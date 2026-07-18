Riadót fújt a hatóság, izgulhatnak a fúrt kutak tulajdonosai: szennyezett lehet a talajvíz, egy legendás magyar gyár okozhatta – lépett az újpesti önkormányzat

A Pest Vármegyei Kormányhivatal korlátozta a szennyezettséggel érintett területeken lévő lakóingatlanok teljes körű talajvíz-használatát. E döntésével módosította azt a határozatát, amelyet 2023.06.19-én adott ki a Tungsram Vákuumtechnikai Gépgyár talajvíz- szennyezettségével és kármentesítésével kapcsolatban. A változásról Újpest önkormányzata számolt be.

A Tungsram 70 évig működött a területen/Fotó:Vémi Zoltán

A módosított határozatból kiderül, hogy a Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának szakvéleménye szerint ott, ahol a talajvíz szennyezett, tilos a vízkivétel emberi fogyasztásre, fürdésre, locsolásra, élelmiszeripari és mezőgazdasági célra a kármentesítési célhatárértékig. Fontos, hogy a tilalom a fúrt és az ásott kerti kutakra vonatkozik, a vezetékes ivóvízhálózat továbbra is biztonságos.

Mivel a határozatból nem derül ki, hogy a tilalom konkrétan mely ingatlanokra vonatkozik, ezen adatokat az önkormányzat (már nem először) kikérte. Kérelmét

a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának,

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Osztályának,

továbbá a Vízügyi Hatóságnak

küldte el.

Egyelőre nem kapott választ, de azért lépett. Óvatosságból közzétett egy térképet a hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező kormányhivatalok válaszának megérkezéséig, azzal a kéréssel, hogy az azon feltüntetett területen és annak környezetében élő lakosság tartózkodjon a talajvíz használatától. A bejegyzés egy kommentje szerint a Tungsram által 2021-ben a Naturaquával készíttetett felmérés 212 érintett ingatlant jelöl meg.

A közzététel felidézi, hogy a volt Vákuumtechnikai Gépgyárban közel 70 évig folyt ipari tevékenység. Ezalatt főként gépgyártás és felületkezelés következtében kerültek szennyező anyagok a talajba és a talajvízbe. A talaj és talajvíz szennyezőanyagai a 2017 előtti gyártáshoz kapcsolódnak.

A tulajdonos korábbi tájékoztatása szerint a Fóti út 141. alatti telephelyen és attól északnyugatra fekvő területen feltárt talajvíz-szennyezettség kármentesítése folyamatos, a korábbi gyárterületen belül három részterületen a kármentesítés és monitoring tart.