem halasztják a nyár utánra.
Hogy ennek meg maradjon az esélye, ma Magyarországnak be kell adnia derekát. Hogy így lesz-e, hamarosan kiderül.