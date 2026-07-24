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Történelmi magyar üzlet készül, a szocializmusban láttunk ekkorát utoljára: mégis megnyerheti az óriási külföldi közbeszerzést a legendás hazai járműgyártó – ehhez Kína is kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A következő tíz nap kritikus fontosságú lesz. Egyszer már úgy tűnt, megszületik a történelmi magyar üzlet, de aztán hamarosan összeomlott a lehetőség. Most viszont újra él a remény.
Hecker Flórián
2026.07.24, 20:27
Frissítve: 2026.07.24, 20:47

Teljes fordulat látszik egy nagy külföldi közbeszerzés alakulásában, jelen állás szerint ugyanis mégis összejöhet a történelmi magyar üzlet, ami néhány hete még úgy tűnt, elbukott.

történelmi magyar üzlet, zászló, Magyarország
Történelmi magyar üzlet készül, a szocializmusban láttunk ekkorát utoljára / Fotó: Anna Linda Knoll / Shutterstock

A Világgazdaság is beszámolt róla, hogy az északmacedón közlekedési minisztérium 150 elektromos városi autóbuszra és a kapcsolódó töltő-infrastruktúrára írt ki közbeszerzési eljárást.

Még májusban derült ki, hogy az Ikarus csoporthoz tartozó Electrobus Europe Zrt. és az osztrák EVN energetikai vállalat alkotta konzorcium bár győztesként került ki a tenderből, de a tíznapos szerződéskötési moratórium alatt két jogorvoslati kérelem is érkezett a döntéssel szemben.

Az egyik fellebbezést május 6-án a kínai Xiamen Golden Dragon Bus nyújtotta be, majd két nappal később az északmacedón Actrus Ventures Dooel is megtámadta a tender eredményét.

A győztes ajánlat értelmében az Ikarus 150 darab Ikarus 120e V4 típusú, tisztán elektromos hajtású szóló autóbuszt szállíthatott volna, az EVN pedig 75 darab plug-in töltőberendezés telepítéséért felelne.

A járművek műszaki alapját a kínai CRRC platformja adja. Pénzügyi szempontból a projekt európai összevetésben is figyelemre méltó.

Az Electrobus Europe darabonként mintegy 314 ezer eurós, azaz nagyjából 114 millió forintos áron kínálná a buszokat – miközben a kontinensen egy 12 méteres elektromos városi autóbusz átlagos vételára általában 150–250 millió forint közé esik, és ez az összeg jellemzően nem tartalmazza a töltő-infrastruktúrát. A projekt teljes értéke így a kapcsolódó eszközökkel együtt is kiemelkedően versenyképes árszintet képvisel.

A megrendelt 150 buszból 100 Szkopje tömegközlekedését erősítené, a fennmaradó 50 példány más északmacedón városokba kerülne. A szállítási ütemterv szerint az első 30 járművet hat hónapon belül, további 60 egységet egy éven belül, az utolsó 60 buszt pedig másfél éven belül kellene átadni a megrendelőnek.

Csakhogy váratlan és magyar szempontból kedvezőtlen fordulatot vett a 150 darab elektromos autóbusz és az üzemeltetésükhöz szükséges 75 töltőberendezés beszerzésére kiírt északmacedón tender sorsa. A balkáni ország közlekedési minisztériuma megerősítette, hogy megsemmisítették azt az eljárást, amelyen április végén még az Electrobus Europe Zrt. és az osztrák EVN konzorciumát hirdették ki győztesnek.

Történelmi magyar üzlet készül, a szocializmusban láttunk ekkorát utoljára

Most viszont újabb fordulat következett be. A Magyarbusz.info írta meg, hogy a megismételt közbeszerzési eljárásban ismét a kínai CRRC-vel együttműködésben gyártott Ikarus 120e V4 villanybuszokat kínáló magyar-osztrák társulás adta a legkedvezőbb ajánlatot. Így a közbeszerzési bizottság a konzorciumot javasolja nyertesnek, a szerződéskötésre azonban csak a tíznapos jogorvoslati időszak eredményes lezárását követően kerülhet sor.

A megismételt közbeszerzési eljárásra összesen négy ajánlat érkezett. A pályázók között

  • a kínai Xiamen Golden Dragon Bus,
  • a Yutong autóbuszokat forgalmazó YES-EU Denmark A/S,
  • a török BMC Otomotiv,
  • valamint az Ikarus Electric Zrt.-EVN konzorcium szerepelt.

Az ajánlatok értékelését követően azonban csupán a BMC és az Ikarus-EVN társulás felelt meg a feltételeknek, így kizárólag ez a két pályázó vehetett részt a végső elektronikus árlejtésen.

A konzorcium 3,12 milliárd macedón dénáros, vagyis valamivel több mint 50 millió eurós ajánlatot nyújtott be, amely alapján a közbeszerzési bizottság a társulás nyertesként történő kihirdetését javasolta.

A következő tíz nap tehát kulcsfontosságú lesz. Ekkora közbeszerzést az Ikraus nagyon régen nem nyert meg, hasonló volumenű beszerzések a szocializmusban voltak jellemzőek a cégnél. Igaz, a mai Ikraus már csak a nevében emlékeztett a legendás magyar járműgyártóra, a vállalat óriási átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben.

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