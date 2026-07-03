Deviza
EUR/HUF353,48 -0,14% USD/HUF309,02 -0,28% GBP/HUF412,71 -0,12% CHF/HUF384,62 -0,15% PLN/HUF82,42 -0,13% RON/HUF67,59 -0,06% CZK/HUF14,62 -0,05% EUR/HUF353,48 -0,14% USD/HUF309,02 -0,28% GBP/HUF412,71 -0,12% CHF/HUF384,62 -0,15% PLN/HUF82,42 -0,13% RON/HUF67,59 -0,06% CZK/HUF14,62 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 072,29 +0,94% MTELEKOM2 670 +0,38% MOL3 910 +2,89% OTP46 920 +0,45% RICHTER12 190 +0,66% OPUS366 +0,27% ANY7 830 +0,38% AUTOWALLIS142,5 -0,35% WABERERS4 970 +0,4% BUMIX9 381,56 +0,71% CETOP4 741,57 +0,51% CETOP NTR3 033,28 +0,51% BUX143 072,29 +0,94% MTELEKOM2 670 +0,38% MOL3 910 +2,89% OTP46 920 +0,45% RICHTER12 190 +0,66% OPUS366 +0,27% ANY7 830 +0,38% AUTOWALLIS142,5 -0,35% WABERERS4 970 +0,4% BUMIX9 381,56 +0,71% CETOP4 741,57 +0,51% CETOP NTR3 033,28 +0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tűz
M7-es autópálya
Balaton

Óriási tűz van a Balaton mellett, az M7-es autópályát is ellepte a füst

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Mintegy tízhektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, Fonyód külterületén.
VG
2026.07.03, 18:27
Frissítve: 2026.07.03, 18:31

A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a marcali, a keszthelyi és a siófoki hivatásos, a balatonboglári önkormányzati és a fonyódi önkéntes tűzoltók  több vízsugárral oltják a lángokat. A bejelentést 15 óra körül kapták.

Óriási tűz van a Balaton mellett
Óriási tűz van a Balaton mellett (a kép illusztráció) / Fotó: Frame Craft 8

A tűz okozta füst miatt az M7-es autópálya forgalmát lassítják, illetve a 6701-es utat lezárták

– közölte a katasztrófavédelem.

A fonyódi Facebook-csoportokban olvasható információk szerint a 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.