Történelmi magyar üzlet készül, a szocializmusban láttunk ekkorát utoljára: mégis megnyerheti az óriási külföldi közbeszerzést a legendás hazai járműgyártó – ehhez Kína is kell
Teljes fordulat látszik egy nagy külföldi közbeszerzés alakulásában, jelen állás szerint ugyanis mégis összejöhet a történelmi magyar üzlet, ami néhány hete még úgy tűnt, elbukott.
A Világgazdaság is beszámolt róla, hogy az északmacedón közlekedési minisztérium 150 elektromos városi autóbuszra és a kapcsolódó töltő-infrastruktúrára írt ki közbeszerzési eljárást.
Még májusban derült ki, hogy az Ikarus csoporthoz tartozó Electrobus Europe Zrt. és az osztrák EVN energetikai vállalat alkotta konzorcium bár győztesként került ki a tenderből, de a tíznapos szerződéskötési moratórium alatt két jogorvoslati kérelem is érkezett a döntéssel szemben.
Az egyik fellebbezést május 6-án a kínai Xiamen Golden Dragon Bus nyújtotta be, majd két nappal később az északmacedón Actrus Ventures Dooel is megtámadta a tender eredményét.
A győztes ajánlat értelmében az Ikarus 150 darab Ikarus 120e V4 típusú, tisztán elektromos hajtású szóló autóbuszt szállíthatott volna, az EVN pedig 75 darab plug-in töltőberendezés telepítéséért felelne.
A járművek műszaki alapját a kínai CRRC platformja adja. Pénzügyi szempontból a projekt európai összevetésben is figyelemre méltó.
Az Electrobus Europe darabonként mintegy 314 ezer eurós, azaz nagyjából 114 millió forintos áron kínálná a buszokat – miközben a kontinensen egy 12 méteres elektromos városi autóbusz átlagos vételára általában 150–250 millió forint közé esik, és ez az összeg jellemzően nem tartalmazza a töltő-infrastruktúrát. A projekt teljes értéke így a kapcsolódó eszközökkel együtt is kiemelkedően versenyképes árszintet képvisel.
A megrendelt 150 buszból 100 Szkopje tömegközlekedését erősítené, a fennmaradó 50 példány más északmacedón városokba kerülne. A szállítási ütemterv szerint az első 30 járművet hat hónapon belül, további 60 egységet egy éven belül, az utolsó 60 buszt pedig másfél éven belül kellene átadni a megrendelőnek.
Csakhogy váratlan és magyar szempontból kedvezőtlen fordulatot vett a 150 darab elektromos autóbusz és az üzemeltetésükhöz szükséges 75 töltőberendezés beszerzésére kiírt északmacedón tender sorsa. A balkáni ország közlekedési minisztériuma megerősítette, hogy megsemmisítették azt az eljárást, amelyen április végén még az Electrobus Europe Zrt. és az osztrák EVN konzorciumát hirdették ki győztesnek.
Történelmi magyar üzlet készül, a szocializmusban láttunk ekkorát utoljára
Most viszont újabb fordulat következett be. A Magyarbusz.info írta meg, hogy a megismételt közbeszerzési eljárásban ismét a kínai CRRC-vel együttműködésben gyártott Ikarus 120e V4 villanybuszokat kínáló magyar-osztrák társulás adta a legkedvezőbb ajánlatot. Így a közbeszerzési bizottság a konzorciumot javasolja nyertesnek, a szerződéskötésre azonban csak a tíznapos jogorvoslati időszak eredményes lezárását követően kerülhet sor.
A megismételt közbeszerzési eljárásra összesen négy ajánlat érkezett. A pályázók között
- a kínai Xiamen Golden Dragon Bus,
- a Yutong autóbuszokat forgalmazó YES-EU Denmark A/S,
- a török BMC Otomotiv,
- valamint az Ikarus Electric Zrt.-EVN konzorcium szerepelt.
Az ajánlatok értékelését követően azonban csupán a BMC és az Ikarus-EVN társulás felelt meg a feltételeknek, így kizárólag ez a két pályázó vehetett részt a végső elektronikus árlejtésen.
A konzorcium 3,12 milliárd macedón dénáros, vagyis valamivel több mint 50 millió eurós ajánlatot nyújtott be, amely alapján a közbeszerzési bizottság a társulás nyertesként történő kihirdetését javasolta.
A következő tíz nap tehát kulcsfontosságú lesz. Ekkora közbeszerzést az Ikraus nagyon régen nem nyert meg, hasonló volumenű beszerzések a szocializmusban voltak jellemzőek a cégnél. Igaz, a mai Ikraus már csak a nevében emlékeztett a legendás magyar járműgyártóra, a vállalat óriási átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben.