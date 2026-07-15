Több botrányos eset sem törte meg az ukrán tojásimport lendületét – nő a nyomás az uniós termelőkön

Az Európai Unió tojás- és tojástermék-behozatala 35 százalékkal, 53,5 ezer tonnára emelkedett 2026 első három hónapjában az előző év azonos időszakához képest – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb baromfipiaci jelentéséből . Az import több mint háromnegyede Ukrajnából és az Egyesült Királyságból származott: a két országból együttesen 41 ezer tonna tojás és tojástermék érkezett az unióba, 22 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Az Európai Bizottság adatai alapján a közösség tojás- és tojástermékimportja, éves szinten 35 százalékkal nőtt 2026 első három hónapjában Fotó: Kalocsai Richárd

A behozatal növekedésével párhuzamosan az EU kivitele jelentősen visszaesett. A közösség tojás- és tojástermék-exportja 14 százalékkal, 84 ezer tonnára csökkent január és március között. Az export

41 százaléka az Egyesült Királyságba,

17 százaléka Svájcba,

16 százaléka pedig Japánba került.

A brit piacra irányuló kivitel 11, a japán export 18 százalékkal mérséklődött, miközben Svájc 9 százalékkal több uniós tojást és tojásterméket vásárolt.

Tojás: Ukrajna meghatározó beszállítóvá vált

Ukrajna szerepe az uniós tojáspiacon az orosz–ukrán háború kitörése után erősödött meg látványosan. Az EU a háború sújtotta ukrán gazdaság támogatására ideiglenesen eltörölte a vámokat és a mennyiségi korlátozásokat, az import gyors növekedése azonban egyre komolyabb piaci feszültségeket okozott.

Az ukrán tojásbehozatal már 2024-ben meghaladta azt a mennyiséget, amelynél az uniós vészfékmechanizmus automatikusan életbe lépett, ezért Brüsszel ismét vámot vetett ki a limit feletti szállításokra. A védintézkedés célja az volt, hogy megakadályozza az uniós piac további destabilizálását, és mérsékelje az alacsonyabb költségek mellett termelő ukrán vállalkozások versenyelőnyét.

Az újabb EU–ukrán kereskedelmi szabályozásban a tojás továbbra is az érzékeny termékek közé tartozik. A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a Bizottság ismét korlátozásokat vagy vámokat vezessen be, amennyiben a behozatal meghaladja a meghatározott referenciaszintet, vagy bizonyíthatóan kárt okoz az uniós termelőknek.

Botányok kísérik az ukrán tojásimportot

Az ukrán tojások körül nemcsak gazdasági, hanem élelmiszer-biztonsági vita is kialakult. A francia tojástermelőket képviselő szakmai szervezet 2025 nyarán arra figyelmeztetett, hogy több, Ukrajnából érkező tételben az Európai Unióban régóta tiltott antibiotikumok maradványait mutatták ki. A francia szakmai érdekképviselet szerint az esetek európai és francia élelmiszer-biztonsági riasztásokat is kiváltottak. A szervezet azt sürgette, hogy a kereskedelmi láncok tegyék egyértelművé az értékesített tojások eredetét, a hatóságok pedig szigorítsák a behozott tételek ellenőrzését.