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talajvíz
kármentesítés
Újpest
fúrt kút
Tungsram
Mol

Riadót fújt a hatóság, izgulhatnak a fúrt kutak tulajdonosai: szennyezett lehet a talajvíz, egy legendás magyar gyár okozhatta – lépett az újpesti önkormányzat

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A volt Tungsram gyár környékén élő újpestiek tömege találgatja, hogy a saját kertjében lévő fúrt kútra is vonatkozik-e a Pest Vármegyei Kormányhivatal tilalma, amely szerint adott határértékig tilos a talajvíz használata. Arról, hogy a Tungsram okozta szennyezés elérte a lakóingatlanokat, a hatóság már három éve tudott, de csak most adott ki figyelmeztetést.
VG
2026.07.18, 16:09
Frissítve: 2026.07.18, 16:09

A Pest Vármegyei Kormányhivatal korlátozta a szennyezettséggel érintett területeken lévő lakóingatlanok teljes körű talajvíz-használatát. E döntésével módosította azt a határozatát, amelyet 2023.06.19-én adott ki a Tungsram Vákuumtechnikai Gépgyár talajvíz- szennyezettségével és kármentesítésével kapcsolatban. A változásról Újpest önkormányzata számolt be.

Tungsram
A Tungsram 70 évig működött a területen/Fotó:Vémi Zoltán

A módosított határozatból kiderül, hogy a Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának szakvéleménye szerint ott, ahol a talajvíz szennyezett, tilos a vízkivétel emberi fogyasztásre, fürdésre, locsolásra, élelmiszeripari és mezőgazdasági célra a kármentesítési célhatárértékig. Fontos, hogy a tilalom a fúrt és az ásott kerti kutakra vonatkozik, a vezetékes ivóvízhálózat továbbra is biztonságos.

Mivel a határozatból nem derül ki, hogy a tilalom konkrétan mely ingatlanokra vonatkozik, ezen adatokat az önkormányzat (már nem először) kikérte. Kérelmét

  • a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának,
  • Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Osztályának,
  • továbbá a Vízügyi Hatóságnak

küldte el.

Egyelőre nem kapott választ, de azért lépett. Óvatosságból közzétett egy térképet a hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező kormányhivatalok válaszának megérkezéséig, azzal a kéréssel, hogy az azon feltüntetett területen és annak környezetében élő lakosság tartózkodjon a talajvíz használatától. A bejegyzés egy kommentje szerint a Tungsram által 2021-ben a Naturaquával készíttetett felmérés 212 érintett ingatlant jelöl meg.

A közzététel felidézi, hogy a volt Vákuumtechnikai Gépgyárban közel 70 évig folyt ipari tevékenység. Ezalatt főként gépgyártás és felületkezelés következtében kerültek szennyező anyagok a talajba és a talajvízbe. A talaj és talajvíz szennyezőanyagai a 2017 előtti gyártáshoz kapcsolódnak.

A tulajdonos korábbi tájékoztatása szerint a Fóti út 141. alatti telephelyen és attól északnyugatra fekvő területen feltárt talajvíz-szennyezettség kármentesítése folyamatos, a korábbi gyárterületen belül három részterületen a kármentesítés és monitoring tart.

A Mol pont a Tungsram területén építkezne

Ez az az ingatlan, amelyen a Mol az Újpest FC-nek

futballstadiont,

  • sportparkot és
  • edzőközpontot,
  • illetve sport- és vegyes célú ingatlanokat
  • építene, alakítana ki.

A Blaha Lujza utca melletti területen és a korábbi gyárterület központjában speciális technológiával, a Schiller Karambolos Centrum parkolójában a szennyezett talajvíz kitermelésével és úgynevezett sztrippelésével (megtisztításával) csökkentik a szennyezőanyagok koncentrációját a talajvízben. A beavatkozási záródokumentációt a Környezetvédelmi Hatósághoz 2027.03.31-ig kell benyújtani.

 

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