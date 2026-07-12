Itt van Brüsszel újabb őrölt terve: Von der Leyen az év végéig betiltaná a ketreces tartást a baromfiknál – aranyárban mérhetik a tojást hamarosan

Újabb fordulóponthoz ért az európai állattartás: az Európai Bizottság még az idén jogszabályi javaslatot készíthet a ketreces tartás kivezetéséről a baromfiágazatban. A döntés különösen érzékenyen érintheti Magyarországot, ahol a tojótyúkok döntő részét még mindig ketreces technológiában tartják, így a tojás ára szinte biztosan drágulna.

Drágulhat a tojás az további állatóléti intézkedések nyomán, amiket az Európai Bizottság lengetett be Fotó: Nemeth Andras Peter

Fontos megjegyezni, hogy egyelőre nem végleges tilalomról, hanem bizottsági menetrendről van szó. Az Európai Bizottság július elején elfogadott állattenyésztési stratégiája szerint célzott állatjóléti jogszabály-módosításokat készítenének elő a tojótyúkok, a brojlerek és a sertések esetében. A dokumentum az átállást különböző átmeneti időszakokkal és pénzügyi támogatással képzeli el, vagyis Brüsszel is számol azzal, hogy a gazdálkodók számára újabb jelentős beruházási terhet jelentene a változás. Az uniós baromfitartási szabályok legutóbb 2012. január 1-jén és 2013-ban változtak érdemben, amikor a hagyományos ketreceket betiltották, és a tojótyúkok számára kötelezővé tették a nagyobb, fészkelőhellyel, kapirgálótérrel és ülőrúddal felszerelt berendezéseket.

Így hatna a tojás árára a Bizottság terve

A legnagyobb magyarországi hatása várhatóan a tojáságazatban lenne az intézkedésnek. Magyarországon ugyan az elmúlt években csökkent a ketreces tartás aránya, de továbbra is ez a meghatározó technológia. A Baromfi Termék Tanács adatai szerint, az utóbbi években 4–4,3 millió tyúkot állítottak termelésbe, a regisztrált tojástermelés pedig évi 1,2 milliárd darab körül alakult. A hazai önellátottság a háztáji termeléssel együtt nagyjából 80 százalékos.

A magyar tojáságazat szerkezete azonban jelentősen eltér az uniós átlagtól. Míg az EU-ban 2024-re a ketreces tartás aránya 38,1 százalékra csökkent, Magyarországon az utóbbi öt évben 84,4 százalékról 75,3 százalékra mérséklődött. Ez azt jelenti, hogy az átállási kényszer nálunk jóval nagyobb lenne, mint azokban a tagállamokban, ahol a termelők már korábban nagyobb arányban álltak át mélyalmos, szabadtartásos vagy ökológiai rendszerekre.